Lisa tung bộ ảnh trong hộp đêm thoát y kèm câu nói “thách thức”, dân mạng phản ứng dữ dội

Khuya 5/10 (giờ Việt Nam), Lisa (BLACKPINK) đã khiến cư dân mạng “dậy sóng" xen lẫn mất ngủ khi tung ra toàn bộ trang phục và tạo hình biểu diễn trong hộp đêm thoát y. Đáng chú ý nếu như trước đó cộng đồng mạng thi nhau tò mò, chia sẻ những hình ảnh được cho là của Lisa trong hộp đêm thì cô nàng đã tự công khai toàn bộ trên Instagram cá nhân.

Lisa tung toàn bộ trang phục biểu diễn trong hộp đêm thoát y

Một trong những bộ cánh gây sốc của Lisa được công khai trên trang cá nhân

Theo những tạo hình mà Lisa đăng tải, có thể thấy lời kể của một số khán giả có mặt tại hộp đêm thoát y là khá trùng khớp đến 80%. Trong đó outfit nữ nhân viên văn phòng và bikini màu đen là hai bộ đồ đang khiến cư dân mạng "toát mồ hôi" hơn cả về độ sexy, nóng bỏng của Lisa.

Đáng chú ý trên dòng trạng thái, Lisa viết: “Such an amazing experience at Crazy Horse. Thank you everyone for making this happen. Call me whenever you need someone to fill a spot” (Tạm dịch: Một trải nghiệm tuyệt vời tại Crazy Horse. Cảm ơn tất cả các bạn đã làm cho điều này xảy ra. Hãy gọi cho tôi bất cứ khi nào cần lấp đầy vị trí ).

Với lời chia sẻ này, em út BLACKPINK dường như sẵn sàng quay trở lại hộp đêm thoát y này bất kỳ lúc nào chỉ cần một cuộc điện thoại. Ngoài ra, đây còn xem như lời “thách thức" những bình luận ác ý dành cho cô suốt thời gian qua.

Dòng chia sẻ của Lisa trên Instagram

Cô dường như sẽ sẵn sàng quay trở lại hộp đêm này bất kỳ lúc nào chỉ cần một cuộc gọi

Sau khi Lisa tung ra toàn bộ các outfit biểu diễn trong hộp đêm thoát y, cư dân mạng đã chia ra làm hai luồng phản ứng trái chiều. Một bộ phận tỏ ra khá bất ngờ về tạo hình của Lisa khi khác hoàn toàn với những tưởng tượng trước đó. Nhiều ý kiến ngỡ ngàng vì độ xinh đẹp của em út BLACKPINK và khẳng định các trang phục này hoàn toàn bình thường, không có gì đáng tranh cãi.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác lại bày tỏ sự phẫn nộ vì động thái công khai hình ảnh tại hộp đêm thoát y của Lisa. Những bộ trang phục bikini để lộ vòng 3 hay việc thật sự có thoát y trong hộp đêm khiến không ít người tỏ ra thất vọng. Một bình luận cho rằng với những hình ảnh này của Lisa thì cô không khác các vũ công tại hộp đêm thoát y là bao, chỉ có điều vé của buổi biểu diễn đắt hơn. Hay ý kiến khác lại khẳng định những chỉ trích đến với Lisa và một bộ phận người hâm mộ “thoát fan" là không hề sai.

Động thái công khai hình ảnh biểu diễn trong hộp đêm thoát y khiến Lisa tiếp tục vấp phải chỉ trích

