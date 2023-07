Anh chồng thích dùng vũ lực và sự thật về "chứng nghiện nỗi đau" của phụ nữ

Nhiều người vẫn thường bảo nhau: "Chúng ta không thể tìm một người hoàn hảo để yêu. Chúng ta chỉ có thể yêu một người theo cách hoàn hảo nhất mà thôi".

Cách yêu hoàn hảo ấy là biết bao dung, biết tha thứ, biết chấp nhận đối phương như con người họ vốn có. Thoạt nghe, điều này có vẻ là tích cực, là đúng. Nhưng khi lòng bao dung đi quá giới hạn cho phép, hôn nhân sẽ biến thành địa ngục - nơi một người nuôi dưỡng khoái cảm hành hạ, còn một người chỉ biết tiếp nhận nỗi đau 1 cách mặc định.

Ranh giới mong manh giữa "bao dung" và "khờ dại"

3 năm trước, lần thứ 2 trong đời, An ngồi khóc trên taxi khi cầm trong tay tờ giấy chẩn đoán sảy thai, kèm cảnh báo nguy cơ vô sinh cao vì tử cung quá yếu sau 2 lần mất con. 28 tuổi, cũng như nhiều người phụ nữ khác, An rạo rực khát khao mỗi khi nghĩ về thiên chức làm mẹ.

Nhưng đáp lại niềm mong chờ ấy, cả 2 lần đứa trẻ đều rời bỏ An vì một lý do mà cô chưa bao giờ dám thành thật thừa nhận: Bạn trai cô là một kẻ thích dùng vũ lực. Và chính bởi thế, An mất con vào lúc còn chưa nhận ra sự hiện diện của sinh linh bé bỏng ấy trong mình.

Tranh minh họa

Có rất nhiều cách để một người giải tỏa những áp lực đến từ công việc: Hút thuốc, nhậu nhẹt, dùng app hẹn hò để tìm những "thú vui ngắn ngủi",... Chồng An hoàn toàn miễn nhiễm với tất những thói hư ấy. Giữa thời đại mà đàn ông thay người yêu như thay áo, lang chạ linh tinh ở ngoài, tìm được một người nhất quyết chỉ yêu thương mình, thèm khát những giây phút hạnh phúc bên mình, chẳng phải là một điều đáng trân trọng hay sao?

Chính vì suy nghĩ ấy mà An bất chấp chịu đựng mọi sự bạo hành chỉ bởi cô tin rằng sự kiên nhẫn, lòng bao dung của mình có thể khiến anh thay đổi. Cho tới khi mất con lần thứ 2, An mới sực tỉnh nhận ra mình đã quá ngu ngốc và hiểu rằng có những điều không thể sửa chữa hay thay đổi, mà chỉ có thể bỏ đi.

Người ta vẫn luôn bảo hãy biết nhìn vào những mặt tốt của nhau để nuôi dưỡng một mối quan hệ nhưng điều này chỉ đúng khi những mặt xấu của đối phương không làm bạn tổn thương mà thôi.

Chứng "nghiện nỗi đau" - Hậu quả của việc cam chịu mối quan hệ độc hại

An mất 2 năm để tạm phục hồi sau cơn sang chấn tâm lý vì mối quan hệ với người bạn trai bạo hành. Bạn bè bắt đầu thấy cô sống cho chính mình nhiều hơn qua những lớp học yoga và thiền. An thừa nhận cô đã bước vào tình yêu với 100% bản năng, và 0% kiến thức, sau chuỗi ngày gặp chuyên gia tâm lý để băng bó nỗi đau của mình.

Giống như An, không ít người vẫn luôn mặc định tình yêu là chuyện của cảm xúc và cảm xúc thì nên "thuận tự nhiên". Nhưng kỳ thực, để có một tình yêu lành mạnh, ngoài cảm xúc, chúng ta còn cần có kiến thức về cách trái tim và bộ não vận hành để không rơi vào tình trạng "nghiện nỗi đau" thay vì tận hưởng niềm hạnh phúc.

Tranh minh họa

Trong cuốn sách "Freedom from Toxic relationship" (Tạm dịch: Tìm lại tự do từ mối quan hệ độc hại"), Avril Carruthers - Tác giả đồng thời là chuyên gia tâm lý học đã đưa ra một khảo sát được thực hiện với 20 cặp đôi bất kỳ tại 2 tiểu bang Mississippi và Alaska của Mỹ.

Sau 2 tháng tiếp xúc và nghiên cứu hành vi của 20 cặp đôi này, kết quả mà Avril Carruthers nhận được vô cùng bất ngờ: 12/20 người phụ nữ khẳng định họ cảm thấy hài lòng với đời sống hôn nhân/tình cảm của mình, bất chấp việc "thi thoảng" bị chồng/người tình đánh đập hoăc mạt sát bằng những từ ngữ tục tĩu.

Trung bình khoảng thời gian mà các cặp đôi này chung sống là 2 năm. 5 trong số 8 người phụ nữ còn lại lựa chọn ly hôn/chia tay vì cảm giác không phù hợp với chồng/bạn tình. Và chỉ có 3/20 cặp đôi là có đời sống tình cảm lành mạnh, theo cảm nhận của chính họ và dưới góc nhìn chuyên gia của Avril Carruthers.

Bạn có nhận ra bài học gì từ khảo sát của Avril Carruthers không?

Tình yêu thực sự là một thói quen! Một người quen bị chì chiết, đánh đập hoặc thờ ơ, lâu ngày não bộ của họ sẽ mặc định tất cả những trạng thái đau khổ đó là "hạnh phúc". Ngược lại, với một người luôn được đối xử bằng sự dịu dàng và giao tiếp bằng ngôn từ của sự yêu thương, não bộ của họ sẽ nhận diện đó mới là "hạnh phúc" và phát tín hiệu từ chối tiếp nhận các phản ứng ngược lại.

Bởi thế, hãy có một ngưỡng kỳ vọng và tiêu chuẩn cao hơn cho cảm xúc của chính mình.

Không chấp nhận sự nhục mạ dưới bất kỳ hình thức nào. Không chấp nhận bạo hành thể xác dù chỉ một lần. Không chấp nhận bị lợi dụng dù là về tinh thần hay vật chất.

Đây chính là những cái "không" giúp phụ nữ tránh được cái bẫy "mối quan hệ độc hại" và dễ dàng chạm tới hạnh phúc đích thực hơn.

Tình yêu luôn cần sự bao dung và cảm thông. Điều đó vẫn luôn đúng dù ở bất cứ thời đại nào. Nhưng đừng quên rằng cảm thông không hay bao dung không đồng nghĩa với việc bạn chịu những lời nhục mạ hay những sự tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần.