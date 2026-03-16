"Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?", Andree trả lời 1 câu khiến netizen tranh cãi dữ dội

Những ngày gần đây, mạng xã hội Threads bất ngờ rộ lên một câu hỏi ngắn gọn nhưng khiến hàng trăm nghìn người suy ngẫm: Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?.

Bài đăng ban đầu đến từ một tài khoản đăng tải hình ảnh một shipper ngồi nghỉ bên vỉa hè vào buổi tối, kèm dòng trạng thái đầy suy tư. Không cần lời giải thích dài dòng, chỉ riêng câu hỏi ấy đã nhanh chóng chạm vào tâm trạng của rất nhiều người trẻ. Bài viết nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác và hàng chục nghìn bình luận. Từ đó, câu hỏi này trở thành một dạng "trend tâm sự" trên mạng xã hội.

Giữa hàng nghìn bình luận, rapper Andree Right Hand bất ngờ để lại một câu trả lời ngắn gọn: "Mở đèn lên em". Chỉ vài chữ đơn giản, nhưng bình luận này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Trong thời gian ngắn, comment của nam rapper nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác và được chia sẻ lại.

Bình luận của Andree hút chục nghìn tương tác

Tuy nhiên, phản ứng của cộng đồng mạng lại chia thành hai luồng ý kiến trái ngược. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng câu trả lời của Andree khá kém duyên và thiếu nghiêm túc trước một câu hỏi mang tính chiêm nghiệm. Theo họ, là người nổi tiếng, nam rapper có thể đưa ra một lời khuyên tích cực hơn thay vì bình luận mang màu sắc đùa giỡn. Thậm chí, một số ý kiến còn cho rằng việc cợt nhả dưới bài viết như vậy khiến hình ảnh của nam rapper trở nên thiếu tinh tế.

Ở chiều ngược lại, không ít người lại lên tiếng bênh vực Andree. Họ cho rằng câu trả lời của nam rapper đơn giản chỉ là một cách nói hài hước, khó có thể khẳng định anh có ý châm biếm hay coi nhẹ nội dung của bài viết. Thực tế, khi câu hỏi Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao? lan truyền trên Threads, nhiều cư dân mạng cũng đã "xoay mood" theo hướng tích cực hơn. Thay vì trả lời bằng những câu mang màu sắc triết lý hay nặng nề, không ít người chọn cách phản hồi bằng các câu nói lạc quan, vui vẻ hoặc pha chút hài hước. Chính vì vậy, một số ý kiến cho rằng bình luận của Andree có thể cũng xuất phát từ xu hướng trả lời mang tính đổi không khí mà thôi.

Một số bình luận của cư dân mạng:

- Nói câu này kém duyên mà cũng nhạt nữa

- Nhiều người nhạy cảm quá nhỉ, ổng cũng không phải có ý xấu gì

- Nhiều lúc Andree có thể nhìn lại mình đang thoại cái gì không

- Không có duyên mà tưởng hài hước

- Ảnh giỡn cỡ đó, hoan hỷ nhé mọi người

Andree bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội

Andree Right Hand sinh năm 1987, được xem là một trong những nghệ sĩ góp phần định hình phong cách rap lifestyle tại Việt Nam. Âm nhạc của Andree thường xoay quanh những câu chuyện đời sống, tình yêu và góc nhìn cá nhân với phong cách khá cá tính. Ca từ trong các bản rap của anh nhiều khi mang màu sắc thẳng thắn, thậm chí có phần "ngông", thể hiện rõ chất riêng của một rapper mang đậm chất hip-hop.

Bên cạnh hoạt động âm nhạc, nam rapper cũng thường xuyên xuất hiện trên các chương trình giải trí và giữ hình ảnh khá cá tính. Phong cách sống thẳng thắn và đôi khi khá bộc trực của Andree nhận không ít tranh luận nhưng cũng chính sự thẳng tính này lại tạo nên một phần cá tính riêng của Andree trong mắt khán giả.

Andree nổi tiếng là rapper cá tính ở Vbiz

