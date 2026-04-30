Taylor Swift khiến "ông trùm" quyền lực phải hoãn luôn bữa tiệc toàn sao?

Michael Rubin - chủ sở hữu nền tảng thể thao kỹ thuật số Fanatics, đã tạo dựng được tên tuổi trong vài năm gần đây với bữa tiệc hoành tráng mừng ngày Quốc khánh Mỹ 4/7 tại nhà riêng ở Hamptons, thu hút danh sách khách mời toàn sao nổi tiếng nhất mùa hè. Nhưng theo thông tin mới từ Page Six, ông trùm này đã dời bữa tiệc năm nay sang ngày 1/7, để tránh trùng với sự kiện chắc chắn sẽ là bữa tiệc của năm - đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce.

Những năm trước đây, Michael Rubin đã chào đón Drake, Beyoncé, Leonardo DiCaprio, Tom Brady, Kim Kardashian, Travis Scott, Jay Z, Camila Cabello, Emily Ratajkowski, Teyana Taylor, Winnie Harlow, Megan Fox, Gayle King, Quavo và nhiều người nổi tiếng khác đến biệt thự của mình ở Bridgehampton. Bữa tiệc này đã được Vogue, New York Post, New York Times và nhiều tờ báo khác đưa tin rộng rãi.

"Ông trùm" Michael Rubin phải dời lại bữa tiệc...

... để tránh đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce. Ảnh: Page Six

Nhưng đám cưới của nữ ca sĩ siêu sao vào cuối tuần Lễ Quốc khánh Mỹ đã làm đảo lộn các kế hoạch tiệc tùng này. Không rõ liệu Michael Rubin có muốn thể hiện sự ga lăng vì không muốn chiếm spotlight của đám cưới, hay anh lo lắng rằng ngày trọng đại của nữ ca sĩ sẽ thu hút nhiều khách mời nổi tiếng, đến nỗi không còn ai đến dự tiệc của anh.

Theo Page Six, có vẻ như khả năng thứ nhất cao hơn, vì rất ít khách mời của Michael Rubin khả năng nhận được lời mời đến đám cưới Taylor Swift. Nữ ca sĩ Shake It Off là người yêu thích ngày Quốc khánh Mỹ 4/7 từ lâu. Cô cũng nổi tiếng với những bữa tiệc xa hoa, thịnh soạn tại nhà riêng ở Rhode Island, tiếp đãi bạn bè thân thiết bao gồm Blake Lively, chị em nhà Haim, Cara Delevigne, Gigi Hadid, Karly Kloss và nhiều người nổi tiếng khác khác.

Thông tin chi tiết về đám cưới của Taylor Swift - Travis Kelce còn khá ít ỏi, nhưng Page Six đưa tin rằng đám cưới sẽ được tổ chức tại New York. Hiện vẫn chưa rõ liệu địa điểm cụ thể là trong năm quận của thành phố, hay có thể là ở phía Đông.

Không quá lời khi nói rằng Taylor Swift và Travis Kelce là một trong những cặp đôi được quan tâm nhất thế giới trong hai năm qua. Một bên là nữ ca sĩ quyền lực bậc nhất làng nhạc, một bên là ngôi sao NFL đình đám, chuyện tình của họ nhanh chóng vượt ra khỏi phạm vi giải trí để trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng.

Vào rạng sáng 27/8 năm ngoái (giờ Việt Nam), mạng xã hội toàn cầu nổ tung khi Taylor Swift - Travis Kelce thông báo đã đính hôn. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ hàng đầu chia sẻ loạt khoảnh khắc được Travis Kelce cầu hôn lãng mạn giữa rừng hoa, với chiếc nhẫn kim cương cỡ khủng cùng chú thích hài hước: "Giáo viên tiếng Anh và giáo viên thể dục của bạn sắp kết hôn" .

Travis Kelce cầu hôn Taylor Swift bằng chiếc nhẫn đặt làm riêng từ thương hiệu Artifex Fine Jewelry. Chiếc nhẫn được làm từ vàng và viên kim cương đặt hướng bắc - nam, cắt theo kiểu Old mine brilliant cuts (kỹ thuật cắt kim cương thủ công cổ điển từ thế kỷ XVIII - XIX) rất phù hợp với phong cách cổ điển và ngọt ngào của cô dâu tương lai. Nhiều chuyên gia định giá chiếc nhẫn này lên đến 1 triệu USD (hơn 26 tỷ đồng).

