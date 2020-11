Ăn hơn chục bát mì cay siêu cấp, nữ sinh bị nôn mửa, tiêu chảy và tim ngừng đập

Hạ kali máu là gì?

Ion kali là một chất điện giải quan trọng để duy trì các chức năng của các cơ quan ở người. Tăng kali máu hoặc hạ kali máu có thể đe dọa tính mạng, đặc biệt là hạ kali máu. Khi kali huyết thanh thấp hơn 3,5 mmol/L, hoặc 14mg/dl, nó được gọi là hạ kali máu.

Hạ kali máu không phải là cơ thể thiếu kali mà là thiếu kali trong máu, khi cơ thể thiếu kali trên 500mmol thì kali huyết thanh sẽ giảm.

Có 3 lý do chính dẫn đến hạ kali máu, một là do ăn không đủ, mất quá nhiều và hai là do phân bố bất thường. Trường hợp của Diệp Tử là do nôn mửa, tiêu chảy nên dẫn đến thiếu ion kali.

Ở bệnh nhân hạ kali máu, bệnh nhân nhẹ sẽ có các triệu chứng nhẹ (suy nhược toàn thân, liệt tứ chi, táo bón và đánh trống ngực) hoặc không triệu chứng. Nhưng bệnh nhân nặng cấp tính và khởi phát nhanh thường có các triệu chứng nặng (rối loạn nhịp tim, tổn thương chức năng thận, suy nhược cơ, thậm chí ngừng tim, liệt cơ hô hấp), thậm chí tử vong.