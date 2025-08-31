Ngày càng có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, lạc luộc hay còn gọi là đậu phộng luộc, mang lại hàng loạt lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là đối với người cao tuổi. Không chỉ là món ăn vặt dân dã, đậu phộng luộc còn là "kho dinh dưỡng" tự nhiên hỗ trợ bảo vệ tim mạch, điều hòa đường huyết, chống oxy hóa và bổ sung khoáng chất cần thiết.

Đậu phộng giàu axit béo không bão hòa, đặc biệt là axit béo không bão hòa đơn và đa.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Đậu phộng giàu axit béo không bão hòa, đặc biệt là axit béo không bão hòa đơn và đa. Những chất béo lành mạnh này giúp giảm cholesterol "xấu" (LDL) và tổng lượng cholesterol trong máu, qua đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và bệnh tim.

PGS.TS Nguyễn Thị Lâm (nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia) trao đổi: Đối với người cao tuổi, việc bổ sung hợp lý thực phẩm giàu axit béo không bão hòa như đậu phộng luộc sẽ góp phần giảm huyết khối, tăng tính đàn hồi thành mạch và ngăn ngừa tăng huyết áp.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Với chỉ số đường huyết (GI) thấp và giàu chất xơ, đậu phộng luộc giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, ổn định đường huyết sau bữa ăn. Nghiên cứu lâm sàng cho thấy, người tiểu đường lớn tuổi ăn đậu phộng luộc vừa phải mỗi ngày có thể giảm đáng kể đường huyết sau ăn và cải thiện độ nhạy insulin. Điều này đặc biệt quan trọng để ngăn ngừa biến chứng về mắt, thận và tim mạch.

Với chỉ số đường huyết (GI) thấp và giàu chất xơ, đậu phộng luộc giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, ổn định đường huyết sau bữa ăn.

Chống oxy hóa, làm chậm lão hóa

Khi tuổi tác tăng, khả năng chống oxy hóa của cơ thể giảm, dẫn đến tích tụ gốc tự do và thúc đẩy lão hóa. Đậu phộng luộc chứa nhiều vitamin E và polyphenol - các chất chống oxy hóa tự nhiên - giúp loại bỏ gốc tự do, bảo vệ tế bào và giảm nguy cơ bệnh mạn tính.

TS.BS Trương Hồng Sơn (Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam) nhận định: "Polyphenol và vitamin E trong đậu phộng không chỉ giúp chống oxy hóa mà còn hỗ trợ nâng cao miễn dịch, rất có lợi cho người lớn tuổi vốn có hệ miễn dịch suy giảm".

Bổ sung khoáng chất thiết yếu

Đậu phộng luộc là nguồn dồi dào kẽm, sắt, đồng, magie và nhiều nguyên tố vi lượng khác. Kẽm giúp duy trì hoạt động miễn dịch; sắt tham gia vận chuyển oxy và phòng thiếu máu; đồng hỗ trợ sản xuất hồng cầu; magie góp phần điều hòa huyết áp và nhịp tim.

Việc bổ sung đủ các khoáng chất này đặc biệt cần thiết với người cao tuổi vốn dễ thiếu hụt dinh dưỡng do ăn uống kém hoặc hấp thu kém.

Đậu phộng luộc là nguồn dồi dào kẽm, sắt, đồng, magie và nhiều nguyên tố vi lượng khác.

Lưu ý khi sử dụng

Mặc dù tốt cho sức khỏe, đậu phộng luộc vẫn cần ăn ở mức vừa phải để tránh tăng cân hoặc gây khó tiêu. Người có tiền sử dị ứng với lạc nên thận trọng. Ngoài ra, đậu phộng cần được chọn lựa kỹ, loại bỏ hạt mốc để tránh nguy cơ nhiễm aflatoxin - chất độc có thể gây ung thư gan.

Với nguồn dinh dưỡng phong phú, đậu phộng luộc xứng đáng là món ăn bổ dưỡng trong thực đơn của người cao tuổi. Duy trì thói quen ăn một lượng hợp lý, kết hợp chế độ ăn cân đối và lối sống lành mạnh, sẽ giúp cải thiện sức khỏe toàn diện, nâng cao chất lượng cuộc sống và kéo dài tuổi thọ.

(Ảnh minh họa: Internet)