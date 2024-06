Nữ diễn viên đóng gái nhảy đình đám một thời: Được khen là tượng đài nhan sắc, làm cô dâu khi ở tuổi 42

NSƯT Mỹ Duyên sinh năm 1972, là diễn viên quen mặt với khán giả Việt Nam. Vốn được đào tạo để trở thành diễn viên múa ballet ngay từ nhỏ, tuy nhiên Mỹ Duyên lại thành danh ở lĩnh vực điện ảnh với những vai diễn trong các bộ phim Lưỡi dao, Chiếc chìa khóa vàng, Lời thề, Xóm nước đen, Đất khách, Gái nhảy, Lọ Lem hè phố.

Nghệ sĩ Mỹ Duyên sở hữu nhan sắc rực rỡ, kiêu sa ngay từ khi còn trẻ

Đóng gái nhảy đình đám một thời

Mỹ Duyên bắt đầu hoạt động nghệ thuật với công việc múa minh họa và trình diễn thời trang trong các chương trình tạp kỹ của Nhà hát Hòa Bình (quận 10). Năm 1992, Mỹ Duyên tham dự một cuộc thi tuyển chọn diễn viên cho bộ phim Vĩnh biệt mùa hè của đạo diễn Lê Hoàng Hoa. Tuy nhiên, đến lúc phim khởi quay thì Mỹ Duyên lại không được mời đóng phim, vai nữ chính sau đó thuộc về Việt Trinh, vốn đang rất nổi tiếng trong thời điểm đó.

Trong vòng 10 năm sau đó, Mỹ Duyên góp mặt trong khá nhiều dự án. Các phim mà Mỹ Duyên đã đóng gồm: Lương tâm bé bỏng, Giọt lệ chưa khô, Ngõ đàn bà, Chiếc chìa khoá vàng, Lời thề, Ngọc trản thần công, Trái tim chó sói, Tình nhỏ làm sao quên...

Năm 2002, Mỹ Duyên được đạo diễn Lê Hoàng mời đóng phim Gái nhảy. Vai diễn của Mỹ Duyên là một cô gái điếm tên Hoa, quậy phá hết cỡ rồi sau đó qua đời vì ma túy và AIDS.

Nghệ sĩ Mỹ Duyên từng đóng vai gái nhảy trong bộ phim "Gái nhảy" của đạo diễn Lê Hoàng

Đây là một vai được đánh giá là cực kỳ góc cạnh và đạo diễn Lê Hoàng đã có cuộc tuyển chọn khá lâu. Mỹ Duyên cho biết để có thể hoàn thành tốt vai diễn này, cô đã phải đi tìm hiểu thực tế ở nhiều trại cai nghiện và vũ trường.

Sau khi công chiếu vào dịp Tết Nguyên Đán năm 2003, Gái nhảy đã thành công lớn với doanh thu kỷ lục là 12 tỷ đồng, đứng đầu trong tất cả các bộ phim được sản xuất trước đó. Gái nhảy cũng đã mở đầu cho thời kỳ phim thương mại sau giai đoạn khủng hoảng của điện ảnh Việt Nam thập niên 1990.

Sau những thành công vang dội của Gái nhảy, Mỹ Duyên tiếp tục được mời tham gia Gái nhảy phần 2 với tên gọi Lọ Lem hè phố. Vai diễn lần này của Mỹ Duyên cũng là một cô gái làng chơi tên Hoa, nhưng khác với Gái nhảy, tình tiết của phim nhẹ nhàng hơn khi không đề cập nhiều đến những thác loạn và sự đau đớn của tệ nạn xã hội đương thời mà chủ yếu tập trung vào chuyện tình tay ba giữa chàng ca sĩ Khanh Dũng cùng Hạnh và Hoa. Sau khi công chiếu vào Tết năm 2004, Lọ Lem hè phố cũng có doanh thu khá cao với hơn 6 tỷ đồng.

Những năm sau này, Mỹ Duyên tham gia diễn kịch, đóng phim khá sôi nổi. Cô là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch Ngày xửa ngày xưa với những vai diễn mang nhiều màu sắc, tính cách khác nhau. Đồng thời, Mỹ Duyên cũng tham gia một số phim truyền hình, phim điện ảnh như Khi ta hai lăm, Siêu lừa gặp siêu lầy, Nơi ngọn gió dừng chân, Duyên kiếp, Rồi 30 năm sau, Hoa vương, Yêu trước ngày cưới...

Làm cô dâu ở tuổi 42

Hoạt động nghệ thuật hơn 3 thập kỷ, Mỹ Duyên để lại nhiều dấu ấn trên màn ảnh nhỏ lẫn màn ảnh rộng. Trong thời điểm nổi đình nổi đám cùng Gái nhảy và Lọ lem hè phố, Mỹ Duyên được khán giả nhắc nhiều bởi nhan sắc hơn người. Xem lại một số hình ảnh của Mỹ Duyên, khán giả nói vui rằng cô đích thị là "tượng đài nhan sắc" vì sở hữu vẻ đẹp rất riêng.

Ở Mỹ Duyên có sự thanh tú khá dễ chịu, đôi mắt buồn, bờ môi nũng nịu cùng vóc dáng thon thả giúp Mỹ Duyên tạo dấu ấn riêng giữa rừng mỹ nữ của showbiz Việt.

Do quá tập trung vào công việc nên Mỹ Duyên từng có quãng thời gian dài sống độc thân. Thậm chí, Mỹ Duyên chia sẻ có lúc cô muốn làm mẹ đơn thân vì quá lận đận chuyện tình duyên.

Nhưng rồi hạnh phúc cũng đến với nữ diễn viên khi cô gặp ông xã hiện tại là Việt Kiều sống ở Đức từ khi 12 tuổi. Cả hai quen nhau khi anh đang làm giám đốc chương trình Sức sống mới, còn Mỹ Duyên đảm nhận vai trò MC. Tuy nhiên, thời gian đầu, họ chỉ giữ liên lạc, chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Khi Mỹ Duyên dừng việc làm MC, ông xã mới dám tỏ tình. Sau đó, nữ diễn viên nhận lời làm bạn gái vào đúng dịp sinh nhật của anh.

Nghệ sĩ Mỹ Duyên từng tổ chức lễ cưới đơn giản vào năm 42 tuổi

Năm 2014, Mỹ Duyên và ông xã tổ chức hôn lễ. Dù đã sống chung với nhau nhiều năm và có một bé trai kháu khỉnh nhưng mãi đến khi Mỹ Duyên bước sang tuổi 42, cặp đôi mới tổ chức lễ cưới.

Chồng Mỹ Duyên làm việc và phát triển nông trại ở Đồng Nai. Vì khoảng cách địa lý và tính chất công việc khác nhau nên cả hai ít có thời gian bên nhau như những cặp vợ chồng khác. Trả lời báo Thanh Niên vào tháng 1/2023, Mỹ Duyên chia sẻ:

"Thật ra mỗi gia đình mỗi cảnh, quan trọng là do mình sắp xếp để dung hòa giữa công việc và gia đình. Tôi quan niệm rằng hai vợ chồng có thể hòa hợp với nhau mỗi dịp ở chung nhưng mỗi cá nhân đều tự do với công việc riêng. Khi vợ chồng tôi đến với nhau thì đã thỏa thuận là mỗi người có một ranh giới, không gian tự do riêng và không muốn phạm phải quyền riêng tư của người khác. Cả hai phải tôn trọng sự tự do của nhau. Mỗi khi ông xã về TP.HCM đúng thời gian tôi đi sự kiện thì tôi cũng có ngỏ lời mời anh đi cùng nhưng nếu ông xã bận thì tôi sẽ không làm phiền và nghĩ đó là chuyện bình thường".