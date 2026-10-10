Kate Middleton mùa thu là "thần"

Kate Middleton một lần nữa cho thấy lý do cô thường được nhắc đến như một trong những biểu tượng mặc đẹp của Hoàng gia Anh. Trong chuyến thăm Belfast ngày 9/10, Vương phi xứ Wales lựa chọn chân váy midi kẻ tartan xanh rêu thuộc bộ sưu tập Resort 2026 của Emilia Wickstead. Cô kết hợp thiết kế mới với áo blouse màu ivory có chi tiết bèo nhún, áo khoác đen dáng dài của Catherine Walker, giày cao gót đen Gianvito Rossi và túi xách Amberley màu xanh của Mulberry.

Tổng thể trang phục mang sắc thái trầm, thanh lịch, phù hợp với thời tiết mùa thu. Nhưng điều thú vị là chiếc váy này khiến người hâm mộ nhớ lại một diện mạo khác của Kate vào mùa lễ hội năm 2018, khi cô cũng diện chân váy tartan xếp ly của chính Emilia Wickstead, với bảng màu đỏ, xanh lá và trắng nổi bật hơn hẳn.

1. Cùng là chân váy tartan, Kate biến hóa từ không khí lễ hội sang vẻ thanh lịch mùa thu

Năm 2018, Kate từng lựa chọn một chiếc chân váy tartan xếp ly của Emilia Wickstead với những đường kẻ đỏ, xanh lá và trắng. Cô phối cùng cardigan cashmere đen dáng lửng của Brora, boots da lộn đen và khuyên tai dáng dài của Mappin & Webb. Bảng màu đặc trưng của mùa lễ hội khiến diện mạo khi ấy mang cảm giác tươi tắn, nổi bật, gợi liên tưởng đến không khí Giáng sinh.

Bảy năm sau, cũng là họa tiết tartan và cùng nhà thiết kế, nhưng Kate lại lựa chọn một hướng phối đồ tiết chế hơn. Chiếc váy mới có tông xanh rêu trầm, kết hợp với áo khoác đen dáng dài và blouse sáng màu. Thay vì tạo cảm giác rộn ràng như bộ đồ năm 2018, diện mạo lần này mang nét trưởng thành, kín đáo và phù hợp với một lịch trình công vụ ban ngày.

Sự khác biệt không chỉ nằm ở màu sắc. Năm 2018, cardigan dáng lửng và boots da lộn tạo nên tổng thể có phần trẻ trung, năng động. Trong khi đó, áo khoác dài cùng giày cao gót mũi nhọn giúp bộ đồ mới có đường nét trang trọng hơn. Kate không cần thay đổi hoàn toàn phong cách để tạo ra một diện mạo khác biệt; cô chỉ cần lựa chọn sắc độ, phom dáng và phụ kiện phù hợp với hoàn cảnh.

Đây cũng là điểm khiến chân váy tartan trở thành món đồ đáng cân nhắc trong tủ quần áo mùa lạnh. Họa tiết kẻ vốn có cá tính riêng, nhưng không nhất thiết phải gắn với phong cách cổ điển hay không khí Giáng sinh. Khi kết hợp với áo len, cardigan và boots, chân váy tartan có thể tạo nên vẻ ngoài trẻ trung. Khi đi cùng blazer hoặc áo khoác dài, món đồ này lại trở nên thanh lịch, phù hợp với môi trường công sở và những dịp cần ăn mặc chỉn chu.

2. Kate mặc đẹp không chỉ nhờ đồ hiệu, mà còn ở cách phối đồ theo từng hoàn cảnh

Một trong những điểm đáng học hỏi từ Kate là khả năng điều chỉnh trang phục theo bối cảnh mà vẫn giữ được dấu ấn cá nhân. Chiếc váy kẻ tartan vốn đã có nhiều đường nét và màu sắc, vì vậy cô để những món đồ còn lại đóng vai trò cân bằng. Áo blouse ivory tạo độ sáng cho phần thân trên, áo khoác đen giúp tổng thể gọn gàng, còn túi Mulberry xanh tạo sự liên kết màu sắc với chân váy mà không khiến bộ đồ trở nên quá đồng điệu.

Cách phối này cũng cho thấy phụ kiện không nhất thiết phải thật nổi bật mới tạo được hiệu quả. Một chiếc túi có phom dáng cổ điển, đôi giày cao gót đen và trang sức vừa phải có thể giúp bộ đồ hoàn thiện mà không lấn át món đồ chủ đạo. Với Kate, sự chỉn chu đến từ tổng thể được tính toán kỹ lưỡng, thay vì việc sử dụng quá nhiều chi tiết bắt mắt cùng lúc.

Phụ nữ ngoài 30 hoàn toàn có thể áp dụng công thức này với những món đồ dễ tìm hơn. Nếu chọn chân váy tartan đỏ, hãy thử phối cùng cardigan đen hoặc áo len màu kem. Nếu thích sắc xanh rêu, những chiếc áo khoác đen, nâu chocolate hoặc be sẽ giúp trang phục hài hòa. Một đôi boots cổ thấp có thể tạo cảm giác hiện đại, trong khi giày mũi nhọn phù hợp với phong cách công sở thanh lịch.

Điều quan trọng là không nên mặc chân váy kẻ theo một công thức duy nhất. Cùng một chiếc váy, bạn có thể thay áo len bằng blouse, đổi boots thành giày cao gót hoặc thêm áo khoác dài để phù hợp với hoàn cảnh. Khi biết tận dụng những món đồ sẵn có và điều chỉnh cách phối, tủ quần áo sẽ linh hoạt hơn mà không cần liên tục mua sắm theo xu hướng.

Từ diện mạo Giáng sinh năm 2018 đến bộ đồ mùa thu năm 2026, Kate Middleton cho thấy một họa tiết quen thuộc vẫn có thể mang đến cảm giác mới mẻ nếu được kết hợp đúng cách. Có lẽ đây mới là điều khiến phong cách của Vương phi đáng tham khảo: Không phải lúc nào cũng cần một xu hướng mới để mặc đẹp, đôi khi chỉ cần nhìn lại một món đồ kinh điển bằng một cách tiếp cận khác.