Ghé thăm căn hộ 300 tuổi ở London: Khi nét cổ điển "kết hôn" cùng hơi thở hiện đại, tạo nên bản giao hưởng mùa xuân tuyệt đẹp

Có bao giờ bạn tự hỏi, điều gì làm nên linh hồn của một ngôi nhà? Là những món nội thất đắt tiền hay là câu chuyện ẩn sau những bức tường? Studio Ashby tại London, một không gian sáng tạo được cải tạo từ tòa nhà cổ 300 năm tuổi chính là câu trả lời hoàn hảo nhất cho sự giao thoa giữa ký ức và hiện tại. Bước vào đây, ta như lạc vào một thế giới nghệ thuật, nơi vẻ đẹp cổ kính của thế kỷ 18 được đánh thức bởi những gam màu tươi mới, tràn đầy nhựa sống. Lấy cảm hứng từ sự "hồi sinh" đầy chất thơ ấy, hãy cùng chúng tôi khám phá cách mang hơi thở mùa xuân vào chính ngôi nhà của bạn, bằng những bí quyết phối màu tinh tế và đầy cảm xúc.

Cuộc đối thoại giữa ba thế kỷ: Khi lịch sử mỉm cười với hiện đại

Nằm lặng lẽ giữa lòng London sương mù, có một tòa nhà đã chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử từ thế kỷ 18. Tiền thân của nó từng là một ngôi trường rộn rã tiếng cười trẻ thơ, rồi trở thành trung tâm thông tin nghiêm nghị, và có lúc lại là một tiệm váy cưới lãng mạn chứng kiến bao cặp đôi hạnh phúc. Giờ đây, dưới bàn tay tài hoa của những nhà thiết kế tại Studio Ashby, nó đã lột xác để trở thành một Studio trưng bày nghệ thuật sống đầy mê hoặc.

Điều khiến người ta rung động khi bước chân vào đây không phải là sự xa hoa bóng bẩy, mà là sự trân trọng quá khứ. Các kiến trúc sư đã không đập đi xây mới, họ chọn cách "bảo tồn và trò chuyện". Những mảng tường gạch cũ, những khung cửa sổ nhuốm màu thời gian vẫn được giữ lại, nhưng được thổi vào đó một luồng sinh khí mới. Đó là sự hiện diện của những món nội thất đương đại, những đường cong mềm mại của ghế sofa, hay ánh kim loại ấm áp từ chiếc đèn trần. Không gian ấy giống như một người phụ nữ từng trải, vừa có chiều sâu của tri thức, vừa có sự tươi trẻ, quyến rũ của tâm hồn tự do.

Bữa tiệc của màu sắc và cảm xúc

Nếu ví kiến trúc là khung xương, thì màu sắc chính là máu thịt, là cảm xúc của ngôi nhà. Tại Studio Ashby, màu sắc không chỉ để trang trí, mà là để kể chuyện. Họ đã rất táo bạo khi phá vỡ những quy tắc an toàn thường thấy. Không còn là những bức tường trắng toát đơn điệu, không gian nơi đây là một bảng màu phong phú chạy dài từ những gam trung tính dịu dàng đến những nốt màu rực rỡ đầy thị giác.

Bí quyết nằm ở sự cân bằng. Giữa những mảng màu trầm mặc của gỗ, của vải nhung, họ điểm xuyết những bình hoa tươi rực rỡ, những chậu cây xanh mướt vươn mình đón nắng. Chính sự kết hợp giữa "Tĩnh" (nội thất) và "Động" (cây cỏ, hoa lá) đã đánh thức sinh khí cho cả căn phòng. Nhìn vào đó, ta thấy mùa xuân đang len lỏi trong từng ngóc ngách, không ồn ào nhưng đủ làm bừng sáng cả tâm hồn.

Mang mùa xuân về nhà: 2 công thức phối màu "chuẩn gu" cho năm mới

Lấy cảm hứng từ không gian nghệ thuật ấy, bạn hoàn toàn có thể tự tay "phù phép" cho ngôi nhà của mình. Mùa xuân này, hãy thử tạm biệt những gam màu cũ kỹ để đón chào sự tươi mới với hai gợi ý phối màu đang làm mưa làm gió trong giới thiết kế nội thất dưới đây:

Bản tình ca lãng mạn: Hồng phấn (Sakura Pink) + Xám khói (Light Grey)

Nếu bạn là người yêu thích sự nhẹ nhàng, thơ mộng nhưng sợ màu hồng sẽ làm căn nhà trở nên "sến súa", thì hãy kết hợp nó với màu xám. Đây là cặp đôi hoàn hảo đại diện cho sự cân bằng Âm - Dương.

Cảm hứng: Hãy tưởng tượng đến những cánh hoa anh đào mong manh rơi trên nền trời xám nhẹ của những ngày đầu xuân. Vừa có chút se lạnh, vừa có chút ấm áp ngọt ngào.Cách áp dụng: Hãy dùng màu hồng phấn làm điểm nhấn (accent color). Đó có thể là một mảng tường nhỏ, bộ vỏ gối sofa, hay một lọ hoa mẫu đơn đặt trên bàn. Sau đó, hãy dùng màu xám khói cho ghế sofa, thảm trải sàn hoặc rèm cửa để "ghìm" lại độ chói, tạo nên sự thanh lịch, sang trọng. Đừng quên thêm một chút ánh kim loại màu đồng (đèn bàn, chân ghế) để không gian thêm phần lung linh, đắt giá.

Khúc giao hưởng bình yên: Xanh Xám (Sage Green) + Xanh navy (Dark Blue)

Dành cho những tâm hồn hướng nội, yêu thiên nhiên và muốn biến nhà thành nơi "trú ẩn" bình yên sau cánh cửa.

Cảm hứng: Sự kết hợp này gợi nhớ đến một khu rừng mùa xuân vào buổi sớm mai, bên cạnh là mặt hồ tĩnh lặng. Màu xanh của lá non (Sage Green) mang lại sự thư thái, chữa lành; trong khi màu xanh biển sâu (Navy) mang lại chiều sâu và sự vững chãi.

Cách áp dụng: Bạn có thể sơn những mảng tường lớn hoặc chọn tủ bếp màu xanh xám (đây là màu cực "hot" năm nay). Sau đó, sử dụng màu xanh navy cho những món đồ nội thất bọc vải như ghế bành, đệm ngồi. Để không gian không bị tối, hãy kết hợp với sàn gỗ sáng màu, thêm vài chậu cây lá to và những chi tiết trang trí bằng đá cẩm thạch trắng. Căn phòng sẽ lập tức trở nên "High-fashion" và cực kỳ thư giãn.

Nhà không chỉ là nơi để ở, nhà là nơi vỗ về cảm xúc. Mùa xuân đang gõ cửa, đừng ngần ngại thay đổi. Dù là một bình hoa mới, một chiếc gối tựa lưng màu hồng pastel, hay táo bạo hơn là sơn lại một mảng tường màu xanh lá... tất cả đều là những tín hiệu tích cực để đón chào những điều tốt đẹp sắp tới.

Hãy cứ mạnh dạn thử nghiệm và "chơi" cùng màu sắc, bởi vì ngôi nhà đẹp nhất chính là ngôi nhà khiến bạn mỉm cười mỗi khi trở về.