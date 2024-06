Angelina Jolie và Brad Pitt tiếp tục đối đầu

LHP Venice sẽ là sự kiện phim ảnh được đông đảo giới mộ điệu trên toàn cầu chờ đón sau LHP Cannes mới kết thúc tại Pháp hồi tháng 5. Sự kiện dự kiến diễn ra tại thành phố cùng tên của Italy vào tháng 8, quy tụ đông đảo những ngôi sao hàng đầu của làng điện ảnh thế giới. Mới đây, theo nguồn tin từ Variety, ban tổ chức đã mời thành công nhiều tên tuổi lẫy lừng của kinh đô điện ảnh Hollywood như như Lady Gaga, Joaquin Phoenix, Angelina Jolie, Daniel Craig, Johnny Depp, George Clooney, Brad Pitt, Gal Gadot hay Ana de Armas.



LHP Venice sắp trở lại, quy tụ đông đảo dàn sao Hollywood.

Trong đó, nhiều khán giả trông ngóng về cuộc đối đầu giữa Brad Pitt và Angelina Jolie khi 2 người gần đây liên tiếp vướng những ồn ào về tranh chấp tài sản và quyền nuôi con sau ly dị. Cụ thể, Angie đóng chính bộ phim tiểu sử Maria về giọng ca Opera nổi tiếng Maria Callas. Brad Pitt cũng sẽ có mặt tại sự kiện để quảng bá cho dự án mới Wolfs - đóng cùng George Clooney. 2 tác phẩm này đều cùng đăng ký tranh giải Sư Tử Vàng của liên hoan phim năm nay, hứa hẹn tạo ra cuộc ganh đua thú vị giữa cặp sao từng là vợ chồng này.

Brad Pitt và Angelina Jolie sẽ cạnh tranh giải Sư Tử Vàng tại Venice năm nay.

Cuộc hôn nhân của Brad Pitt và Angelina Jolie là một trong những chủ đề được nhắc đến nhiều nhất ở Hollywood khi cả hai còn mặn nồng. Sau khi chia tay, mọi chuyện cũng không mấy thay đổi khi netizen lại chìm đắm vào những drama tranh chấp tài sản, quyền nuôi con giữa 2 người. Mới đây, sự việc lại một lần nữa trở thành tâm điểm khi lần lượt các con của họ đồng loạt xin bỏ họ Brad Pitt ra khỏi tên, một hành động được xem như nhằm chống đối nam diễn viên để ủng hộ mẹ mình.

Liên hoan phim Venice lâu đời nhất tại châu Âu, lần đầu tổ chức năm 1932. Ngoài 2 dự án của Brad Pitt và Angelina Jolie, các bộ phim khác trong dự kiến góp mặt danh sách đăng ký tham dự liên hoan phim năm nay bao gồm: Eden của Ana de Armas, Sydney Sweeney và Jude Law, In the Hand of Dante của Oscar Isaac và Modi - dự án điện ảnh do Johnny Depp đạo diễn.