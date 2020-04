Ăn ớt chuông vừa ngon miệng lại vừa cung cấp vô số lợi ích ai cũng nên thử

Ớt chuông sở hữu nhiều màu sắc, loại đỏ, cam, vàng ngọt trong khi màu xanh và tím có vị hơi đắng. Không chỉ cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng, loại thực phẩm này còn có thể được trồng ở các vùng khí hậu do khả năng thích nghi cao. Trên thực tế, ớt chuông là một trong những thành phần không thể thiếu trong nhiều món ăn trên toàn thế giới.



Dù bạn chế biến theo cách nào, loại thực phẩm này cũng cung cấp một lượng lớn chất dinh dưỡng. Ớt chuông vừa ngon miệng vừa đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe dưới đây:

Cung cấp vitamin C

Theo một công bố đăng trên Tạp chí Nutrients vào năm 2017, vitamin C đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe con người, vừa sở hữu đặc tính chống oxy hóa vừa cung cấp năng lượng duy trì hoạt động của cơ thể. Một khẩu phần ăn ớt chuông có khả năng bổ sung nhiều vitamin C hơn lượng các chuyên gia khuyến cáo hấp thụ chất này mỗi ngày.

Vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa trong cơ thể, chống lại các tác động tiêu cực của gốc tự do và bảo vệ ADN, protein và lipid khỏi ảnh hưởng của oxy hóa. Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH), tiêu thụ thực phẩm giàu vitamin C có liên quan đến việc ngăn ngừa và điều trị một loạt các vấn đề sức khỏe, bao gồm bệnh tim, ung thư và cảm lạnh.

Một lợi ích đáng kinh ngạc khác của vitamin C là khả năng giúp cơ thể hấp thụ sắt non-heme. Loại sắt này thường có trong các sản phẩm từ thực phẩm thực vật như đậu, đậu lăng, rau xanh và ngũ cốc. Theo nghiên cứu đăng trên Tạp chí Antioxidants, vitamin C hỗ trợ quá trình chuyển hóa sắt non-heme, từ đó giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ chất dinh dưỡng này hơn.

Tăng cường thị lực

Ớt chuông là một nguồn cung cấp vitamin A và carotenoid dồi dào, những hợp chất không thể thiếu để bảo vệ sức khỏe mắt. Vitamin A rất quan trọng đối thị lực và là thành phần chính của protein rhodopsin hỗ trợ hoạt động của võng mạc và giác mạc. Trên thực tế, thiếu vitamin A có thể dẫn đến mù lòa.

Beta-carotene cũng là hợp chất có lợi cho sức khỏe mắt. Hơn nữa, carotenoid trong ớt chuông có khả năng chuyển hóa thành vitamin A.

Nghiên cứu đăng trên Tạp chí Nutrients đã chỉ ra, ớt chuông cũng chứa carotenoid lutein và zeaxanthin, hợp chất giúp bảo vệ võng mạc và có liên quan đến khả năng giảm nguy cơ đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng ở người lớn tuổi.

Ớt chuông sở hữu nhiều chất xơ, khoảng 2,5g mỗi quả. Không những vậy, loại thực phẩm này còn chứa ít calo và nhiều nước nên có khả năng duy trì cảm giác no lâu. Nói cách khác, ớt chuông là lựa chọn tuyệt vời cho những người đang mong muốn giảm cân.

Trên thực tế, tiêu thụ thực phẩm như ớt chuông tốt hơn so với thực phẩm đã qua chế biến và đóng gói, đặc biệt khi bạn đang cố gắng kiểm soát cân nặng.

Ngoài ra, đặc tính giòn của vỏ ớt chuông cũng khiến bạn phải nhai nhiều hơn, từ đó có thể làm chậm tốc độ ăn. Leah Groppo, chuyên gia dinh dưỡng tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe Stanford cho biết, ăn chậm nhai kỹ giúp tạo cảm giác no lâu và tránh ăn quá nhiều trong mỗi bữa.

Mặt trái của ớt chuông

Hầu hết mọi người có thể tiêu thụ ớt chuông mà không gặp phải vấn đề nào. Tuy nhiên, theo Tạp chí Allergo, những người bị dị ứng thực phẩm liên quan đến phấn hoa có thể nhạy cảm với ớt chuông.

Phần lớn các tình trạng dị ứng thực phẩm xuất phát từ sự nhạy cảm của cơ thể với phấn hoa, khiến bạn khó thể tiêu thụ táo, nhiều loại quả có vỏ cứng, đậu nành, cà chua và ớt chuông. Triệu chứng dị ứng có thể được loại bỏ hoặc giảm bớt nếu thức ăn đã qua nấu chín. Trên thực tế, quá trình chế biến thực phẩm sẽ làm phá vỡ một số hợp chất.

Ớt xanh chuông xanh nằm trong danh sách những thực phẩm gây đầy hơi. Theo Tổ chức Quốc tế về Rối loạn tiêu hóa, nếu đang mắc hội chứng ruột kích thích (IBS) hoặc có nguy cơ cao phải đối mặt với vấn đề về đường ruột, hãy tránh tiêu thụ loại quả này.

Hiện nay, chưa có bằng chứng cụ thể cho thấy ớt chuông có khả năng tương tác với thuốc. Dù vậy, mọi người vẫn nên hỏi ý kiến các chuyên gia y tế nếu có ý định tiêu thụ loại thực phẩm này khi đang dùng thuốc.

(Nguồn: Livestrong)