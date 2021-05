Ánh Minh - bé gái Sài Gòn từng khiến mẹ sợ run người vì có dáng đi "đoản mệnh" y hệt Lý Tiểu Long, ai ngờ sau này lại thành công vượt trội khi mới 12 tuổi

Kid model hiện đang là một trong nhiều trải nghiệm hot mà các bố mẹ luôn muốn con cái của mình có cơ hội được trải qua. Bởi khi nhìn thấy các cô bé cậu bé tự tin sải bước trên sàn runway với thần thái siêu đỉnh cao thì chẳng ai có thể làm ngơ được cả. Nhưng, tất cả những gì thuộc về các bé liệu có phải chỉ là phút tỏa sáng trên sân khấu? Câu trả lời là “không”, vì nếu nhìn từ lăng kính phía sau hậu trường thì mỗi bạn trong số đó đều có những câu chuyện riêng để kể.



Nguyễn Nhật Ánh Minh (12 tuổi) – mẫu nhí với gương mặt cá tính và vóc dáng đẹp hoàn hảo hiện đang là một trong nhiều mẫu nhí được các nhà thiết thế Việt ưu ái chọn mặt gửi vàng. Cô bé có thể biến hóa nhiều phong cách từ nữ tính cho đến góc cạnh và lúc nào cũng gây ấn tượng nhưng ít ai biết được rằng để có được ngày hôm nay, Ánh Minh đã trải qua những tháng ngày lo lắng cùng mẹ vì hồi ấy, mẹ bỗng dưng phát hiện con gái có dáng đi của người “đoản mệnh”.

Nguyễn Nhật Ánh Minh - cô bé mẫu nhí khá nổi tiếng ở Sài Gòn. Phía sau bé có một câu chuyện rất ly kỳ về dáng đi giống hệt huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long.

Tướng đi đoản mệnh giống hệt huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long

Lý Tiểu Long là một nam diễn viên võ thuật người Mỹ gốc Hoa nổi tiếng khắp thế giới. Tuy nhiên, cuộc đời của siêu sao chỉ kéo dài 33 năm và người từng dạy võ cho Lý Tiểu Long là Diệp Vấn từng nói, anh qua đời sớm vì có tướng đoản mệnh.

Vậy tướng đoản mệnh đó biểu hiện như thế nào? Chuyện kể lại rằng, sau khi Diệp Vấn gặp Lý Tiểu Long không lâu, ông liền nói với các đệ tử điều dự đoán này. Lúc đó không ai tin nhưng sau này nó lại trở thành lời tiên tri vì Diệp Vấn đã có những căn cứ nhất định: “Hai chân Tiểu Long bẩm sinh có khiếm khuyết nhỏ, khi đi lại hơi nhún nhảy lên xuống. Khi đi lại gót chân Tiểu Long không chạm đất, đây chính là tướng đoản mệnh”.

Không hiểu vì trùng hợp hay lời tiên tri của Diệp Vấn là đúng mà trong khi danh tiếng và tiền đồ đều đang ở đỉnh cao, Lý Tiểu Long đột ngột qua đời. Nguyên nhân cho đến tận bây giờ vẫn chưa được làm rõ là do bị ám sát, do dùng sai thuốc hay một lý do nào khác. Huyền thoại đó đã lìa đời quá sớm, để lại nỗi tiếc thương cho vô số khán giả yêu mến anh.

Lý Tiểu Long

Trở lại câu chuyện của bé Ánh Minh, trong một dịp tình cờ gặp bé đang đi chụp mẫu cho một tạp chí thời trang, người viết đã có cuộc nói chuyện với mẹ của bé thì mới biết được sự thật như đã nói ở phần mở đầu, Ánh Minh khi xưa cũng có tướng đi giống hệt Lý Tiểu Long.

“Từ nhỏ Ánh Minh đi vừa nhún vừa nhón chân, gót chân không chạm đất trông rất xấu, tình cờ mình có xem một bài viết về huyền thoại Lý Tiểu Long - Diệp Vấn và sớm nhận ra điều bất thường.

Biết rằng suy luận của mình có thể chỉ là sự võ đoán nhưng vì mình làm mẹ mà, nếu thấy có bất cứ nguy cơ nào với con thì sẽ sợ hãi, hoang mang và lo lắng lắm. Mình quyết định cho con đi học mẫu để sửa dáng và tướng đi vì không tìm được bộ môn nào có tiềm năng hơn”, chị Thanh Hải, mẹ của bé Ánh Minh cho biết.

Nguyễn Nhật Ánh Minh và mẹ. Hồi còn nhỏ, Ánh Minh đi nhón chân và mẹ của bé đã nghĩ đến câu chuyện ám ảnh của Lý Tiểu Long nên rất sợ hãi.

Biết như vậy rồi nhưng tìm chỗ nào để chỉnh dáng cho con mới là điều khó vì có những chỗ dạy họ chỉ biết con đi nhón chân, nhún nhảy nhưng không chỉ con đi như thế nào để hết tật đó. Trải qua vài lần đổi chỗ học, chị Hải tìm được một nơi mà lần đầu tiên thầy có thể thấy khiếm khuyết và đích thân chỉ dẫn Ánh Minh sửa đổi, chị Hải đã suýt khóc, vì cuối cùng cũng đã có người giúp con gái chị.

“Mỗi ngày sau giờ học, Ánh Minh đều tập luyện với thầy cô từ những động tác đơn giản nhất là khởi động rồi bước đi cả bàn chân. Thời gian đầu, bé không quen và chưa dồn đều được trọng lực mình thấy khá lo, không biết là có thể sửa được cho con không.

Thế nhưng, cũng may là Ánh Minh khá nhanh, chỉ sau đó vài tháng bé đã biết cách kiểm soát dáng đi của mình. Rồi đến lúc con có thể đi bình thường như các bạn và catwalk theo nhạc một cách bài bản, chính xác thì mình vui lắm. Dù chưa biết mọi sự phía trước như thế nào nhưng thời điểm này mình rất vui vì bé đã đi lại bình thường như các bạn khác”.

Cô bé nhanh chóng tiến bộ và tự tin đứng trên sàn runway.

Mẫu nhí có phong cách “già” trước tuổi và những lo lắng của người làm mẹ

Gia đình chị Hải có 2 con, anh trai của Ánh Minh năm nay đã 17 tuổi còn Ánh Minh thì 12 tuổi. Chị Hải kể ngay từ bé Ánh Minh đã khó nuôi, sinh con ra phải ẵm con ngồi ngủ suốt 100 ngày, không thể gửi cho ai vì con khóc quá. Đến khi bé lớn hơn một chút thì lại suốt nhiều năm lo lắng về dáng đi, mãi đến lúc bé đủ lớn một chút thì mới cho đi sửa được.

Mục đích ban đầu khi cho con học mẫu là để sửa dáng, chị Hải cũng không ngờ đam mê nghệ thuật đã bắt đầu ngấm sâu trong máu của Ánh Minh từ lúc đó. Cô bé dần mê nghề mẫu và thích đứng trên sàn runway. Chị Hải cố gắng đồng hành cùng con và dần nhận ra năng khiếu bẩm sinh của bé - thứ thần thái tự tin không phải bé gái nào cũng có được.

Thời gian gần đây, ngoài việc nhận được lời mời từ các nhà thiết kế thời trang, Ánh Minh còn tham gia nhiều cuộc thi và luôn đứng thứ hạng đầu. Cao nhất trong đó là trở thành Á quân Đại sứ Áo dài trong sự vui mừng và ngỡ ngàng của bố mẹ. Phong cách của Ánh Minh được nhận xét là rất chững chạc nhưng cũng có người cho rằng vì đó mà cô bé như “già” trước trước tuổi, nhất là lúc đứng trên sân khấu.

Nhưng chị Hải cho biết, những điều đó chỉ là sự thể hiện khi khoác lên mình những bộ đồ theo ý của nhà thiết kế, còn lại ở ngoài đời, Ánh Minh vẫn là cô bé nhí nhảnh, ngây thơ và đầy tò mò về cuộc sống.

Nhìn Ánh Minh sáng lấp lánh ai cũng rất thích nhưng hiếm người biết được rằng, đi cùng với thành công của con thì bao giờ cũng là những nỗi lo chưa bao giờ dứt của đấng sinh thành như là việc học, việc con sẽ phát triển sự nghiệp và cuộc sống sau này như thế nào chẳng hạn.

“Bước lên sân khấu con có thể khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy, nhưng phía dưới sân khấu con vẫn là trẻ con, vẫn cần sự yêu thương của gia đình, thầy cô và bạn bè. Con sống tốt, hoà đồng với các bạn nên tuyệt đối không có thái độ kiêu căng hay bất kính với người khác. Mặc dù tham gia các chương trình nghệ thuật vào những ngày cuối tuần nhưng con vẫn phải đảm bảo và hoàn thành tốt chương trình học tại trường với danh hiệu học sinh giỏi từ cấp 1 đến nay”.

Kỳ thực, ở ngoài đời Ánh Minh vẫn rất ngây thơ, hồn nhiên.

Thế nhưng, người mẫu cũng là một dạng hoạt động showbiz mà môi trường này từ trước đến nay luôn tồn tại rất nhiều điều thị phi, đặc biệt là với phái nữ. Một khi cho con bước vào chốn hào quang này, những người làm cha mẹ chắc chắn phải có một bản lĩnh nhất định thì mới mong bảo vệ được các bé. Thế nhưng, con cũng chỉ ở trong vòng tay mình một khoảng thời gian nhất định chứ không thể đi cùng mãi, làm thế nào để có hàng rào vững chắc cho con?

Chị Hải chọn cách đồng hành, theo sát và làm tư tưởng cho con thật tốt. Bước đầu, chị nói bé cứ sống hết với đam mê và tránh cho bé tiếp xúc quá sớm với tiền. Ánh Minh không hề biết về cát xê và tất cả tài khoản mạng xã hội đều do mẹ quản lý. Tất nhiên, Ánh Minh là người mẫu thì cuộc sống sẽ phải khác những em bé bình thường, thế nhưng, chị Hải luôn cố gắng bảo đảm được việc giúp cho bé sống một cách giản dị và đơn thuần nhất có thể.

“Thực ra ở tuổi của bé bây giờ mà nói đến những thị phi showbiz thì còn hơi sớm vì bé chỉ biết đi diễn, chưa hiểu nhiều về những cạnh tranh hay ganh đua. Mình cũng chỉ cố gắng để bé không phải va chạm với những điều đó, tự nhiên theo lứa tuổi của bé, ăn học chơi và đi diễn một cách hài hòa. Ngày nào con còn đam mê nghệ thuật thì mình vẫn ủng hộ con.

Mà nói về thị phi thì chẳng cứ trong showbiz, ngay cả cuộc sống bình thường cũng sẽ có và mình chẳng thể tránh được. Vì thế, mình chỉ có cách để con thỏa sức trải nghiệm, khi nào có chuyện xảy ra thì tức khắc bản năng của người mẹ sẽ mách bảo mình phải làm gì tốt nhất cho con. Mình tin là như vậy”.

Nói rồi, chị Hải nhìn theo Ánh Minh diễn xuất trước ống kính máy ảnh mà cười tủm tỉm vì nghĩ rằng đã cho con chạm đến đam mê của bé. Sau này, khi thành công hơn, Ánh Minh nhất định sẽ phải biết ơn mẹ nhiều lắm, vì đã biến khuyết điểm to đùng của con trở về số 0 một cách đầy ngoạn mục.