Ăn thịt chó nghi nhiễm bả chuột, bệnh nhân ung thư xuất huyết nguy kịch

Người đàn ông 55 tuổi, ở Mỹ Đức, Hà Nội, đang điều trị ung thư đại trực tràng tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội thì bất ngờ rơi vào tình trạng xuất huyết nghiêm trọng.

Từ triệu chứng tưởng như có thể liên quan đến bệnh nền hoặc quá trình điều trị ung thư, các bác sĩ phải lần tìm từng chi tiết trong những ngày trước khi ông nhập viện. Cuối cùng, một thông tin trong bữa ăn của người bệnh đã mở nút thắt của ca bệnh.

Máu chảy liên tục sau bữa thịt chó

Ông được chẩn đoán ung thư trực tràng và bắt đầu xạ trị tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội từ tháng 2. Trong thời gian nghỉ giữa các đợt điều trị, gia đình mua thịt chó về với mong muốn bồi bổ sức khỏe cho ông.

Khoảng một ngày sau khi ăn, mắt ông chảy máu kéo dài, không tự cầm. Tiếp đó, ông đi ngoài ra máu đỏ sẫm.

Gia đình đưa ông đến một bệnh viện địa phương điều trị trong 3 ngày, song tình trạng không cải thiện. Khi được chuyển đến Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, ông mất nhiều máu, các chỉ số đông máu rối loạn nghiêm trọng, nguy cơ xuất huyết tiếp diễn.

Với một bệnh nhân ung thư đang xạ trị, xuất huyết bất thường dễ khiến bác sĩ nghĩ đến nhiều nguyên nhân liên quan bệnh lý nền hoặc quá trình điều trị. Tuy nhiên, diễn biến của ông khiến ê-kíp phải tìm nguyên nhân khác.

Các bác sĩ không chỉ tập trung vào tình trạng chảy máu mà còn hỏi kỹ những gì người bệnh ăn, sử dụng thuốc và tiếp xúc trong những ngày trước đó.

Qua trao đổi với gia đình, một thông tin đáng chú ý được xác định: số thịt chó ông ăn có khả năng bị nhiễm bả chuột.

Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Kết quả xét nghiệm đông máu cùng biểu hiện xuất huyết phù hợp với ngộ độc thuốc diệt chuột nhóm kháng vitamin K. Chất độc này làm cản trở quá trình đông máu, khiến cơ thể khó hình thành cục máu đông để ngăn chảy máu.

BS Lê Thị Tuyến, Đơn nguyên Hồi sức tích cực, cho biết việc tìm ra nguyên nhân có ý nghĩa quyết định trong trường hợp này. “ Nếu chỉ truyền máu hoặc dùng các thuốc cầm máu thông thường mà không điều trị nguyên nhân, người bệnh vẫn có nguy cơ tiếp tục xuất huyết, đe dọa tính mạng “, bác sĩ nói.

Năm ngày giành lại khả năng đông máu

Ông được sử dụng vitamin K liều cao, đồng thời truyền hồng cầu, huyết tương tươi đông lạnh và các chế phẩm máu để bù lượng máu đã mất, hỗ trợ phục hồi khả năng đông máu.

Những ngày đầu là khoảng thời gian căng thẳng khi người bệnh vừa phải kiểm soát tình trạng xuất huyết, vừa được theo dõi sát các chỉ số đông máu và huyết động.

Sau 5 ngày điều trị tích cực, tình trạng chảy máu được kiểm soát, các chỉ số đông máu cải thiện rõ. Ông dần ổn định và được chuyển trở lại Khoa Xạ trị để tiếp tục điều trị ung thư theo kế hoạch.

Nhớ lại những ngày nằm viện, ông cho biết bản thân và gia đình từng rất hoang mang bởi máu chảy liên tục nhưng không biết nguyên nhân.

“ Khi các bác sĩ tìm ra bệnh và điều trị đúng hướng, tôi mới dần ổn định. Tôi thật sự biết ơn các bác sĩ “, ông nói.

Người bệnh ung thư nên thận trọng với thực phẩm

Theo các bác sĩ, người đang điều trị ung thư thường trải qua nhiều phương pháp điều trị chuyên sâu, sức khỏe có thể suy giảm. Vì vậy, chuyện ăn uống cần được đặt cả hai tiêu chí dinh dưỡng và an toàn lên hàng đầu.

Một loại thực phẩm được cho là “bổ” nhưng không bảo đảm nguồn gốc vẫn có thể trở thành nguy cơ nếu bị nhiễm độc chất. Trong trường hợp người đàn ông, một bữa ăn với mục đích bồi bổ lại dẫn đến tình trạng rối loạn đông máu nặng và xuất huyết kéo dài.

Bác sĩ khuyến cáo người bệnh ung thư nên lựa chọn thực phẩm nguồn gốc rõ ràng, được bảo quản và chế biến an toàn. Không nên sử dụng thực phẩm có dấu hiệu ôi hỏng, bất thường hoặc nghi ngờ nhiễm độc.

Gia đình cũng không nên tự ý cho người bệnh sử dụng các món ăn được truyền miệng là “bổ”, đặc biệt trong thời gian đang điều trị ung thư, nếu chưa tham khảo ý kiến nhân viên y tế.

Các biểu hiện như chảy máu kéo dài không rõ nguyên nhân, xuất huyết dưới da, chảy máu mắt, đi ngoài ra máu hoặc bất kỳ dấu hiệu bất thường nào xuất hiện sau khi ăn cần được đưa đến cơ sở y tế sớm.

Trong ca bệnh của ông Q., chính việc hỏi kỹ một chi tiết tưởng như rất nhỏ trong bữa ăn đã giúp các bác sĩ đi đến nguyên nhân thực sự. Với ngộ độc chất chống đông, điều trị càng sớm và đúng nguyên nhân thì cơ hội kiểm soát xuất huyết càng cao.