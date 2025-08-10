Hàng xóm khoe mua được nhà mới nhưng khi tôi sang mừng thì nhận tin dữ liên quan đến chồng tôi

Tôi và vợ chồng chị Mai sống sát vách nhau đã 5 năm. Chị buôn bán nhỏ ở chợ, chồng chạy xe tải đường dài. Cuộc sống nhà chị bình thường lắm, chẳng dư dả gì. Vậy nên khi nghe tin họ mua được nhà mới ở trung tâm, tôi mừng thay. Hôm ấy chị gọi sang uống trà, tôi còn hí hửng cầm giỏ trái cây, vừa để chúc mừng, vừa muốn nghe kể chuyện dọn nhà.

Chị Mai cười rạng rỡ: "May mà có người giúp mới xoay kịp tiền, chứ không thì vuột mất căn này rồi".

Tôi tò mò hỏi: "Ai mà tốt thế?".

Chị đáp ngay: "Ông H., bạn cũ của chồng em. Anh ấy cho vay không lấy lãi, còn chỉ tụi chị cách vay thêm ngân hàng. Nếu không nhờ anh ấy, chắc vợ chồng chị còn ở nhà thuê dài dài".

Tôi sững người. Ông H. là tên thật của chồng tôi. Tôi hỏi thêm vài chi tiết, từ số điện thoại, nghề nghiệp đến chuyện “hay đi công tác, vợ không quản lý gì nhiều”… tất cả khớp hoàn toàn. Tôi cố gượng cười nhưng tim thì đập loạn. Tại sao chồng tôi lại giúp hàng xóm một khoản tiền lớn mà tôi chưa từng nghe?

Ảnh minh họa

Tối hôm đó, tôi chờ anh về. Khi hỏi, anh thoáng khựng rồi thừa nhận đúng là anh cho vợ chồng chị Mai vay. Số tiền ấy chính là khoản tiết kiệm của hai vợ chồng để sang năm sửa nhà. Anh nói sợ tôi phản đối nên giấu.

Anh bảo, thấy họ khó khăn, mình có thì nên giúp. Tôi im lặng. Không phải tôi tiếc tiền nhưng cảm giác bị bỏ ra ngoài mọi quyết định lớn khiến tôi hụt hẫng.

Tôi vẫn thấy kì cục, vì tiền dù chưa đùng đến thì vẫn đang trong ngân hàng, anh giúp hàng xóm không tính lãi? Tôi ức quá, vặn vẹo mãi, thậm chí còn khẳng định chồng có ý với chị Mai nhưng anh thề thốt là không. Rồi tự nhiên anh tâm sự, 1 lần nghe vợ chồng hàng xóm nói chuyện làm bao năm để ra tí nào lại để chữa bệnh cho con, gần 40 tuổi cũng chẳng dám đẻ nữa vì cuộc sống khó khăn nên đành ở nhà thuê. Nhìn họ vất vả, nhất là thằng cu 15 tuổi mà trí não vẫn như đứa 5 tuổi, anh động lòng trắc ẩn. Anh có đề xuất cho họ vay nhưng 1 lần chị Mai nghe được kế hoạch của tôi nên chị từ chối. Ai ngờ chồng tôi tốt đến mức bịa ra 1 anh bạn để cho hàng xóm vay tiền. Thật không hiểu nổi!

Tin vui của hàng xóm bỗng chốc trở thành cú chấn động với tôi. Hóa ra, trong hôn nhân, điều làm mình tổn thương đôi khi không phải phản bội tình cảm, mà là khi người kia tự ý quyết định những điều lẽ ra phải cùng nhau bàn bạc. Nhà chị Mai thế kia, biết bao giờ tôi mới đòi được tiền đây?