Andree lên tiếng về phát ngôn khiếm nhã liên quan đến Khả Ngân

Giữa lúc nghi vấn hẹn hò giữa Andree Right Hand và TikToker Hà Môi đang khiến mạng xã hội bàn tán rôm rả, một diễn biến khác bất ngờ "đổ thêm dầu vào lửa" khi loạt hình ảnh cũ liên quan đến Khả Ngân bị đào lại.

Cụ thể, cư dân mạng lan truyền một ảnh chụp màn hình được cho là bài đăng trước đây của Andree. Trong hình, Khả Ngân chia sẻ về tin đồn tình cảm, sau đó Andree được cho là đã đăng lại kèm dòng trạng thái có nội dung bị nhận xét là khiếm nhã, phản cảm.

Ngay lập tức, hình ảnh này thu hút sự chú ý lớn, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Không ít bình luận cho rằng nếu đây là phát ngôn thật, thì cách thể hiện của nam rapper là thiếu tinh tế. Ngược lại, một bộ phận netizen đặt nghi vấn về tính xác thực của bức ảnh, cho rằng mọi chuyện cần chính chủ xác nhân.

Trước những tranh cãi ngày càng lan rộng, Andree đã nhanh chóng có động thái. Nam rapper chụp lại chính hình ảnh đang bị lan truyền và đăng vào nhóm chat với fan. Đáng chú ý, Andree thể hiện thái độ khá gay gắt, đồng thời ngầm phủ nhận nội dung được cho là phát ngôn của mình. "Lần cuối đề cập đến vấn đề này, được đà quá nhở", Andree viết.

Andree vướng nghi vấn hẹn hò với Khả Ngân vào khoảng tháng 3/2015. Thời điểm đó, cả hai bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau trên phố, thậm chí có những khoảnh khắc nắm tay và tương tác khá thân mật khiến dân tình không khỏi chú ý. Trước những đồn đoán lan rộng, Andree vẫn giữ thái độ im lặng quen thuộc, trong khi đó Khả Ngân khẳng định chỉ coi nam rapper là anh trai thân thiết. Đến năm 2023, Khả Ngân mới trải lòng về chuyện tình cảm cũ.

Nói về mối quan hệ với Andree, Khả Ngân chia sẻ trong một bài phỏng vấn: "Bắt đầu hòa bình, kết thúc cũng hòa bình. Mình là người văn minh, đặc biệt còn là nghệ sĩ nữa nên chuyện với người cũ không có gì căng thẳng cả. Xong là thôi, có gì đâu, còn làm bạn được hay không thì còn tùy thuộc vào cả hai. Với những người đã có khoảng thời gian gắn bó với nhau, nếu giờ họ hạnh phúc thì mình cũng cảm thấy vui thôi, quan trọng là mình cũng đang vui mà. Giờ tôi và Andree cũng không còn liên hệ với nhau, thỉnh thoảng đi chơi với hội bạn thì có thể gặp nhau. Một phần do công việc của hai người không hề liên quan nên cũng không tương tác gì".

Những ngày qua, Andree bị soi hint có tình mới. Tin đồn tình cảm giữa nam rapper và Hà Môi bắt nguồn từ story check-in đi biển của cả hai, cư dân mạng soi ra sự trùng hợp đến từ view biển xịn xò. Chưa dừng lại ở đó, trong story của Andree trên Instagram, netizen phát hiện một giọng nói nghi là của cô gái đang than thở về chuyện thời tiết "nóng quá". Từ những chi tiết đáng ngờ này, mối quan hệ giữa Andree và Hà Môi leo thẳng lên hot search.

Đến tối muộn 29/4, Andree bất ngờ đăng tải hình ảnh mới và đính kèm dòng caption ngắn gọn: "Loạn lên". Trong bức ảnh, Andree xuất hiện với phong cách quen thuộc, đeo kính đen, để lộ loạt hình xăm đặc trưng, ngâm mình trong hồ bơi với background hướng ra biển. Đáng nói, góc chụp và khung cảnh này được netizen nhận ra có nhiều điểm tương đồng với những hình ảnh từng được cho là liên quan đến Hà Môi tại Phú Quốc trước đó.

Trong khi đó, khi Hà Môi đăng tải video trên kênh phụ thì cô cũng không né tránh các bình luận liên quan đến tin đồn tình cảm. Trước những câu hỏi dồn dập từ cư dân mạng, Hà Môi trực tiếp trả lời ngay dưới phần bình luận, thậm chí đáp trả lại từng ý kiến theo cách khá thẳng thắn.

Khi bị nhắc đến chuyện "đoàn mình đã di chuyển đến đây chưa", cô phản hồi ngắn gọn nhưng ẩn ý rằng hãy "di chuyển qua chỗ khác giùm em". Với những bình luận mang tính soi mói hoặc kém thiện chí, Hà Môi cũng không chọn cách im lặng mà đáp trả trực diện, thể hiện rõ thái độ căng cực.

Ảnh: FBNV