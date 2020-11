Ngoài người đàn ông chỉ "lên" chứ không "xuống" suốt 30 giờ, còn có hàng tá tai nạn do dùng “tiên dược” phòng the khiến BS khóc thét

Người xưa có câu "nam vô tửu như kì vô phong", như một lời khẳng định rượu sẽ làm cho quý ông cảm thấy vui vẻ, lâng lâng, hưng phấn và đặc biệt sung mãn hơn trong chuyện chăn gối. Ngoài rượu, cánh máy râu còn tìm đến loại tiên dược phòng the khác đó là thuốc viagra. Tuy nhiên, việc lạm dụng những thứ thuốc tiên này đôi khi lại đẩy họ vào những tình huống dở khóc dở cười, đến bác sĩ cũng phải khóc thét.

Người đàn ông bị cương dương suốt 30 giờ vì dùng rượu ba kích

Ngày 17/11/2020 vừa qua, Bệnh viện Đại học Y đã cấp cứu cho một nam bệnh nhân 40 tuổi trong tình trạng dương vật cương liên tục trong vòng 30 giờ.

Bệnh nhân vốn dĩ là người khỏe mạnh nhưng cảm thấy không tự tin về khả năng của mình nên đã tìm kiếm rượu ba kích để tự điều trị cho bản thân. Hôm đó, sau khi sử dụng rượu ba kích, bệnh nhân có quan hệ với vợ.

Bệnh nhân 40 tuổi bị cương dương suốt 30 giờ.

Thế nhưng, sau 3 lần gần gũi vợ mà "cậu nhỏ" vẫn chỉ "lên" chứ không chịu "xuống". Bệnh nhân quyết định nằm nhà nghỉ và chờ đợi. Sau hơn một ngày chờ đợi, tình hình không cải thiện, bệnh nhân đành đi khám trong ngại ngần và lo lắng. Bệnh nhân được chẩn đoán: Cương đau dương vật kéo dài thể thiếu máu.

Gãy dương vật vì yêu khi đang say xỉn

Rượu được coi là chất xúc tác tạo nên hưng phấn tình dục, nhưng việc yêu khi đang say xỉn thật sự vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể khiến cánh mày râu bị chấn thương dương vật. Một trong những người từng trải qua "tai nạn" nhớ đời đó là anh Nguyễn Việt Long (Linh Đàm, Hà Nội).

Vào dịp Tết Nguyên Đán đầu năm 2017. Mới mùng 4 Tết, anh Long đã phải nhập viện trong tình trạng vỡ vật hang (gãy dương vật) khi đang quan hệ tình dục. Được biết, trước đó anh đã uống rượu, do không tỉnh táo nên "yêu" hơi quá đà và xảy ra tai nạn.

Ngay sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm, chụp chiếu, anh được chỉ định mổ ngay lập tức. Các bác sĩ đã lấy máu tụ, băng ép, phẫu thuật dấu sẹo, phục hồi dương vật…



Tai biến vì mượn rượu "chiều" vợ kém 2 con giáp

Vì muốn cải thiện cuộc sống chăn gối với người vợ sắp cưới kém mình 2 con giáp, ông L.H (phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM) đã quyết định tìm đến sâm ba kích vì nghe lời quảng cáo thứ tiên dược này có tác dụng bổ thận, tráng dương, chữa yếu sinh lý, di tinh, mộng tinh...

Sau khi mua ba kích tím loại mạnh nhất với giá 700 nghìn đồng/5kg. Ông H cẩn thận hạ thổ bình rượu ba kích 3 tháng 10 ngày.

Sau đó, ông uống rượu ngâm ba kích liền tù tì mỗi ngày. Ban đầu, chuyện ái ân rất hòa hợp. Tuy nhiên sau 1 tháng uống ba kích liên tục, ông H bỗng bất tỉnh, được đưa vào viện và được bác sĩ chẩn đoán tai biến do tụt huyết áp đột ngột. Đám cưới cũng phải hoãn lại do di chứng liệt nửa người của ông sau cơn tai biến.

Người đàn ông 36 tuổi tự cắt cụt dương vật do loạn thần vì rượu

Đầu năm 2020, BS. Bùi Văn Quang, Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, từng chia sẻ về trường hợp bệnh nhân 36 tuổi mà bệnh viện tiếp nhận.

Bệnh nhân đến viện trong tình trạng vết thương dương vật sắc gọn kèm theo phù nề, tụ máu nhiều tại mỏm cắt cụt và bìu 2 bên, phần dương vật bị cắt không mang theo. Được biết, bệnh nhân này đã có vợ và 2 con nhưng vợ chồng đã ly hôn, bệnh nhân có tiền sử loạn thần do rượu nhưng chưa từng điều trị gì.

Dựa vào đặc điểm tổn thương, tiền sử bệnh và khai thác từ người nhà bệnh nhân đã xác định được nguyên nhân do người bệnh tự dùng dao cắt cụt dương vật của mình. Bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu, xử lý mỏm cụt dương vật, đưa niệu đạo ra da, do phần cơ thể đứt rời không được gia đình mang tới. Theo BS Quang, trước đó bệnh viện đã nhiều lần tiếp nhận những bệnh nhân tự cắt cụt dương vật, tinh hoàn mà nguyên nhân là loạn thần do rượu như thế này.

Mất ý thức, tự khỏa thân nơi công cộng sau khi dùng viagra

Tháng 1/2018, chàng thanh niên 27 tuổi người Mỹ tên là Steve Cho quyết định sử dụng các viên viagra khi đang ngồi ở sân bay quốc tế Phuket ở Thái Lan chờ lên máy bay đến Hàn Quốc.

Có lẽ anh chàng đã có kế hoạch "ăn chơi tới bến" với bạn gái. Tuy nhiên sau khi uống viagra, chàng trai này không chỉ "chào cờ" mà còn bị mất ý thức, tự động cởi hết quần áo và hoàn toàn khỏa thân trước hàng trăm con mắt tại sân bay. Thậm chí, Steve Cho còn đi vệ sinh tại chỗ khiến không ít người khiếp đảm.

Cậu thanh niên hành động điên rồ đến mức phải có 6 người đàn ông khỏe mạnh giữ anh lại. Cuối cùng khi đã tỉnh, Cho giải thích rằng đã uống khá nhiều viagra và hoàn toàn không nhớ gì cả.



Suýt mù lòa vì lạm dụng viagra

Viagra được cánh mày râu ví như "thuốc tiên" nhưng sử dụng quá liều có thể gây điếc hoặc mù lòa. Theo FDA, từ trước tới nay đã có ít nhất 43 trường hợp bị mù do ức chế dây thần kinh thị giác do một thành phần có trong cả viagra và Cialis.

Tom Kaulitz - tay guitar từ ban nhạc Tokio Hotel cũng là một trong số đó. Tom Kaulitz bắt đầu dùng viagra khi chỉ mới 20 tuổi. Buổi sáng sau khi uống nhiều viên viagra, đầu anh giật liên hồi và thị lực bị mờ đi. Chàng trai đau đớn đến nỗi không thể cử động được. May mắn là sau đó, thị lực của anh đã được phục hồi, tuy nhiên đây cũng là hồi chuông cảnh báo cho những người đàn ông đến nay vẫn lạm dụng loại thuốc này.

Kết lại

Thiếu ham muốn hoặc gặp các vấn đề trong quan hệ tình dục là một trong những điều khiến cánh mày râu luôn trăn trở. Tuy nhiên, việc lạm dụng thuốc viagra hay rượu ba kích để cải thiện chuyện giường chiếu, không thông qua sự chỉ dẫn của bác sĩ thật sự nguy hiểm, thậm chí còn khiến bạn phải trả giá cả đời vì gãy hỏng hay chấn thương dương vật.

Theo các bác sĩ nam khoa, đàn ông muốn cải thiện chức năng tình dục thì nên thay đổi từ thói quen sống như tăng cường tập thể dục, bổ sung dinh dưỡng, giảm căng thẳng tâm lý, từ bỏ thói quen thức khuya hay uống rượu, hút thuốc lá...

Nếu đã thử nhiều cách nhưng sinh lý vẫn chưa cải thiện, tốt nhất các cặp đôi nên trao đổi thẳng thắn với bác sĩ để tìm ra nguyên nhân và điều trị sớm nhất.