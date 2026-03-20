Ăn gì để "xả" bớt thị phi, cãi vã trong tháng 2 âm lịch?

Tháng 2 âm lịch, tiết trời giao mùa xuân phân, vạn vật sinh sôi nhưng cũng là lúc "can khí" (năng lượng ở gan) trong cơ thể con người dễ bị uất kết nhất. Theo y học cổ truyền và phong thủy phương Đông, khi "hỏa khí" bốc cao, con người ta rất khó kiểm soát cảm xúc, dễ nảy sinh bất hòa, lời qua tiếng lại trong công việc và gia đình.

Để tháng 2 trôi qua êm đềm, "tai bay vạ gió" tự lánh xa, bạn hãy bổ sung ngay những nhóm thực phẩm giúp "hạ hỏa, an tâm" sau đây vào thực đơn hàng ngày.

1. Thực phẩm màu xanh: "Xoa dịu" hành Mộc

Tháng 2 là tháng của hành Mộc. Để Mộc khí không bị khô cứng dẫn đến gãy đổ (xung đột), chúng ta cần bổ sung các loại rau lá xanh đậm như: cải chíp, rau muống, súp lơ xanh.

Góc nhìn khoa học: Các loại rau này giàu diệp lục và magie, giúp hệ thần kinh thư giãn, giảm bớt sự căng thẳng. Khi tâm trí thả lỏng, bạn sẽ có đủ kiên nhẫn để lắng nghe thay vì phản ứng gắt gỏng trước những lời góp ý.

2. Vị chua thanh nhẹ: "Thu liễm" sự nóng nảy

Trong ngũ vị, vị chua có tác dụng đi vào kinh Can, giúp điều hòa khí huyết. Một chút vị chua nhẹ từ chanh, cam, quýt hoặc quả mơ giúp cơ thể thanh nhiệt, giải độc gan.

Mẹo nhỏ: Một ly nước chanh mật ong ấm vào buổi sáng hoặc sau những cuộc họp căng thẳng sẽ giúp bạn "thu hồi" năng lượng tiêu cực, giữ cho lời nói luôn chừng mực, tránh được những vạ miệng không đáng có.

3. Các loại hạt "An thần": Giữ tâm thế bình tĩnh

Thị phi thường bắt nguồn từ sự mất bình tĩnh. Các loại hạt như hạt sen, hạt óc chó, hạnh nhân chứa nhiều omega-3 và các hoạt chất hỗ trợ giấc ngủ, giúp nuôi dưỡng hệ thần kinh.

Ý nghĩa tâm linh: Hạt sen tượng trưng cho sự thanh tịnh. Ăn chè hạt sen hoặc cháo hạt sen vào buổi tối giúp "định tâm", giúp bạn có cái nhìn bao dung hơn với những người xung quanh, từ đó hóa giải được các mâu thuẫn ngầm.

4. Nước lọc và các loại trà hoa: "Rửa trôi" uế khí

Nước đại diện cho hành Thủy. "Thủy dưỡng Mộc" – nước đủ thì cây mới mềm mại. Uống đủ nước mỗi ngày là cách đơn giản nhất để làm mát cơ thể từ bên trong. Đặc biệt, trà hoa cúc hoặc trà hoa nhài là những thức uống tuyệt vời để "xả" thị phi.

Công dụng: Mùi hương của hoa giúp khai thông khứu giác, làm dịu những cơn nóng giận tức thì. Trong phong thủy, hương hoa thanh khiết còn giúp xua đuổi những trường năng lượng tiêu cực xung quanh bạn.

5. Nguyên tắc "Ăn chậm, nói khẽ" trong tháng 2

Bên cạnh việc ăn gì, cách ăn cũng quyết định vận trình thị phi của bạn:

Tránh ăn quá nhiều đồ cay nóng, chiên rán: Những món này trực tiếp tăng thêm "hỏa khí", khiến bạn dễ nổi cáu, mất kiểm soát cảm xúc.

Không tranh luận trên bàn ăn: Bữa ăn là lúc nạp năng lượng. Hãy dành thời gian này để nói những lời tốt đẹp hoặc giữ sự im lặng thư thái.

Lời kết: Thị phi đôi khi không đến từ bên ngoài mà bắt nguồn từ sự mất cân bằng bên trong cơ thể. Khi bạn biết cách chọn những thực phẩm thanh đạm, giàu năng lượng tích cực, tự khắc bạn sẽ tỏa ra một phong thái ôn hòa, khiến những tranh cãi, thị phi không có cơ hội bám đuổi.

Chúc bạn một tháng 2 âm lịch thật bình an, "trong ấm ngoài êm", vạn sự hanh thông!