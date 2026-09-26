Phim Hộ linh tráng sĩ được gửi tranh giải Oscar lần thứ 99

Ngày 25/9, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã ký ban hành Quyết định số 2509/QĐ-BVHTTDL về việc gửi phim Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển Giải thưởng Phim truyện quốc tế thuộc Oscar lần thứ 99.

Theo quyết định này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Công ty TNHH Bình Hạnh Đan và TV360 đại diện gửi tác phẩm điện ảnh Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh tham dự vòng sơ tuyển do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ tổ chức. Quyết định được đưa ra trên cơ sở đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh và biên bản cuộc họp của Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim.

Công ty TNHH Bình Hạnh Đan, TV360 có trách nhiệm phối hợp với Cục Điện ảnh đăng ký phim tham dự, gửi các tài liệu theo quy định của Ban Tổ chức Giải thưởng, đồng thời gửi bản phim DCP và đĩa phim có phụ đề tiếng Anh tới Ban Tổ chức Oscar trước 17h ngày 1/10/2026.

Phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh được gửi tham dự vòng sơ tuyển giải Oscar lần thứ 99.

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh do đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình thực hiện. Lấy bối cảnh triều Đinh đầy biến động sau khi Đinh Tiên Hoàng đột ngột băng hà, phim xoay quanh nhóm 7 tráng sĩ nhận di nguyện tối mật, hộ tống 99 chiếc quan tài của vua đi theo 7 hướng khác nhau nhằm bảo vệ long mạch đất nước trước các thế lực thù địch.

Ra mắt dịp lễ 2/9, phim được xem là một trong những dự án điện ảnh có quy mô hoành tráng hiếm hoi của điện ảnh Việt. Ngay sau những suất chiếu sớm, phim nhận được phản hồi tích cực về hình ảnh và các phân đoạn hành động. Đoạn cuối phim cũng nhận phản hồi tích cực về cảm xúc khi câu chuyện càng về sau càng nhấn mạnh chất bi tráng và sự hy sinh của các nhân vật.

Tuy nhiên trái ngược về mặt hình ảnh, phần kịch bản và dựng phim lại gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Ngay sau đó, ê-kíp giới thiệu bản rút gọn do đạo diễn Hàm Trần biên tập lại, thời lượng dài 135 phút, ngắn hơn bản gốc 20 phút. Bản phim mới có lối kể chuyện súc tích hơn, giải quyết được một số hạn chế, như cắt bớt một số phần thoại dài dòng.

Sau một tháng ra rạp, Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh hiện thu về 38 tỷ đồng.

Trong hơn ba thập kỷ qua, nhiều bộ phim Việt từng được gửi tham dự hạng mục Phim truyện quốc tế tại Oscar như Áo lụa Hà Đông (2006), Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (2016), Hai Phượng (2019), Đào, phở và piano (2024).

Năm ngoái, Mưa đỏ cũng vượt qua vòng sơ tuyển để có mặt trong danh sách gồm 86 tác phẩm được đi tiếp.

Dù chưa giành giải, song những lần góp mặt đều là dấu mốc quan trọng giúp phim Việt được biết đến nhiều hơn trên trường quốc tế.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 99 dự kiến diễn ra vào ngày 14/3/2027 tại Nhà hát Dolby, Mỹ.