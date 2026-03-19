Bí mật bát canh "Chiêu Tài": Nấu ngay tối mùng 1 để tận hưởng tháng mới may mắn

Mùng 1 đầu tháng không chỉ là thời điểm để lễ bái, cầu an mà còn là lúc chúng ta nạp năng lượng cho một hành trình mới. Trong quan niệm dân gian, bữa cơm tối mùng 1 chính là bữa cơm "tụ khí". Nếu biết cách chọn đúng nguyên liệu mang tính "sinh sôi" và "hội tụ", bạn sẽ tạo ra một từ trường may mắn cho chính mình và gia đình.

Bát canh "Chiêu Tài" – sự kết hợp của 5 loại nấm và rau củ ngũ sắc chính là bí thuật ẩm thực đơn giản nhưng hiệu quả để giữ chặt tài lộc trong tháng này.

1. Tại sao lại là "Nấm ngũ sắc"?

Trong phong thủy, nấm là loài thực vật có sức sống mãnh liệt, tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở "như nấm sau mưa". Đặc biệt, khi kết hợp 5 loại nguyên liệu đại diện cho Ngũ hành (Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ), bát canh sẽ trở thành một vòng tròn năng lượng khép kín, giúp gia chủ cân bằng vận trình, tránh thất thoát tiền bạc.

Ảnh minh họa

Màu trắng (Nấm kim châm/Nấm tuyết): Hành Kim – tượng trưng cho vàng bạc, tài chính hanh thông.

Màu xanh (Súp lơ/Đậu Hà Lan): Hành Mộc – tượng trưng cho sự tăng trưởng, công việc thăng tiến.

Màu đen/Nâu (Nấm hương/Mộc nhĩ): Hành Thủy – tượng trưng cho dòng chảy tiền bạc luân chuyển không ngừng.

Màu đỏ (Cà rốt/Kỷ tử): Hành Hỏa – tượng trưng cho sự may mắn, rực rỡ và nhiệt huyết.

Màu vàng (Ngô ngọt/Nấm bào ngư vàng): Hành Thổ – tượng trưng cho sự vững chãi, tài sản tích lũy (đất đai, tiền tiết kiệm).

2. Cách nấu "Canh chiêu tài" chuẩn phong thủy

Để bát canh thực sự mang lại cảm giác "tụ lộc", cách chế biến cũng cần sự tỉ mỉ và tâm thế vui vẻ:

Ảnh minh họa

Sơ chế: Rửa sạch các loại nấm bằng nước muối loãng. Hãy hình dung bạn đang gột rửa những điều chưa may mắn của tháng cũ.

Nấu nước dùng: Nên dùng nước hầm từ củ quả (lê, củ cải) để nước canh có vị ngọt thanh tự nhiên. Vị ngọt này đại diện cho sự "hậu hĩnh" của thành quả lao động.

Thứ tự cho nguyên liệu: Cho các loại củ cứng (cà rốt, ngô) vào trước, nấm vào sau cùng để giữ độ giòn và hương vị tinh khôi. Khi nấu, đừng để lửa quá to, hãy giữ ngọn lửa vừa phải để năng lượng được thẩm thấu từ từ.

3. Ý nghĩa thực tế: Khởi đầu bằng sự nhẹ nhàng

Về mặt khoa học, tối mùng 1 thường là lúc chúng ta vừa trải qua những bữa tiệc tùng nhiều đạm từ dịp Tết hoặc các buổi liên hoan đầu tháng. Một bát canh nấm thanh đạm giúp hệ tiêu hóa được nghỉ ngơi, thanh lọc độc tố và làm mát cơ thể.

Khi bụng dạ nhẹ nhàng, giấc ngủ tối mùng 1 sẽ sâu hơn. Một tinh thần sảng khoái vào sáng mùng 2 chính là "chìa khóa vàng" để bạn đưa ra những quyết định kinh doanh sáng suốt, giúp tiền bạc không bị thất thoát do sai lầm cá nhân.

4. Cách "Thụ lộc" tối mùng 1

Hãy cùng gia đình thưởng thức bát canh này trong không khí ấm cúng. Người xưa dặn rằng, khi ăn canh chiêu tài, hãy ăn đủ cả 5 màu sắc để nhận đủ 5 loại phúc khí: Phú - Quý - Thọ - Khang - Ninh.

Lời kết: May mắn không tự nhiên đến, nó bắt nguồn từ cách chúng ta chăm sóc bản thân và không gian sống. Bát canh Tụ Tài tối mùng 1 không chỉ là món ăn, mà là lời khẳng định về sự chu toàn và mong cầu một tháng mới tròn đầy, vững chắc.