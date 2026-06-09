Mới đây, một vụ án xảy ra tại Thái Lan đã khiến cho dư luận bàng hoàng, đặc biệt là các bậc phụ huynh, vì hung thủ và nạn nhân là 2 chị em gái. Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 30 tháng 5 vừa qua tại nhà của họ ở huyện Sangkhla Buri, tỉnh Kanchanaburi của Thái Lan.

Theo cảnh sát địa phương, nạn nhân, được xác định là Nong Agnoon, 7 tuổi và nghi phạm chính là Kanda, 13 tuổi, chị gái cùng mẹ khác cha của Nong. Mẹ của họ cho biết hai chị em thường xuyên cãi nhau và đánh nhau vì việc tranh giành sử dụng điện thoại di động, nhưng không ngờ sự việc lần này lại đi quá xa như vậy.

Hiện trường vụ việc cô bé 7 tuổi bị chị gái cùng mẹ khác cha sát hại.

Kanda và người chú 17 tuổi của mình, Pae, được cho là đã thú nhận có liên quan đến cái chết của Nong. Cả hai nói với các nhà điều tra rằng họ ở nhà với Nong và dường như đang chơi cùng nhau. Cảnh sát cho biết người chú có mặt tại hiện trường, nhưng không tham gia vào vụ giết người.

Kanda được cho là đã trùm một bao phân bón lên đầu Nong và giả vờ bóp cổ cô bé. Tuy nhiên, Nong bất tỉnh khi bao tải được gỡ bỏ, và cuối cùng họ phát hiện ra rằng cô bé đã không còn thở nữa.

Cảnh sát tổ chức họp báo công bố sự việc.

Kanda và Pae đã hoảng loạn và đặt thi thể Nong vào trong tủ quần áo. Khoảng 3 giờ chiều, Pae đưa thi thể Nong đến một đồn điền cao su cách nhà khoảng 600 mét và bỏ lại đó. Nong được báo cáo mất tích cùng ngày.

Một người thu gom mủ cao su sau đó đã phát hiện thi thể của Nong vào ngày 1 tháng 6 trong một lùm tre ở đồn điền cao su. Một bao tải dùng để đựng thi thể của cô bé đã bị đốt cháy gần đó. Theo cảnh sát địa phương, trên cổ cô gái có những vết bầm tím, cho thấy cô bị siết cổ. Trên thi thể có dấu hiệu bị hành hung, bao gồm hai vết thương ở cằm. Khuôn mặt của nạn nhân dường như đã bị đánh bằng một vật cứng.

Trong khi đó, tờ Bangkok Post đưa tin rằng có những dấu hiệu ban đầu cho thấy nạn nhân bị tấn công tình dục. Ba nhà sư và một tài xế tại một ngôi chùa cách nơi tìm thấy thi thể Nong 700 mét đã bị thẩm vấn như một phần của cuộc điều tra. Mẹ của cô bé cũng bị sốc trước những tiết lộ của các nhà điều tra, và nhân viên chăm sóc sức khỏe tâm thần sẽ tư vấn cho mẹ của nạn nhân. Cảnh sát phát biểu với tờ Matichon rằng họ sẽ thẩm vấn thêm 2 nghi phạm, vì họ không tin rằng hai người này hành động một mình, và nghi ngờ có người đã giúp họ di chuyển thi thể.

(Theo Mothership)