Hai nghi phạm đang bị thẩm vấn liên quan đến cái chết của năm người ở Chonburi, Thái Lan trong khi cảnh sát đang tích cực truy tìm hai đồng phạm khác.

Năm nạn nhân được phát hiện trong hai vụ việc riêng biệt, bao gồm hai chị em ruột người Nga và một gia đình ba người Thái Lan.

Các nghi phạm bị cáo buộc đã giả danh cảnh sát trong cả hai vụ án với động cơ giết người là để cướp phương tiện của nạn nhân. Một trong những nghi phạm chính vừa được ra tù hai tháng trước và các điều tra viên đang rà soát nhân thân của tên này để tìm mối liên hệ với các tội ác khác.

Cuộc điều tra được mở rộng sau khi lực lượng chức năng phát hiện thi thể của hai chị em người Nga bị chôn cùng nhau tại một khu vực hẻm núi thuộc xã Huai Yai. Cảnh sát xác định danh tính hai nạn nhân là Diana Nazimova, 22 tuổi, và em trai cô, Roman Nazimova, 17 tuổi. Sau đó, trong quá trình điều tra, cảnh sát tiếp tục tìm thấy 3 thi thể trong vụ án mạng khác cũng có thể do cùng nghi phạm thực hiện.

Ảnh: Nation Thailand

Cảnh sát cho biết 4 người được cho là đã tham gia vào cả hai vụ án. Hai nghi phạm, được các nguồn tin xác định là Pong và Thong, đã bị thẩm vấn, trong khi các sĩ quan đang truy tìm hai người khác. Cơ quan chức năng tin rằng những nghi phạm còn lại vẫn ở trong khu vực và đang bị giám sát chặt chẽ.

Hai chị em người Nga nghi bị nhắm đến để cướp xe máy

Theo lời khai của Thong, gã và Pong vô tình gặp hai chị em người Nga khi họ đang dừng xe bên đường.

Các nghi phạm bị cáo buộc đã giả làm cảnh sát đang tiến hành khám xét trước khi khống chế các nạn nhân và đưa họ đến một khu vực hẻm núi. Các điều tra viên cho biết động cơ rõ ràng là để cướp chiếc xe máy của họ.

Khám nghiệm ban đầu cho thấy nạn nhân nam bị thương do súng bắn, trong khi nạn nhân nữ có dấu hiệu bị hành hung. Cảnh sát báo cáo không có bằng chứng sơ bộ về hành vi xâm hại tình dục.

Chiếc xe máy bị cáo buộc đã được cất giấu và sau đó bị tháo rời. Theo các lời khai, đã có những nỗ lực bán một số phụ tùng của xe, nhưng các linh kiện cuối cùng đã bị đem chôn sau khi sự mất tích của nạn nhân thu hút sự chú ý của dư luận.

Hai nghi phạm đưa ra những lời khai khác nhau về một số chi tiết của vụ việc. Thong cáo buộc Pong là người chịu trách nhiệm chính cho hành vi bạo lực, trong khi Pong được cho là vẫn giữ nguyên tuyên bố rằng nạn nhân nam đã chống trả và nạn nhân nữ bị sát hại trong lúc giằng co. Những lời khai này vẫn đang là cáo buộc trong quá trình điều tra.

Ảnh: Nation Thailand

Các nghi phạm bị bắt giữ, còn 2 người chưa bị bắt. Ảnh: Nation Thailand

Lời khai kết nối các nghi phạm với gia đình người Thái Lan

Việc thẩm vấn cũng liên kết các nghi phạm với sự mất tích trước đó của một cặp vợ chồng người Thái Lan và người con gái 18 tuổi của họ vào giữa tháng 6.

Một người thân đã báo án về việc Wichian, 53 tuổi, Chantana, 50 tuổi, và Nichapha, 18 tuổi, mất tích với cảnh sát Huai Yai vào ngày 27/06 sau khi mất liên lạc với họ. Thi thể của họ sau đó được tìm thấy bị chôn trong một đồn điền dừa gần vị trí phát hiện hai chị em người Nga.

Thong được cho là đã khai với các điều tra viên rằng 4 người - gồm gã, Pong, Ball và một đồng bọn khác - đã đến nhà gia đình này vào đêm muộn.

Nhóm này bị cáo buộc đã giả danh cảnh sát, khống chế người cha người mẹ và bắt giữ người con gái khi cô trở về từ một cửa hàng tiện lợi. Cả ba sau đó bị đưa đi trên chiếc xe bán tải của gia đình.

Các lời khai được cho là của các nghi phạm cáo buộc rằng gia đình này đã bị sát hại trước khi chiếc xe bán tải và điện thoại di động của họ bị lấy đi. Các điều tra viên cũng được cho biết rằng chiếc xe dự định được sử dụng để vận chuyển ma túy trái phép, mặc dù tuyên bố này chưa được xác minh độc lập.

Pong được cho là đã thừa nhận có liên quan đến vụ án và xướng tên Ball cùng Fluke là những người cùng tham gia. Cảnh sát chưa tiết lộ trong hai báo cáo liệu các nghi phạm còn lại đã bị khởi tố chính thức hay chưa.

Cảnh sát kiểm tra các mối liên hệ có thể có với các vụ án khác

Cảnh sát cho biết Pong, người được coi là nghi phạm chính, đã được ra tù khoảng hai tháng trước cuộc điều tra mới nhất này.

Các điều tra viên đang rà soát nhân thân của gã và kiểm tra xem các nghi phạm có thể liên quan đến các tội ác khác hay không sau khi hai vụ án tạo ra tổng số 5 người chết.

Thong được cho là đã biện minh rằng gã hành động vì bị ép buộc do sợ Pong có thể hại gia đình mình. Cảnh sát đang tiếp tục đối chiếu lời khai của các nghi phạm với chứng cứ pháp y và các kết quả điều tra khác trong khi cuộc truy tìm hai đồng phạm còn lại vẫn tiếp tục.

Nguồn: Nation Thailand