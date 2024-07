Ăn thử tiệm xôi kiểu Bắc mẹ truyền con nối giữa trung tâm Sài Gòn: Hàng chục năm là địa chỉ "phải đến" với du khách nước ngoài, chủ tiệm bật mí về cái tên "độc lạ"

Xôi là một món ăn quen thuộc với người Việt. Nói về xôi cũng có vô vàn các kiểu nấu khác nhau, từ xôi ngọt cho đến xôi mặn. Và trong hạng mục MICHELIN Selected (danh sách nhà hàng được MICHELIN đề xuất) tại TP.HCM có duy nhất 1 hàng xôi được nhắc tên, đó là tiệm xôi gà Number One nằm ngay trên con đường Nguyễn Trung Trực, Quận 1, TP.HCM.

Tiệm xôi gà Number One được gọi tên ở hạng mục MICHELIN Selected.

Tiệm xôi "mẹ truyền con nối"

Chủ quán xôi Number One là cô Lê Thị Thịnh, 67 tuổi. Cô Thịnh được truyền nghề nấu xôi từ chính người mẹ của mình. Trước đây, mẹ của cô Thịnh (là bà Đỗ Thị Tịnh, mất năm 2019) di cư từ Bắc vào Nam và sống bằng nghề bán xôi gánh rong. Gánh xôi hồi đó bán các loại xôi bắp, xôi vò, xôi đỗ đen... Lúc đấy, cuộc sống khó khăn, gánh xôi của mẹ cô Thịnh là nơi nuôi sống cả gia đình.

Bức ảnh cô Thịnh chụp với mẹ được treo ngay bên trong quán xôi.

Đến nay, cô Thịnh nối nghiệp mẹ tiếp tục nghề bán xôi và bức ảnh cô Thịnh chụp cùng với mẹ được treo trang trọng ở bên trong tiệm. Đó là cách để cô Thịnh nhớ về người mẹ của mình cũng như cảm ơn gánh xôi của mẹ, nhờ mẹ đã truyền nghề nấu xôi ngon để mang lại kế sinh nhai cho con cái sau này.

Món xôi bắp ở đây được nhiều người yêu thích.

Cũng bởi vậy, món xôi của tiệm Number One vẫn phần nào mang phong cách xôi Bắc và được biến tấu thêm để hợp với khẩu vị miền Nam. Xôi bắp (xôi ngô) là một trong những món ăn được nhiều người yêu thích khi ghé tiệm. Còn với xôi mặn thì khách có thể lựa chọn ăn kèm nhiều loại topping như gà xé, trứng non, trứng cút, lòng gà, lạp xưởng...

Xôi mặn với phần topping khá đa dạng như gà xé, trứng non, trứng cút, lòng gà, lạp xưởng...

Xôi mặn sẽ ăn kèm với nước xốt, sa tế, hành phi.

Nói về cái tên "Number One" khá lạ thì cô Thịnh cho biết đặt tên tiệm như vậy để người nước ngoài có thể dễ nhớ đến quán hơn. Bên cạnh đó, đối với cô Thịnh thì cái tên này còn như một sự khẳng định cô luôn muốn chất lượng xôi ở quán mình thật tốt, để nhiều khách có thể hài lòng khi ăn xôi ở đây.

Khi được vinh danh trong hạng mục MICHELIN Selected, cô Thịnh cũng rất vui đồng thời cảm thấy vinh dự và cố gắng để duy trì hương vị xôi ngon đến với khách hàng. Hiện tại cô Thịnh để tiệm xôi cho con trai tiếp quản. Mỗi ngày quán sử dụng khoảng hơn 30kg gạo nếp để nấu xôi phục vụ khách. Tiệm mở cửa từ sáng sớm đến tối để khách có thể ăn sáng, ăn trưa hay ăn tối đều được.

Vào giờ cao điểm khách đến liên tục, quán làm không ngơi tay.

Quán xôi duy nhất trong danh sách MICHELIN Selected ở TP.HCM, chất lượng đồ ăn có thực sự xứng đáng?

Vì nằm ở ngay trung tâm Quận 1, nên tiệm xôi Number One cũng đón không ít khách nước ngoài ghé đến ăn. Nhiều du khách cũng cho biết họ tìm đến quán xôi này do tò mò khi biết quán được gọi tên trong danh sách MICHELIN Selected.

Nói về bí kíp để nấu xôi ngon, cô Thịnh cho biết, quan trọng là xôi phải dẻo và không bị nhão. Bên cạnh đó xốt ăn kèm phải vừa ăn và giúp cho các loại thịt với xôi hoà quyện với nhau. Mọi thứ tưởng chừng đơn giản nhưng cũng phải khéo léo mới ra được món xôi ngon.

Nồi xôi trắng lúc nào cũng nóng hổi.

Một phần xôi bắp ở đây có giá 20.000VNĐ, còn xôi gà có giá từ 30.000 - 40.000VNĐ/phần. Có thể nói mức giá này cũng khá bình dân. Nói về chất lượng xôi ở đây thì cũng có nhiều ý kiến khác nhau tuỳ vào khẩu vị của mỗi người, có người thì khen ngon, có người thì cho là không có gì đặc sắc.

Mức giá tại đây được đánh giá là khá bình dân.

Ghé tiệm xôi Number One vào buổi trưa và khách đến cũng khá đông, đồng thời tiệm cũng không có quá nhiều chỗ để ngồi lại. Khu vực ngồi ăn cho khách là vài chiếc bàn được đặt ở vỉa hè, ngay phía trước quán. Khu vực bày thức ăn được để ở ngay phía ngoài tiệm để khách có thể dễ dàng chọn lựa topping ăn cùng với xôi. Hấp dẫn nhất là nồi xôi lúc nào cũng nóng hổi, thịt gà và trứng non hấp dẫn, hành phi vàng ruộm, nước xốt nhìn là thấy đậm đà...

Một đĩa xôi thập cẩm với giá 40.000VNĐ tương đối đầy đặn. Xôi khi đem ra cho khách sẽ được phục vụ kèm đồ chua.

Là người lần đầu ăn thử món xôi tại tiệm Number One, anh Việt Thắng cho biết: "Mình thấy chất lượng xôi ở đây ở mức ổn và vừa vặn, nếu nói ngon xuất sắc thì chưa tới. Mức giá 40.000VNĐ là khá hợp lý cho một đĩa xôi mặn cũng khá đầy đặn với thịt gà, trứng non... ở ngay trung tâm Sài Gòn. Còn về phần xôi bắp thì mình là người Hà Nội nên không quen kiểu ăn cùng với đường. Giá cho một phần xôi bắp 20.000VNĐ thì mình nghĩ cũng không phải quá rẻ nhưng nói chung một phần xôi cũng tương đối nhiều và ăn no".

Bên cạnh xôi bắp thì khách có thể thử cả món xôi chiên giòn rụm.

"Mình có ghé ăn xôi tại đây nhiều lần vì mình làm ở gần đây. Mình thường ăn trưa nên sẽ ăn xôi mặn. Phần xôi ở đây dẻo và không bị nát, trứng gà non hay gà ăn cũng khá ngon, được cái ở đây có phần nước xốt đậm đà và hành phi giòn thơm nên mình khá thích. Lâu lâu không biết buổi trưa ăn gì thì mình sẽ qua đây mua xôi" - Ngọc Anh, một khách quen thường xuyên ghé tiệm xôi này cho biết.