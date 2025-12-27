Nếu ai đó nghĩ rằng North West sẽ lớn lên để trở thành một phiên bản "Kim Kardashian 2.0" với những bộ váy ôm sát và lớp make-up hoàn hảo, thì có lẽ họ đã nhầm. Giáng sinh năm 2025 vừa qua, cô bé 12 tuổi này đã chứng minh cho cả thế giới thấy: Dòng máu nghệ thuật nổi loạn của người cha Kanye West đang chảy rất mạnh mẽ trong mình.

Không váy vóc lụa là, North West chiếm trọn spotlight trên Instagram bằng một nụ cười "tỏa nắng" theo đúng nghĩa đen: Một bộ niềng răng (Grillz) hình cá mập nạm kín kim cương. Hình ảnh này không chỉ là một tuyên ngôn thời trang của thế hệ Gen Alpha nhà siêu giàu, mà còn khơi mào cho những tranh luận không hồi kết về cách những đứa trẻ sinh ra ở vạch đích đang trưởng thành.





Cú "đánh úp" ngày Giáng sinh và bộ răng "Cá mập" triệu đô

Ngày lễ Giáng sinh, khi người ta mải mê ngắm nhìn những cây thông lộng lẫy hay những bữa tiệc xa hoa, thì North West lặng lẽ thả một "quả bom" lên mạng xã hội. Trên tài khoản Instagram cá nhân vừa mới lập, cô bé đăng tải bức ảnh cận cảnh nụ cười của mình. Không phải nụ cười ngây thơ thường thấy, mà là một nụ cười sắc lẹm, lấp lánh và đầy thách thức.

Đó là một bộ Grillz (trang sức răng) được chế tác riêng biệt, phủ kín kim cương. Điều đặc biệt là nó không bo tròn mềm mại mà được mài dũa nhọn hoắt mô phỏng hàm răng của loài cá mập. Dưới ánh đèn flash, những viên kim cương chiếu rọi đến mức làm lu mờ mọi thứ xung quanh. Được biết, tác phẩm này đến từ Johnny Dang & Co. – "ông vua kim hoàn" gốc Việt lừng danh, người đứng sau những bộ Grillz huyền thoại của các rapper hàng đầu thế giới như Travis Scott, Lil Wayne và tất nhiên, cả bố của North - Kanye West. Việc một cô bé 12 tuổi đeo món trang sức mang tính biểu tượng của văn hóa Hip-hop này không đơn thuần là làm đẹp, đó là một lời khẳng định cái tôi đầy mạnh mẽ.





"Gen trội" của Kanye West: Sự nổi loạn chảy trong huyết quản

Càng lớn, North West càng cho thấy mình đang tách biệt hoàn toàn khỏi cái bóng của mẹ Kim. Nếu Kim Kardashian là biểu tượng của sự gợi cảm, của những tông màu nude (màu da), của sự hoàn hảo không tì vết, thì North lại là đại diện của sự phá cách, bụi bặm và gai góc.

Nhìn North, người ta thấy lại hình ảnh của Kanye West thời kỳ đỉnh cao. Cô bé thích những chiếc áo hoodie oversized trùm kín người, những đôi boots hầm hố, những gam màu tối và phong cách trang điểm gothic lạ mắt. Và giờ đây là hàm răng kim cương. Cách đây nhiều năm, chính Kanye cũng từng bị dè bỉu khi tiên phong đeo răng kim cương, để rồi sau đó nó trở thành trào lưu toàn cầu. North dường như đang đi lại đúng con đường ấy – con đường của một người tạo xu hướng chứ không phải người chạy theo xu hướng. Cô bé không cố gắng để xinh đẹp theo chuẩn mực số đông, cô bé muốn mình phải "chất", phải khác biệt.





Tuổi 12 và ranh giới mong manh giữa cá tính và sự chín ép

Tất nhiên, sự việc này ngay lập tức thổi bùng lên một làn sóng tranh cãi. Bên cạnh những lời khen ngợi về sự "cool ngầu", không ít bậc phụ huynh bày tỏ sự lo ngại. "Cô bé mới chỉ 12 tuổi thôi sao?", "Liệu thế này có quá già dặn và mang tính vật chất quá không?"... Những câu hỏi đó không phải không có lý. Ở độ tuổi mà phần lớn trẻ em còn đang loay hoay với tuổi dậy thì, North đã tiếp xúc với những thứ xa xỉ bậc nhất và những văn hóa gai góc của người lớn.

Kim Kardashian, người mẹ luôn đứng mũi chịu sào trước dư luận, từng chia sẻ rất thẳng thắn trong một podcast gần đây: "Làm con của người nổi tiếng, lũ trẻ không có quyền được sai lầm trong bóng tối. Mọi sự thử nghiệm, mọi sự nổi loạn tuổi mới lớn của chúng đều bị cả thế giới soi mói". Có lẽ Kim hiểu, cô không thể ép North vào khuôn khổ của một "công chúa ngoan hiền". Việc để con tự do thể hiện, dù là qua hàm răng kim cương sắc nhọn, cũng là một cách cô chấp nhận cá tính của con.

Nhìn rộng ra, câu chuyện của North West là điển hình cho áp lực mà các "tinh nhị đại" (thế hệ thứ 2 của các ngôi sao) phải gánh chịu. North vừa là một đứa trẻ, vừa là một thương hiệu, vừa là người thừa kế của một đế chế tỷ đô. Mọi thứ cô bé mặc, mọi thứ cô bé làm đều bị đặt lên bàn cân so sánh với bố mẹ.

Nếu North ăn mặc ngoan hiền, người ta sẽ bảo cô bé nhạt nhòa, là "búp bê" của mẹ. Nếu North nổi loạn, người ta lại bảo cô bé hư hỏng sớm. Việc North chọn đeo bộ răng cá mập, có thể xem là một cách phản kháng, một cách "xù lông" để bảo vệ cái tôi non nớt trước hàng triệu ánh mắt đang đổ dồn vào mình. Cô bé đang nói với thế giới rằng: "Tôi là North West, không phải là bản sao của ai cả".

Dù bạn đồng tình hay phản đối việc một cô bé 12 tuổi đeo răng kim cương, thì có một sự thật không thể phủ nhận: North West đang lớn, và cô bé đang tự vẽ nên bản đồ thời trang của riêng mình. Có thể nó hơi điên rồ, hơi ngông cuồng giống như bố Kanye, nhưng đó là sự chân thật. Và biết đâu đấy, 10 năm nữa, khi nhìn lại bức ảnh Giáng sinh năm 2025 này, chúng ta sẽ thấy đó là khoảnh khắc ra đời của một biểu tượng thời trang mới – một biểu tượng không ngại khác biệt để tỏa sáng, sắc lẹm và rực rỡ như chính những viên kim cương trên hàm răng ấy.