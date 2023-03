Ấn tượng với loạt biểu cảm của Kim Da Mi trong phim rạp đáng xem nhất lúc này

Từ trước tới nay, làng điện ảnh xứ Kim Chi luôn nổi tiếng với những câu chuyện lãng mạn về tình cảm lứa đôi. Thế nhưng, bộ phim Hàn Quốc đáng xem nhất hiện tại là Tri kỷ (Soulmate) lại lấy đề tài tình bạn.

Tác phẩm này có sự góp mặt của "đóa hoa lạ" Kim Da Mi cùng nàng thơ Jeon So Nee. Bằng diễn xuất quá tốt từ cặp đôi nữ chính, Tri kỷ đã mang tới cho khán giả một câu chuyện đẹp đẽ, nhẹ nhàng nhưng không kém phần thổn thức.

Lửa thử vàng... trai đẹp thử tình bạn

Kim Da Mi và Jeon So Nee là cặp đôi nữ chính trong Tri kỷ - nguồn: Next Entertainment World

Ahn Mi So và Go Ha Eun gặp nhau vào một ngày bình thường của cái năm mà họ 13 tuổi. Đó là khi mẹ con Mi So phải về quê vì không thể chi trả nổi cho cuộc sống ở chốn thành thị. Có lẽ vì phải sống với những áp lực mà ngay từ nhỏ, Mi So đã rất mạnh mẽ, sẵn sàng phá vỡ những khuôn phép bình thường.

Trái lại, Ha Eun là một cô bé dịu dàng, ngoan ngoãn, làm mọi việc cha mẹ bảo kể cả khi chẳng biết làm thế để làm gì. Mi So và Ha Eun trái ngược nhau hoàn toàn, nhưng họ lại là mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời nhau.

Hồi nhỏ, cô nhóc Mi So tốt bụng nhưng sẵn sàng "nổi loạn" phải sống cùng bà mẹ nóng tính, mệt mỏi và dường như luôn kiểm soát con gái một cách gắt gao. Vì thế, điều Mi So cần là một người đồng hành luôn sẵn sàng tin tưởng cô vô điều kiện. Và xuyên suốt khoảng thời gian từ lúc hai người còn nhỏ cho đến khi họ cùng nhau trải qua tuổi 17 rực rỡ, tươi đẹp, Ha Eun chính là người ở bên Mi So.

Ahn Mi So và Go Ha Eun đã cùng nhau trải qua những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp - nguồn: Next Entertainment World

Còn với Ha Eun, Mi So luôn thật đặc biệt vì đó là người dẫn cô làm những chuyện có lẽ sẽ bị coi là "to gan" trong thế giới của những học sinh gương mẫu. Nhưng quan trọng hơn, ở Mi So có thứ mà Ha Eun luôn khao khát - tâm hồn tự do, phóng khoáng.

Mi So và Ha Eun từng ăn cùng bàn, ngủ cùng giường và tắm chung bồn. Cả hai còn rủ nhau trốn học, cùng đi xỏ khuyên, đi cầu nguyện,... Họ có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống với đối phương. Và vào một ngày, Ha Eun kể rằng cô đã biết thương nhớ.

Tình đầu của Ha Eun là Ham Jin Woo, một đàn anh khóa trên. Lo sợ bạn thân bị tổn thương, Mi So đã tự mình tìm đến Jin Woo để "dằn mặt". Tuy nhiên, chính sự cá tính, thú vị nơi Mi So đã khiến Jin Woo bị thu hút.

Jin Woo là người khiến tình bạn của Mi So và Ha Eun gặp sóng gió - nguồn: Next Entertainment World

Sau cuộc ghép đôi ở câu lạc bộ, Jin Woo quyết định tiến tới với Ha Eun. Thế nhưng, anh còn giữ cả hình bóng Mi So trong lòng nữa. Chính điều đó đã dẫn tới những mâu thuẫn, hiểu lầm không đáng có giữa Ha Eun và Mi So.

Một lần, Jin Woo trao nụ hôn lên môi Mi So. Tưởng như cô cũng đáp lại, nhưng thực ra Jin Woo chỉ nhận được một phát cắn cùng một cái đá từ Mi So mà thôi. Ha Eun trông thấy tất cả những điều này, và điều đó để lại vết gợn trong lòng cô. Trong thâm tâm, Ha Eun luôn sợ Jin Woo sẽ rời bỏ mình để tìm tới Mi So. Còn Mi So, vì không muốn ảnh hưởng tới hạnh phúc của bạn, cô đã quyết định rời đi.

Về sau, Mi So và Ha Eun gặp lại nhau. Họ vẫn yêu thương đối phương, nhưng tình cảm ấy bị đè nặng bởi những lo sợ, dằn vặt, khúc mắc. Cho đến cuối cùng, liệu kết thúc nào sẽ dành cho hai người, đó là điều mà khán giả cần ra rạp để biết đáp án.

'Phản ứng hóa học' cực đỉnh của bộ đôi nữ chính, ấn tượng diễn xuất của Kim Da Mi

"Phản ứng hóa học" của Kim Da Mi và Jeon So Nee phải nói là tràn màn hình - nguồn: Next Entertainment World

Tri kỷ là bản remake của bộ phim nổi tiếng Thất Nguyệt và An Sinh. Nếu chưa từng xem bản Trung, dĩ nhiên bạn nên ra rạp. Nhưng kể cả khi đã biết trước nội dung, việc thưởng thức những khung cảnh yên bình, tuyệt đẹp và diễn xuất ấn tượng của bộ đôi Jeon So Nee - Kim Da Mi cũng là một sự lựa chọn không tệ.

'Phản ứng hóa học' của Jeon So Nee và Kim Da Mi trong Tri kỷ phải nói là tràn khung hình. Từng khoảnh khắc hạnh phúc khi họ ở bên nhau khiến người xem ao ước giá như mình cũng có một người tri kỷ như vậy.

Ahn Mi So năm 17 tuổi "trẩu tre" một cách đáng yêu qua diễn xuất của Kim Da Mi - nguồn: Next Entertainment World

Trong dàn diễn viên của Tri kỷ, Kim Da Mi là gương mặt được mong chờ nhất và cô đã không phụ sự kỳ vọng từ người hâm mộ. Ngôi sao Tầng lớp Itaewon mang tới cho khán giả một Ahn Mi So với nhiều sắc thái. Năm 17 tuổi, cô mang nét hồn nhiên, phóng khoáng và "trẩu tre" theo cách rất đáng yêu". Đến khi Ahn Mi So gặp biến cố mất người thân, người yêu, Kim Da Mi lại diễn ra nét đau khổ tột cùng khiến khán giả đồng cảm với nỗi đau của nhân vật.

Sự sương gió, từng trải của nhân vật theo thời gian là điều mà Kim Da Mi đã khắc họa rất tốt. Cô cũng cho thấy được cảm giác dằn vặt xen lẫn yêu thương của Mi So với Ha Eun. Đặc biệt là ở những phân cảnh cuối, tin rằng giọt nước mắt của cô đã làm cho nhiều khán giả phải thổn thức.

Tri kỷ là một bộ phim cực hay mà bạn không nên bỏ lỡ - nguồn: Next Entertainment World

Tri kỷ là một bộ phim nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Tác phẩm này mang tới cho người xem những tiếng cười, sự bình yên, một chút buồn và có thể là cả những suy ngẫm về ước mơ, tự do và hạnh phúc.

Bộ phim "Tri kỷ" bắt đầu khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 24/3.