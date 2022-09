An Giang không chỉ nổi tiếng với du lịch tâm linh mà còn nhiều địa điểm đẹp đến nao lòng

Được mệnh danh là vùng đất linh thiêng bậc nhất khu vực Sông Mê Kông, khi nhắc đến An Giang người ta chỉ nhớ đến những ngôi chùa nổi tiếng, nhiều câu chuyện tâm linh huyền bí truyền đời. Đó là lý do mà du lịch tâm linh, văn hóa cúng dường nơi đây rất phổ biến và thu hút nhiều du khách. Tuy nhiên cũng vì đó mà nhiều người sơ ý rằng An Giang còn mang một vẻ đẹp xanh mướt và hoang sơ với nhiều điểm tham quan khác.

Hồ Tà Pạ

Được mệnh danh là “Tuyệt Tình Cốc” của An Giang, hồ Tà Pạ mang vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ cùng phong cảnh vô cùng "tình". Hồ nằm ở Tri Tôn, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, chỉ mới hình thành được 10 năm, từ kết quả của quá trình khai thác đá vô tình tạo nên một không gian độc đáo thu hút nhiều khách du lịch. Thời điểm thích hợp để tham quan hồ, ngắm trọn vẹn khung cảnh hữu tình nơi đây chính là vào mùa nước nổi. Nếu đến từ sáng sớm, du khách có thể tận hưởng không khí trong lành cùng ánh nắng ban mai rọi mặt hồ xanh, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Còn nếu đến vào buổi chiều, nước trong hồ sẽ nông hơn, du khách có thể lội xuống cảm nhận làn nước mát và tranh thủ chụp vài bức hình sống ảo.

Khu du lịch Điện mặt trời An Hảo

Khu du lịch này nằm ở dưới chân Núi Cấm, thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên. Đây là mô hình kết hợp giữa du lịch sinh thái nhân tạo và thảo nguyên cực rộng. Tại đây, bạn được chiêm ngưỡng sự xanh mướt của những cánh đồng dưới tầng pin điện mặt trời, sống ảo cùng hồ nước lấp lánh dưới ánh nắng hoặc đến thăm đàn cừu đầy thú vị... Khu du lịch Điện mặt trời An Hảo là một điểm sáng nằm giữa cảnh sắc hùng vĩ, bao quanh là núi rừng vì nhiều cảnh sắc được người dân xây dựng riêng phục vụ cho du lịch tham quan. Ngoài ra khi đến đây du khách có thể lên “Thủy đài Sao Mai” để ngắm trọn vẹn cảnh sắc hữu tình tại Khu du lịch.

Hồ Otuksa

Hồ Otuksa nằm dưới chân Núi Cấm, gần thác nước Otuksa, người dân nơi đây gọi hồ này là “hồ nước trời” bởi vẻ đẹp lãng mạn và yên bình nó mang lại. Xung quanh hồ là những bãi cỏ lớn thích hợp cho du khách làm điểm dừng chân cắm trại, tổ chức tiệc nướng cùng bạn bè, người thân. Với những ai thích khám phá thiên nhiên vắng vẻ, tận hưởng khí trời trong, thư thái tâm hồn thì đây chính là nơi lý tưởng trong hành trình khám phá An Giang.

Hồ Latina

Hồ Latina nằm ngay dưới chân núi Cấm, là địa điểm du lịch nổi tiếng giáp ranh huyện Tịnh Biên và Tri Tôn của tỉnh An Giang. Hồ Latina ban đầu chỉ là một hồ nước nhỏ, nhưng vì phong cảnh tuyệt đẹp nên đã nhanh chóng trở thành điểm check-in thu hút nhiều người tìm đến. Hồ này có mực nước sâu vừa phải, thích hợp cho những buổi ngắm cảnh tuyệt đẹp, chụp hình lưu giữ kỷ niệm cùng người yêu và bạn bè. Điểm đặc biệt của Hồ Latina chính là vẻ đẹp hùng vĩ từ những vách đá dựng đứng cao chót vót. Ngoài ra, những mỏm đá với hình dạng độc đáo cũng là nét đẹp riêng chỉ hồ Latina mới có.

Cổng Chùa Tual Prasat

Chùa Tual Prasat hay còn được gọi là chùa Kon Kas là một ngôi chùa Khmer theo Phật giáo nguyên thủy. Chùa nằm tại xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Người ta tìm đến đây không phải vì sự linh thiêng hay những câu chuyện tâm linh truyền kỳ, cổng chùa mới là điểm thu hút khách. Cổng có lối thiết kế đặc trưng của văn hóa Khmer, hoa văn được đắp nổi cùng với phù điêu trang trí. Đường đến cổng chùa xung quanh là đồng ruộng mênh mông vô cùng yên bình, xanh mát. Nếu đến vào tháng 12, các cánh đồng lúa bắt đầu chín vàng khoe sắc thì dễ để đứng đâu cũng có hình đẹp.

Cổng chùa này được người dân nơi đây gọi là “cổng thời gian”, "cổng thiên đường", "cổng trời"... vì nằm đơn lẻ giữa trời với vẻ ngoài cũ kỹ.

Cánh đồng thốt nốt Tịnh Biên

Hàng cây thốt nốt này nằm ở dãy núi Phú Cường, An Nông, Huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Cây thốt nốt là loài cây gắn liền với đời sống, được xem như là biểu tượng của người dân nơi đây. Những dãy cây thốt nốt cao chót vót hai bên đường tạo nên một khung cảnh thơ mộng, mênh mông, mang vẻ đẹp đặc trưng của vùng An Giang. Bạn nên ghé thăm cánh đồng thốt nốt vào thời điểm mùa nước nổi - là thời điểm được đánh giá là đẹp nhất trong năm để chụp hình và tham quan.

Rừng Tràm Trà Sư

Rừng tràm Trà Sư là nơi cách Châu Đốc khoảng 30km và khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia chỉ 10km. Nơi này theo mô hình hệ sinh thái điển hình vùng ngập nước khá nổi tiếng khi nhắc đến An Giang. Tại Rừng Tràm, bạn sẽ được đắm chìm trong không gian thiên nhiên xanh mát cùng rất nhiều các loài chim nước, động vật hoang dã. Đây được xem là một khu bảo tồn của sinh vật nhiệt đới đang sinh sống tại vùng đất Tây Nam Bộ. Phương tiện mà du khách thường dùng di chuyển trong chuyến tham quan chính là xuồng ba lá. Trên chiếc xuồng này, bạn có thể tha hồ sống ảo cùng với không gian xanh, tận hưởng không khí bình yên, lướt nhẹ trên xuồng, nghe tiếng chim lảnh lót và quên đi những muộn phiền của nơi phố thị.

An Giang là địa điểm phù hợp để du khách đắm mình với sự bình yên và quên đi nhịp sống vội vã của phố thị đông đúc. Ngoài du lịch tâm linh, du khách đừng quên kết hợp những chuyến ghé thăm địa danh khác để biết rằng An Giang cũng là một điểm du lịch với nhiều cảnh đẹp thiên nhiên không thể bỏ qua.