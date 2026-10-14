Ăn Cùng Bà Tuyết nổi tiếng với trẻ em như thế nào?

Từ những video đời thường, hài hước của bà Đỗ Thị Tuyết trên mạng xã hội, cái tên Ăn Cùng Bà Tuyết dần trở nên quen thuộc với nhiều người dùng Internet, đặc biệt là giới trẻ và trẻ em - đối tượng đặc biệt yêu thích các món ăn vặt. Không chỉ được biết đến qua hình ảnh người phụ nữ có cách nói chuyện mộc mạc, thương hiệu còn tạo sức hút bằng các món ăn vặt như chân gà rút xương, snack, bim bim và tăm cay. Những sản phẩm có bao bì bắt mắt, cách đặt tên dễ nhớ cùng hình thức bán hàng qua video ngắn, livestream đã giúp thương hiệu tiếp cận đông đảo khách hàng.

Tuy nhiên, sau khi sản phẩm mang nhãn hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết xuất hiện trong số hàng bị cơ quan chức năng Nhật Bản tiêu hủy, doanh nghiệp cho biết chưa xác định được nguồn cung cụ thể của lô hàng. Sự việc đặt thương hiệu trước yêu cầu làm rõ đường đi của sản phẩm trong hệ thống phân phối, đồng thời khiến vấn đề kiểm soát hàng hóa trở thành tâm điểm chú ý.

Hình ảnh sản phẩm bị thu giữ tại Nhật (Ảnh: Jiji Press)

Thương hiệu đồ ăn vặt nổi lên từ sức hút của mạng xã hội

Bà Đỗ Thị Tuyết được nhiều người biết đến qua các video do con trai là Nguyễn Minh Trường thực hiện. Hình ảnh đời thường, cách trò chuyện chân chất và những tình huống hài hước giúp bà tạo được sự gần gũi với người xem. Từ sức hút của nhân vật trên mạng xã hội, thương hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết phát triển theo hướng kinh doanh đồ ăn vặt, tận dụng khả năng tiếp cận khách hàng của các nền tảng số.

Các sản phẩm của thương hiệu hướng đến nhu cầu ăn vặt tiện lợi, với những món quen thuộc như chân gà, snack và các loại đồ ăn cay. Đây cũng là nhóm sản phẩm dễ được giới thiệu thông qua video trải nghiệm, đánh giá của người dùng và các phiên livestream bán hàng.

Ảnh: Tiktok

Với trẻ em và học sinh, đồ ăn vặt có sức hấp dẫn từ hương vị, hình thức đóng gói, sự tò mò trước những món đang thịnh hành và ảnh hưởng từ bạn bè. Những video giới thiệu sản phẩm xuất hiện liên tục trên mạng xã hội có thể khiến một món ăn nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trong nhóm bạn hoặc được các em đề nghị cha mẹ mua thử.

Dù vậy, độ phổ biến trên mạng xã hội không đồng nghĩa với việc mọi trẻ em đều biết đến hoặc sử dụng sản phẩm. Cũng không thể chỉ từ lượng tương tác trực tuyến để xác định chính xác tỷ lệ khách hàng là trẻ nhỏ. Điều có thể nhận thấy là mô hình kết hợp nội dung giải trí với bán hàng trực tuyến đã giúp thương hiệu tiếp cận nhóm người tiêu dùng trẻ và tạo ra sức lan tỏa đáng kể.

Doanh số hơn 228 tỷ đồng cho thấy sức hút thương mại đáng chú ý

Theo dữ liệu từ nền tảng Metric, trong năm 2025, Ăn Cùng Bà Tuyết đạt doanh thu khoảng 228,6 tỷ đồng trên các sàn thương mại điện tử được thống kê, tăng 304% so với năm trước. Lượng sản phẩm bán ra vượt 1,9 triệu đơn vị, tăng 208%. Hơn 97% doanh thu đến từ TikTok Shop, cho thấy vai trò nổi bật của hình thức bán hàng gắn với nội dung trên mạng xã hội.

Những con số này phản ánh sức hút thương mại của thương hiệu trong ngành đồ ăn vặt trực tuyến. Thay vì chỉ dựa vào quảng cáo truyền thống, sản phẩm được giới thiệu ngay trong các video, phiên livestream và nội dung trải nghiệm, giúp rút ngắn khoảng cách giữa việc xem và quyết định mua hàng.

Tuy nhiên, doanh thu trên sàn thương mại điện tử không đồng nghĩa với lợi nhuận của doanh nghiệp, cũng không thể dùng để xác định riêng mức độ tiêu thụ của nhóm khách hàng trẻ em. Với một thương hiệu thực phẩm có độ phủ lớn, sức bán càng cao thì việc quản lý chất lượng, thông tin sản phẩm và hệ thống phân phối càng cần được chú trọng.

Sản phẩm bị tiêu hủy tại Nhật Bản: Doanh nghiệp nói gì?

Theo thông tin Bộ Nông Lâm Thủy sản Nhật Bản công bố ngày 9/10/2026, cơ quan chức năng nước này đã kiểm tra một cửa hàng tại thành phố Koga, tỉnh Ibaraki, vào ngày 29/9. Vụ việc liên quan đến các sản phẩm thuộc diện kiểm dịch động vật không đáp ứng điều kiện nhập khẩu, trong đó có sản phẩm mang nhãn hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết.

Sau sự việc, Công ty Cổ phần Thực phẩm Ăn Cùng Bà Tuyết cho biết chưa xác định được lô sản xuất và các đơn vị trung gian liên quan. Doanh nghiệp khẳng định chưa thực hiện xuất khẩu chính ngạch sang Nhật Bản, đồng thời chưa chỉ định hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nào phân phối sản phẩm tại thị trường này. Công ty đang rà soát dữ liệu phân phối để tìm hiểu nguồn hàng xuất hiện tại cửa hàng ở Nhật Bản.

Như vậy, cần phân biệt rõ việc sản phẩm mang nhãn hiệu của doanh nghiệp xuất hiện tại Nhật Bản với việc doanh nghiệp trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy quyền phân phối. Tại thời điểm thông tin được công bố, nguồn cung cụ thể và các khâu trung gian đưa hàng sang Nhật vẫn chưa được xác định. Việc sản phẩm bị tiêu hủy trong vụ việc này cũng không tự động đồng nghĩa với kết luận rằng toàn bộ sản phẩm của thương hiệu tại Việt Nam đều không bảo đảm an toàn.

Sau vụ việc, Ăn Cùng Bà Tuyết cho biết sẽ rà soát hệ thống phân phối, bổ sung quy định về phạm vi tiêu thụ trong hợp đồng với đại lý và nhà phân phối, đồng thời theo dõi các đơn hàng có số lượng lớn bất thường. Doanh nghiệp cũng khuyến nghị người tiêu dùng ở nước ngoài không mua sản phẩm qua các kênh không chính thức.

Đối với thương hiệu thực phẩm được quảng bá rộng rãi trên mạng xã hội, đây là vấn đề đáng quan tâm bởi sản phẩm có thể được mua bán qua nhiều tầng phân phối khác nhau. Khi hàng hóa lưu thông rộng, việc xác định lô sản xuất, điểm bán và đơn vị chịu trách nhiệm ở từng khâu có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng truy xuất nguồn gốc.

Điều này càng đáng lưu ý khi người mua có thể là trẻ em hoặc học sinh, nhóm thường chịu ảnh hưởng từ xu hướng trên mạng và sự giới thiệu của bạn bè. Phụ huynh nên hướng dẫn trẻ đọc nhãn sản phẩm, kiểm tra hạn sử dụng, thông tin nhà sản xuất và lựa chọn kênh mua hàng đáng tin cậy. Với các món ăn vặt chế biến sẵn, việc cân đối khẩu phần, tần suất sử dụng và chế độ ăn đa dạng cũng quan trọng không kém sức hút của bao bì hay quảng cáo.

Độ nổi tiếng có thể giúp một thương hiệu phát triển nhanh, nhưng để duy trì niềm tin lâu dài, doanh nghiệp cần chứng minh được khả năng kiểm soát chất lượng và minh bạch đường đi của hàng hóa. Trong trường hợp Ăn Cùng Bà Tuyết, những biện pháp siết kênh phân phối đã được công bố mới là bước tiếp theo; nguồn hàng xuất hiện tại Nhật Bản vẫn cần được xác minh rõ ràng.