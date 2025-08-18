Bí đao (còn gọi là bí xanh) từ lâu được biết đến là một loại rau củ lành tính, ít calo, chứa nhiều nước và thường xuất hiện trong thực đơn của người muốn giảm cân, thanh nhiệt hoặc giải độc cơ thể. Tuy nhiên, như bất kỳ loại thực phẩm nào khác, bí đao cũng không phải "vô hại tuyệt đối". Việc sử dụng sai cách, ăn quá nhiều hoặc quá đơn điệu có thể gây ảnh hưởng tiêu cực, đặc biệt là tới sức khỏe của thận. Dưới đây là những sai lầm khi ăn bí đao cần tránh:

Ăn quá nhiều bí đao trong thời gian dài

Bí đao có hàm lượng nước cao và chứa nhiều kali - khoáng chất giúp điều hòa cân bằng nước, muối và hỗ trợ đào thải chất dư thừa qua đường tiết niệu. Chính nhờ đặc tính lợi tiểu này mà bí đao được đánh giá cao trong các chế độ ăn kiêng, giúp giảm tình trạng phù nề, tích nước.

Theo PGS.TS Nguyễn Xuân Ninh (Viện Y học ứng dụng Việt Nam): "Việc ăn quá nhiều bí đao trong thời gian dài có thể làm cơ thể mất nước và điện giải, đặc biệt là kali và natri - những chất cần thiết cho hoạt động của tim và thận. Đối với người có chức năng thận yếu, điều này càng nguy hiểm".

Ở người khỏe mạnh, hệ bài tiết có thể tự điều chỉnh. Nhưng nếu tiêu thụ lượng lớn bí đao mỗi ngày, đặc biệt vào thời điểm thời tiết nóng bức khi cơ thể đã mất nước nhẹ, nguy cơ mất cân bằng điện giải tăng cao. Hậu quả có thể là mệt mỏi, tụt huyết áp, đau cơ, rối loạn nhịp tim và về lâu dài làm suy giảm chức năng thận.

Ăn bí đao hỏng mà không hay biết

Nhiều người chủ quan khi bảo quản bí đao, đặc biệt vào mùa hè. Do chứa nhiều nước, bí đao rất dễ bị hỏng nếu để ở nơi ẩm hoặc quá nóng. Một quả bí đao có vẻ ngoài lành lặn vẫn có thể đã bắt đầu lên mốc hoặc phân hủy bên trong.

Khi ăn phải bí đao hỏng, cơ thể có nguy cơ bị ngộ độc do các độc tố do vi khuẩn hoặc nấm mốc tiết ra. Trong đó, mycotoxin là một trong những chất có hại, có thể gây độc cho gan và thận nếu tích lũy lâu dài.

Ăn mỗi bí đao trong thời gian dài

Một sai lầm phổ biến là quá lệ thuộc vào bí đao trong chế độ ăn. Với thành phần chủ yếu là nước, bí đao chứa rất ít protein, chất béo và vi chất. Việc dùng bí đao thay cơm, ăn liên tục nhiều ngày mà không bổ sung đủ thực phẩm khác có thể dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng, suy nhược và suy giảm chức năng trao đổi chất.

BS CKI Nguyễn Thị Thu Thủy (Chuyên khoa Dinh dưỡng, TP.HCM) cảnh báo: "Một chế độ ăn không cân bằng, thiếu đạm kéo dài sẽ khiến cơ thể mất khối cơ, giảm chức năng miễn dịch và đặc biệt ảnh hưởng đến gan, thận - 2 cơ quan chịu trách nhiệm chuyển hóa và đào thải độc tố".

Ăn bí đao muối chua

Một hình thức chế biến bí đao phổ biến là muối chua hoặc muối mặn. Món này hấp dẫn vì dễ ăn, mát và giòn. Tuy nhiên, quá trình muối sử dụng nhiều muối tinh, làm tăng hàm lượng natri trong cơ thể nếu ăn thường xuyên.

Hàm lượng natri cao là gánh nặng lớn cho thận, gây tích nước, tăng huyết áp và làm thận phải hoạt động quá mức. Ở những người đã có bệnh thận hoặc huyết áp cao, điều này có thể đẩy nhanh quá trình suy thận.

Lời khuyên từ chuyên gia

- Không ăn quá nhiều trong thời gian dài. Bí đao nên là một phần trong bữa ăn chứ không nên thay thế hoàn toàn các món chính.

- Tránh ăn bí đao hỏng hoặc để quá lâu. Chỉ nên sử dụng bí đao tươi, bảo quản nơi thoáng mát.

- Kết hợp đa dạng thực phẩm khác như đạm (cá, thịt, trứng), rau xanh, hạt và dầu thực vật để đảm bảo dinh dưỡng.

- Hạn chế ăn bí đao muối chua, đặc biệt nếu bạn có tiền sử tăng huyết áp hoặc bệnh thận.

(Ảnh minh họa: Internet)