An Phương (Letsplaymakeup) được cầu hôn

An Phương và Nam Tô là một trong những cặp đôi được nhiều bạn trẻ yêu mến trên MXH. Cả hai quen nhau qua ứng dụng hẹn hò, tính đến hiện tại đã ở bên nhau 8 năm. Dẫu vậy trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, cặp đôi rất hiếm khi nhắc đến chuyện kết hôn, đám cưới dù hai bên gia đình và cả người hâm mộ đều liên tục “giục”.

Cho đến mới đây, Nam Tô đã chính thức đăng tải hình ảnh, khoe cầu hôn thành công An Phương. Anh chàng hạnh phúc bày tỏ khi được “nâng cấp” mối quan hệ: “+1 vợ iu”. Đáp lại lời cầu hôn này của Nam Tô, An Phương nhẹ nhàng viết: “+1 người thân”. Được biết, cặp đôi hiện đang cùng nhau đi du lịch, công tác tại Nhật Bản.

Khoảnh khắc cầu hôn hạnh phúc của An Phương và Nam Tô

Khoảnh khắc này của cặp đôi nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp thân thiết và người hâm mộ. Không ít người bày tỏ, họ đã đợi rất lâu để chứng kiến hình ảnh hạnh phúc này của An Phương và Nam Tô.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Chúc mừng anh chị, theo dõi từ ngày đầu tiên hai người quen nhau, cuối cùng ngày này cũng đã đến”.

- “Cặp đôi mà tôi yêu thích nhất trên MXH cũng đã chính thức cầu hôn nhau rồi. Hạnh phúc thay họ luôn, chúc mừng anh chị”.

- “Không biết sao nhìn hình mà rưng rưng nước mắt, mừng cho An Phương và Nam Tô. Chúc chặng đường tiếp theo của 2 bạn sẽ luôn ngọt ngào và hạnh phúc”.

- “Đáng yêu quá, họ về chung nhà rồi. Hóng đám cưới ạ”.

- “Xúc động quá, chúc mừng anh chị. Mong chờ sự xuất hiện của cô dâu An Phương và chú rể Nam Tô”.

Trước đó, vào đầu năm nay khi tham dự đám cưới của cặp đôi Hà My và Trí Thịt Bòa, An Phương cũng chính là nhân vật vô tình bắt được hoa cưới. Ngay sau đó, Nam Tô cũng có màn “tập duyệt” cầu hôn khiến nhiều người tưởng thật. Tuy nhiên cả hai đều đính chính đó chỉ là “bản demo” chứ vẫn chưa hé lộ ngày chính thức cầu hôn thật.

An Phương và Nam Tô đều là những nhà sáng tạo nội dung về lifestyle, du lịch, beauty blogger,... trên MXH. Bên cạnh đó, cả hai cũng đều có những công việc văn phòng và sở hữu nhiều điểm chung khiến dân tình ngưỡng mộ.

Trong một bài phỏng vấn vào dịp Valentine vừa qua, An Phương từng tiết lộ cảm xúc của cô khi quen Nam Tô. “Mình và anh Nam quen nhau qua Tinder. Cho nên từ lúc quẹt là đã thấy đúng rồi. Nói chuyện vài câu đã thấy muốn hẹn hò anh này rồi. Từ lần đầu gặp nhau cho đến tận bây giờ mình luôn có cảm giác thân quen. Buổi gặp gỡ lần đầu không có gì quá ấn tượng hay lãng mạn. Bởi mình vốn là đứa hậu đậu, gặp nhau lần đầu đã làm đổ đồ rồi. Những ngày sau đó, anh Nam vẫn thường xuyên qua đưa đón mình đi ăn trưa. Lúc này, mình có quay vlog, cả hai chưa phải là người yêu nhưng mọi người cũng nhìn thấy ánh mắt anh này nhìn mình rất tình cảm”, An Phương kể.

Còn về phía Nam Tô, anh từng không dám đến nhà bạn gái vì mẹ An Phương từng nhận xét “không thích”. Tuy nhiên, cả hai vẫn bên nhau êm đềm, cùng làm, cùng chơi và hỗ trợ nhau về mọi mặt

Cho đến cuối năm 2024, An Phương trải qua một mất mát lớn, mẹ cô đột ngột qua đời. Trong khoảng thời gian này, An Phương cũng bày tỏ sự biết ơn và may mắn khi có Nam Tô cùng đồng hành, động viên và làm chỗ dựa vững chắc. “Anh ấy không cần làm gì hết, chỉ cần ở đó thôi. Người bạn đồng hành đi cùng với mình rất quan trọng, trong quãng thời gian đó thì mình lại càng trân quý hơn”, An Phương bày tỏ.