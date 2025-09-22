Từ ngày 1/7/2025, toàn bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức được sáp nhập vào Thành phố Hồ Chí Minh. Về đơn vị hành chính cấp xã, tổng cộng có 30 đơn vị (phường/xã và đặc khu) thuộc vùng Bà Rịa - Vũng Tàu cũ được hợp nhất vào TP.HCM, bao gồm 18 xã, 11 phường và 1 đặc khu Côn Đảo. Trong số đó, xã Long Sơn là ngoại lệ duy nhất giữ nguyên hiện trạng. Điều này được bảo lưu vì vị trí chiến lược, tính biệt lập địa lý và tiềm năng phát triển đô thị - sinh thái của vùng đất này.

Ngoài những điểm tham quan nổi tiếng như bãi Sau, bãi Trước hay Hải đăng Vũng Tàu, thành phố biển này còn níu chân du khách bằng vô vàn món ngon. Từ hải sản tươi rói chế biến ngay tại chỗ, bánh khọt vàng ươm giòn rụm, lẩu cá đuối đậm vị, đến bánh bông lan trứng muối thơm lừng hay kem bơ mát lạnh - tất cả đều mang hương vị đặc trưng mà khó nơi nào có được. Tuy nhiên, có những món 'siêu ngon' nhưng không phải chỗ nào cũng có và giờ nào cũng bán, 'thổ địa chỉ đường' chính là đây!

Bún càng cúm

Đến Vũng Tàu, nếu chưa nếm thử món ăn 'siêu hiếm' lại 'cực ngon' này thì bạn đã bỏ lỡ một quãng dài trong hành trình food tour đấy!!! Tô bún thơm ngon, càng cúm chắc thịt kèm topping tôm, mực, bề bề, sò điệp và các loại chả hải sản tươi rói.

Bún càng cúm với topping siêu hấp dẫn - Ảnh: diadiemanuong

Tên gọi 'bún càng cúm' nhưng đa phần khách đến lại kêu 'cho tô bánh canh'. Lý do cũng bởi sợi bánh canh nhà làm, 'có một không hai' - được làm thủ công, dẻo dai như sợi mì udon, thấm trọn vị ngọt thanh của nước lèo, húp nghe tiếng 'xoạt' mà muốn 'xỉu up xỉu down'.

Sợi bánh canh nhà làm, chuẩn 'mềm dai thơm ngọt' - Ảnh: diadiemanuong

Nước lèo ngọt tự nhiên, đậm đà, mang hương vị đặc trưng khó lẫn. Món 'best seller' chính là bánh canh bề bề thịt chắc, ngọt tươi; bánh canh mực và chả mực - mọc tôm handmade siêu cuốn - cắn là mê! Điểm thú vị nữa chính là nước chấm tự chọn với combo đầy đủ muối ớt, tiêu xanh và chanh dây. Đặc biệt, càng cúm chấm muối tiêu xanh thì ngon hết sảy!

Chả mực - mọc tôm siêu cuốn, cắn là mê! - Ảnh: diadiemanuong

Gợi ý quán ngon: Bún càng cúm - Phúc Hưng 3 - Địa chỉ: 120 Hoàng Hoa Thám, Vũng Tàu - Mở cửa: 5h - 22h

Check-in quán cà phê chill trọn view biển

Đến Vũng Tàu không chỉ để ngắm biển xanh, cát trắng mà còn để tận hưởng những quán cà phê đẹp mê hồn - nơi bạn có thể vừa nhâm nhi ly cà phê đậm đà, vừa thả mình trong khung cảnh lãng mạn nhìn ra biển hay chill trong không gian vintage ấm cúng.

Nali Beach 2, điểm ngắm hoàng hôn cực chill tại Vũng Tàu - Clip: Trần Đức Dương

Dọc cung đường ven biển Trần Phú là những rooftop view biển ngập nắng gió, những quán mang phong cách Địa Trung Hải, các không gian xanh mướt như khu vườn bí mật trong lâu đài cổ... mỗi quán cà phê ở đây đều có một dấu ấn riêng, khiến bất kỳ ai đến cũng muốn lưu lại thật nhiều bức ảnh kỷ niệm. Đây chính là 'toạ độ sống ảo' không thể bỏ lỡ cho hành trình khám phá thành phố biển.

Ảnh: Tiệm cà phê Suối Bên Biển

Nếu bạn muốn tìm một chốn yên bình để lắng nghe tiếng sóng, Suối Bên Biển chính là gợi ý không thể bỏ qua. Không gian mộc mạc, gần gũi thiên nhiên, quán nằm ngay sát bờ biển nên chỉ cần nhấp một ngụm cà phê là đã thấy cả vị mặn mòi và hơi thở đại dương ùa về. Đặc biệt, khi hoàng hôn buông xuống, nơi đây biến thành 'tọa độ vàng' cho những ai mê ngắm biển lúc chiều tà.

Trong khi đó, In The Sea Coffee lại mang sắc thái hoàn toàn khác: trẻ trung, hiện đại, với tầm nhìn ôm trọn biển trời bao la. Quán thiết kế nhiều góc sống ảo 'cực xịn', vừa hợp để rủ hội bạn check-in, vừa là nơi lý tưởng cho một buổi hẹn hò lãng mạn.

Ảnh: In The Sea Restaurant & Coffee

Chiêu săn ảnh hoàng hôn ở biển Vũng Tàu

Một trong những khoảnh khắc được nhiều du khách mong chờ nhất khi đến Vũng Tàu chính là lúc mặt trời buông xuống trên biển. Bí quyết là chọn bãi Trước để ngắm cảnh 'mặt trời rơi' giữa lòng thành phố, còn bãi Sau thì lý tưởng cho khung hình rộng, sóng vỗ rì rào và bầu trời loang màu cam tím. Nếu muốn khung cảnh vừa có biển, vừa có núi, du khách có thể lên ngọn hải đăng hoặc dốc Nghinh Phong – nơi ánh sáng hoàng hôn ôm trọn thành phố biển.

Ảnh: Tiệm cà phê Suối Bên Biển

Để bắt trọn khoảnh khắc hoàng hôn biển đẹp mê ly, hãy đến bờ biển vào khoảng 17h - 18h, khi nắng vàng vừa dịu, phản chiếu lên mặt nước tạo nên màu cam rực rỡ, kết hợp với sóng nhẹ vỗ bờ. Góc chụp lý tưởng là từ cầu cảng, ghế dài ven bãi hoặc quán sát biển, vừa có foreground sinh động vừa thu được toàn cảnh biển - trời. Nhớ căn giờ và mang theo tripod nếu chụp phơi sáng, ánh hoàng hôn sẽ giúp mọi bức ảnh lung linh tự nhiên mà không cần chỉnh quá nhiều.

Ghé nhà Suối vào buổi chiều đón hoàng hôn, nghe tiếng sóng vỗ hòa quyện với mùi gió biển sẽ giúp tâm trạng bạn tốt hơn đó. - Clip: Tiệm cafe Suối Bên Biển