Cuộc sống cô đơn tuổi 49 của "chị gái Lee Min Ho" vẫn còn độc thân

Mới đây, nữ diễn viên Kim Hyun Joo xuất hiện trên kênh YouTube Yoo In Radio của Yoo In Na. Tại đây, mỹ nhân thủ vai chị gái nhân vật Goo Jun Pyo (Lee Min Ho) trong bộ phim Vườn Sao Băng đã chia sẻ nhiều câu chuyện về sự nghiệp và cuộc sống hiện tại của mình.

Mở đầu chương trình, Yoo In Na thú nhận rằng cô là fan lâu năm của Kim Hyun Joo: "Em thực sự rất thích chị khi còn là sinh viên". Kim Hyun Joo đáp lại nồng nhiệt: "Chị đến đây vì Yoo In Na mà. Tất nhiên, một phần chị tham gia chương trình này là để quảng bá tác phẩm của mình, nhưng Yoo In Radio là một chương trình mà chị thực sự muốn tham gia. Chị tò mò về cách em giữ được vẻ tươi tắn và rạng rỡ như vậy".

Kim Hyun Joo xuất hiện trên kênh YouTube của Yoo In Na. Ảnh: Daum

Khi Yoo In Na đề cập đến việc Kim Hyun Joo dường như thích làm đồ thủ công dựa trên các video vlog trên kênh YouTube cá nhân, mỹ nhân Vườn Sao Băng trả lời: "Chị thích làm những việc bằng tay, chẳng hạn như làm gốm và đan len". Nữ diễn viên sinh năm 1977 nói thêm rằng cô cũng dành thời gian rảnh để học chơi các nhạc cụ như guitar, violin và trống.

Kim Hyun Joo nồng nhiệt tặng Yoo In Na dây buộc tóc handmade và chiếc túi đựng cốc hình quả đào. Cô cũng tặng nhạc sĩ Go Young Bae chiếc móc khóa hình cỏ 4 lá handmade. Nữ diễn viên giải thích thêm rằng khi cô ở nhà, cô thường tránh xa điện thoại nên rất khó liên lạc được. Kim Hyun Joo chủ yếu dùng điện thoại để nhắn tin, chứ không hay gọi điện và cũng không liên lạc với nhiều người.

Tiếp theo, khi Yoo In Na nhận xét “Trông chị không giống người hay cảm thấy cô đơn lắm”, Kim Hyun Joo liền thừa nhận “Thật ra chị hay cảm thấy cô đơn lắm. Đó là lý do tại sao chị xoa dịu nỗi cô đơn bằng cách đan len. Nó hiệu quả lắm. Nó giúp chị thư giãn đầu óc. Chị có thể đan cả ngày. Dạo này, đan len gần như là thứ duy nhất chị quan tâm”.

Ở tuổi 49, Kim Hyun Joo sống độc thân, nuôi dưỡng sở thích làm đồ handmade, đan len. Ảnh: Daum

Những câu chuyện này dần hé lộ cuộc sống của Kim Hyun Joo ở tuổi 49. Hiện tại, cô vẫn chưa kết hôn, dành thời gian tận hưởng nhiều sở thích dù hay cảm thấy cô đơn. Bên cạnh đó, Kim Hyun Joo vẫn chăm chỉ miệt mài cống hiện cho điện ảnh. Phim mới Paradise Lost của nữ diễn viên sẽ ra mắt vào ngày 21/10 sắp tới. Bộ phim thuộc thể loại kinh dị tâm lý, kể về Ryu So Young (Kim Hyun Joo) - người mẹ đã mất con trai có năm trước trong vụ mất tích bí ẩn của một chiếc xe buýt chở học sinh đi cắm trại. Cuộc sống của cô bị đảo lộn khi con trai Ryu Sun Woo (Bae Hyun Sung), người mà cô tin là đã chết, bất ngờ sống sót trở về.

Phim mới Paradise Lost của nữ diễn viên sẽ ra mắt vào ngày 21/10 sắp tới. Ảnh: X

Kim Hyun Joo sinh năm 1977 tại Goyang, Gyeonggi, Hàn Quốc. Cô là một trong những nữ diễn viên thực lực, kỳ cựu và được kính trọng của làng giải trí xứ kim chi. Sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt biết nói mang nét đẹp hiền hậu, đượm buồn cùng khả năng hóa thân đa dạng, cô đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua hàng thập kỷ gắn bó với nghệ thuật.

Kim Hyun Joo bước chân vào làng giải trí từ giữa thập niên 1990 với tư cách là người mẫu tạp chí trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Nữ diễn viên nhanh chóng vươn lên hàng ngũ ngôi sao hạng A nhờ gia tài phim ảnh đồ sộ, nổi bật với các tác phẩm truyền hình càn quét khắp châu Á như Giày Thủy Tinh (2002) - bộ phim kinh điển lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả qua vai diễn Kim Yun Hee đầy bi thương nhưng nghị lực.

Kim Hyun Joo nổi tiếng châu Á nhờ phim Giày Thủy Tinh. Ảnh: X

Không đóng khung bản thân trong những hình tượng yếu đuối, Kim Hyun Joo liên tục làm mới mình qua các dự án đình đám khác như Thương Gia, Gia Đình Kỳ Quặc, Tôi Có Người Yêu, Vườn Sao Băng cho đến những tác phẩm mang màu sắc gai góc, nặng đô trên nền tảng trực tuyến gần đây như Hellbound (Bản Án Địa Ngục), Jung_E và The Bequeathed. Sự biến hóa linh hoạt từ dòng phim tình cản đẫm nước mắt đến phim giật gân, hành động đã khẳng định bản lĩnh diễn xuất thượng thừa của một nữ diễn viên không ngại thử thách.

Cô vai chị gái nhân vật Goo Jun Pyo (Lee Min Ho) trong bộ phim Vườn Sao Băng năm 2009. Ảnh: X

Trái ngược với ánh hào quang rực rỡ trên màn ảnh, đời tư của Kim Hyun Joo lại vô cùng bình lặng, sạch bóng scandal. Cô chọn lối sống độc thân kín tiếng, tận hưởng cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng và luôn giữ thái độ chuyên nghiệp, nghiêm túc với nghề.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Kim Hyun Joo còn được biết đến là một nghệ sĩ tích cực với các hoạt động thiện nguyện xã hội. Cô thường xuyên tham gia các chiến dịch bảo vệ quyền lợi trẻ em, cứu trợ nhân đạo và đóng góp cho cộng đồng thông qua tổ chức Good Neighbors. Với tài năng thiên bẩm, sự cống hiến bền bỉ và nhân cách đáng ngưỡng mộ, Kim Hyun Joo mãi là một biểu tượng thanh lịch và bền vững của màn ảnh Hàn Quốc.

Kim Hyun Joo có sự nghiệp thành công nhưng vẫn lẻ bóng ở tuổi 49. Ảnh: X

Nguồn: Daum