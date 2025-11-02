Mùa thu đông, ai cũng muốn có món canh nóng để xoa dịu chiếc bụng đói lúc chiều muộn nhưng vẫn giữ mục tiêu ăn uống lành mạnh. Công thức canh bí đao với nấm mỡ dưới đây nghe cực đơn giản nhưng bát canh cho ra lại rất nên thơ, nước trong mà đậm vị, đủ chất mà không gây nặng nề. Đây là món hợp cho người ăn kiêng, người bận rộn và cả gia đình có trẻ nhỏ cần vị thanh.

Bí đao chứa nhiều nước, giàu chất xơ hòa tan giúp thanh nhiệt và tạo cảm giác no lâu. Nấm mỡ giàu đạm thực vật và khoáng chất, đưa vị umami tự nhiên vào nước dùng mà không cần bột nêm. Tỏi băm phi thơm mở màn cho toàn bộ hương vị, một chút tiêu cuối cùng làm canh ấm người. Tất cả giao hòa trong một bát canh trong vắt, ngửi đã thấy sảng khoái, húp một muỗng là muốn múc thêm.

Hướng dẫn thực hiện canh bí đao nấm mỡ

Nguyên liệu cần thiết

- Bí đao gọt vỏ bỏ ruột và cắt khối vừa ăn khoảng 300g đến 400g để canh có độ giòn nhưng vẫn mềm sau khi nấu.

- Nấm mỡ rửa nhanh và lau khô rồi cắt lát khoảng 150 đến 200g, đừng ngâm lâu trong nước để giữ vị ngọt.

- Tỏi băm từ hai đến ba tép cho dậy mùi.

- Rau mùi hoặc hành lá thái nhỏ để rắc sau cùng giúp canh tươi hơn.

- Gia vị đơn giản gồm muối và tiêu xay, có thể thêm chút nước mắm tùy khẩu vị. Phần nước nên dùng một bát nước lọc hoặc nước dùng xương nhạt nếu muốn vị đậm hơn nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần ít calo.

Cách chế biến

Phi thơm tỏi với thật ít dầu cho đúng tinh thần “ăn sạch”, chỉ cần một muỗng cà phê dầu là đủ để mùi tỏi lan ra ấm áp. Khi tỏi vừa chuyển vàng nhạt và thơm lừng, đừng để tỏi cháy vì sẽ làm nước canh bị đắng, bạn trút bí đao và nấm mỡ vào đảo đều cho hai nguyên liệu thấm mùi tỏi và ấm lên.

Đổ một bát nước vào nồi, đậy nắp và nấu sôi lăn tăn khoảng năm phút để nấm nhả vị ngọt tự nhiên và bí đao bắt đầu trong lại. Nêm một lượng muối vừa đủ và rắc chút tiêu xay, nấu thêm một đến hai phút cho gia vị hòa tan. Trước khi tắt bếp, rắc một nắm rau mùi hoặc hành lá thái nhỏ, khuấy rất nhẹ tay để giữ bề mặt canh trong và xanh. Múc ra bát, bạn sẽ thấy những lát nấm trắng nổi trên nền nước trong cùng khối bí đao xanh ngọc, mùi thơm thanh mà quyến rũ.

Mẹo nhỏ để bát canh hoàn hảo

Hãy xào nhanh bí và nấm trước khi cho nước vì thao tác này giúp bề mặt nguyên liệu se lại, giữ ngọt trong ruột và không làm nước canh bị đục. Nếu muốn canh đậm đà hơn mà vẫn ít calo, dùng nước hầm rau củ hoặc xương heo nhạt đã hớt mỡ.

Muốn vị tiêu rõ hơn, rắc tiêu ngay khi tắt bếp để mùi tiêu không bị bay mất. Ai thích chút chua nhẹ để kích vị có thể thêm vài giọt giấm táo hay nước cốt chanh sau khi múc canh ra bát. Với người ăn chay, chỉ cần giữ đúng công thức là đã đủ trọn vị, còn với người ăn mặn, vài con tôm bóc vỏ thả vào lúc nước sôi sẽ làm bát canh thêm hương biển mà vẫn gọn nhẹ.

Một bát canh này cho cảm giác ấm bụng ngay từ muỗng đầu tiên. Bí đao mang lại độ giòn mềm rất dễ chịu, nấm mỡ cho độ ngậy nhẹ và vị umami khiến nước dùng tưởng thanh mà lại sâu. Một khẩu phần như vậy rất thấp calo nhưng giàu nước và chất xơ, thích hợp cho bữa tối muộn, sau giờ tập hoặc những ngày muốn detox nhẹ nhàng. Bạn có thể dùng riêng như món nước, ăn cùng cơm gạo lứt, miến lúa mì nguyên cám hoặc kèm một đĩa rau luộc chấm xì dầu tỏi ớt để tạo nên bữa ăn cân bằng.

Công thức canh bí đao nấm mỡ là minh chứng rằng ăn lành mạnh vẫn có thể ngon miệng và thỏa mãn. Chỉ vài nguyên liệu cơ bản, ít dầu mỡ và năm đến mười phút trên bếp, bạn đã có món canh trong, thơm, ấm dạ dày, giúp no lâu và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Khi trời trở lạnh, đặt nồi canh lên bếp, nghe tỏi dậy mùi, thấy nấm và bí chuyển màu dưới làn hơi nước, cả căn bếp đã đủ ấm.

Chúc bạn thực hiện canh bí đao nấm mỡ thành công!