Tử vi tuần mới (29/12 - 4/1) của 12 con giáp: 3 con giáp được Thần Tài "lì xì" sớm, công việc lên hương

Thời gian như thoi đưa, chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của tuần lễ đặc biệt nhất trong năm: Khép lại năm 2025 đầy biến động và hân hoan chào đón năm 2026. Trong 7 ngày tới (29/12/2025 – 4/1/2026), bầu trời tinh tú có sự dịch chuyển mạnh mẽ, mang đến những kịch bản vui buồn lẫn lộn cho 12 con giáp. Có người sự nghiệp bỗng chốc thăng hoa như diều gặp gió, tiền bạc ùn ùn kéo về; nhưng cũng có người cần sống chậm lại, học cách buông bỏ bớt áp lực để tìm thấy bình yên. Hãy cùng xem những thông điệp vũ trụ gửi gắm đến bạn trong tuần lễ chuyển giao này, để biết cách nắm bắt cơ hội và hóa giải những điều chưa may mắn.

Tuổi Tý: Tiền đầy túi nhưng coi chừng tình nguội lạnh

Bước vào tuần lễ chuyển giao năm mới, người tuổi Tý có thể thở phào nhẹ nhõm về chuyện tiền nong. Đây là thời điểm vàng để bạn thu hồi nợ nần, xử lý dứt điểm các hợp đồng tài chính hay bảo hiểm. Những áp lực kinh tế từng khiến bạn đau đầu nay dần tan biến, dòng tiền chảy về túi trơn tru hơn bao giờ hết. Sự nghiệp cũng trên đà ổn định, dù có chút rắc rối nhỏ hay tiểu nhân ngáng đường thì bằng sự lanh lợi vốn có, bạn đều lách qua khe cửa hẹp một cách ngoạn mục.

Tuy nhiên, bức tranh tình cảm lại có phần ảm đạm. Người độc thân mải mê so đo tính toán thiệt hơn nên khó tìm được người tâm đầu ý hợp. Người có đôi thì vì quá tham công tiếc việc mà vô tình đẩy người ấy ra xa. Đừng để sự im lặng giết chết tình yêu, hãy nhớ rằng tiền bạc có thể kiếm lại, nhưng cảm xúc đã nguội lạnh thì rất khó hâm nóng.





Tuổi Sửu: Hạnh phúc giản đơn, tài lộc gõ cửa

Với người tuổi Sửu, tuần này là những ngày tháng êm đềm và "đậm đà" vị tiền tài. Bạn sẽ là một trong những con giáp may mắn nhất về tài lộc, nguồn thu chính vững chãi cộng thêm những khoản lợi nhuận bất ngờ từ đầu tư hay thưởng nóng khiến bạn rủng rỉnh đón năm mới. Trong công việc, mọi thứ diễn ra đều đều, chậm mà chắc, đúng như bản tính của bạn. Không có sự bứt phá ngoạn mục nhưng sự an toàn này lại là nền tảng tốt cho tương lai.

Chuyện tình cảm tuy không nồng cháy như phim ngôn tình nhưng lại ấm áp lạ thường. Với người tuổi Sửu lúc này, hạnh phúc không phải là lời thề non hẹn biển, mà là một bữa cơm ngon, một cái nắm tay khi đi dạo. Sự bình yên trong ngôi nhà nhỏ chính là nguồn năng lượng chữa lành tuyệt vời nhất cho bạn.

Tuổi Dần: Lắng nghe là vàng, cẩn trọng ví tiền

Tuần này, người tuổi Dần cần học bài học về sự "nhún nhường". Trong công việc, đừng cố tỏ ra mình là chúa sơn lâm mà đơn độc chiến đấu. Hãy mở lòng lắng nghe đồng nghiệp, sức mạnh tập thể sẽ giúp bạn đi xa hơn là cái tôi cá nhân. Về tài chính, báo động đỏ đang bật sáng. Cuối năm tiệc tùng, chi tiêu cho bản thân và hào phóng bao bạn bè có thể khiến ví tiền của bạn "bốc hơi" nhanh chóng.

Hãy giữ cái đầu lạnh trước những cám dỗ mua sắm. Chuyện tình cảm cũng cần sự mềm mỏng, đừng vì những chuyện cỏn con mà tranh cãi với nửa kia. Đôi khi, thắng trong một cuộc tranh luận lại là thua trong một mối quan hệ. Hãy đặt mình vào vị trí của đối phương để thấu hiểu và yêu thương nhiều hơn.

Tuổi Mão: "Con cưng" của vũ trụ, vạn sự hanh thông

Chúc mừng tuổi Mão, bạn chính là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời tuần này. Mọi khía cạnh trong cuộc sống đều rực rỡ như pháo hoa đêm giao thừa. Sự nghiệp thăng hoa, bạn được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp ủng hộ, những ý tưởng táo bạo của bạn đều được đón nhận nhiệt tình. Tài vận cũng theo đó mà phất lên, tiền chính tiền phụ thi nhau đổ về, đây là lúc bạn gặt hái thành quả sau một năm cày cuốc vất vả.

Đặc biệt, vận đào hoa của tuổi Mão đang nở rộ. Người độc thân chỉ cần là chính mình cũng đủ sức hút hồn đối phương, còn những ai đã có đôi sẽ trải qua những ngày tháng mật ngọt, thấu hiểu và gắn kết hơn bao giờ hết. Hãy tận hưởng tuần lễ tuyệt vời này!





Tuổi Thìn: Áp lực bủa vây, cần một giấc ngủ ngon

Trái ngược với tuổi Mão, người tuổi Thìn có thể sẽ cảm thấy hơi "ngộp" trong tuần này. Công việc dường như không chiều lòng người, kế hoạch thay đổi xoành xoạch, làm mãi mà chẳng thấy kết quả đâu. Cảm giác lực bất tòng tâm khiến bạn dễ cáu gắt. Chuyện tình cảm cũng không mấy suôn sẻ, người độc thân càng tìm kiếm càng thất vọng, còn các cặp đôi thì mâu thuẫn triền miên.

Tài chính cũng là một gánh nặng khi các khoản chi phát sinh cứ dồn dập kéo đến. Lời khuyên chân thành nhất cho tuổi Thìn lúc này là: Hãy ngủ một giấc thật ngon. Đừng cố gồng mình chống đỡ mọi thứ, hãy tạm gác lại những dự định lớn lao, chăm sóc giấc ngủ và tinh thần của mình trước. Khi tâm an, vạn sự sẽ tự khắc an.

Tuổi Tỵ: Quý nhân phù trợ, tình cảm hồi sinh

Tuần này, người tuổi Tỵ sẽ cảm nhận rõ rệt sự ưu ái của vận mệnh. Trong công việc, bạn đi đâu cũng gặp người giúp đỡ, những nút thắt khó gỡ bỗng chốc được quý nhân tháo dỡ nhẹ nhàng. Đặc biệt trong các việc cần sự phối hợp, thương thảo, bạn sẽ đạt được kết quả ngoài mong đợi. Tài chính ổn định, dù có tốn kém chút ít cho xã giao nhưng "xởi lởi trời cho", bạn không cần quá lo lắng.

Điểm sáng nhất là chuyện tình cảm đang có dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ. Những hiểu lầm cũ được hóa giải, sự bao dung và thấu hiểu giúp hai trái tim xích lại gần nhau hơn. Người độc thân cũng dễ dàng tìm thấy sự rung động trong những cuộc gặp gỡ tình cờ, hãy mở lòng đón nhận nhé.

Tuổi Ngọ: Đỏ tình đen nghiệp, đề phòng thị phi

Người tuổi Ngọ tuần này sống trong hai thái cực cảm xúc. Về tình duyên, bạn là người hạnh phúc nhất thế gian. Người độc thân có thể tìm thấy "chân ái" qua lời giới thiệu của người thân, cảm giác thân thuộc như đã quen từ kiếp trước. Người có đôi thì quấn quýt không rời, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nhau.

Thế nhưng, thương trường như chiến trường, sự nghiệp của bạn lại đang bị những kẻ ghen ăn tức ở dòm ngó. Hãy cẩn trọng với từng lời nói, từng văn bản giấy tờ, đừng quá tin người kẻo rước họa vào thân. Tài chính khá khẩm giúp bạn có thể tự thưởng cho mình những món quà nhỏ, nhưng nhớ là chỉ nên tin vào trực giác của mình, đừng nghe lời xúi giục đầu tư lung tung.

Tuổi Mùi: Sự nghiệp thăng tiến, tình tiền viên mãn

Tuần giao thừa mang đến cho tuổi Mùi những tin vui nức lòng. Bạn nắm trong tay quyền lực và cơ hội, mọi kế hoạch ấp ủ bấy lâu nay đã đến lúc bung lụa. Sự kiên định và khéo léo giúp bạn ghi điểm tuyệt đối trong mắt sếp. Tài lộc cũng vì thế mà tăng tiến, tuy không phải kiểu "trúng số" nhưng là sự tích lũy bền vững, mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối.

Mách nhỏ cho bạn: Tuần này hãy lắng nghe lời khuyên từ những người phụ nữ xung quanh, họ sẽ là thần tài của bạn đấy. Chuyện tình cảm cũng êm đềm như dòng sông mùa thu, sự thấu hiểu giữa hai người đạt đến độ chín muồi, mang lại cảm giác bình yên vô tận.





Tuổi Thân: Bận rộn quay cuồng, tình duyên lỡ nhịp

Người tuổi Thân tuần này giống như con quay, xoay mòng mòng giữa hàng núi công việc lặt vặt. Bạn bị cuốn vào những sự vụ không tên, kế hoạch chính thì bị đình trệ, cảm giác làm nhiều mà chẳng được bao nhiêu. Lời khuyên là hãy biết ưu tiên, việc gì gấp làm trước, đừng ôm đồm quá. Tài chính bình bình, không dư cũng chẳng thiếu, tốt nhất là nên "thắt lưng buộc bụng".

Trong chuyện tình cảm, bạn có quá nhiều suy nghĩ nhưng lại thiếu hành động. Cứ mãi chần chừ, lo sợ, bạn sẽ để vuột mất cơ hội tốt. Hãy dũng cảm lên, hoặc là bước tới, hoặc là buông bỏ, đừng để bản thân lửng lơ giữa những dòng suy tư mệt mỏi.

Tuổi Dậu: Tùy cơ ứng biến, tình yêu nở hoa

Sự linh hoạt là chìa khóa vàng cho tuổi Dậu tuần này. Công việc có thể không đi theo lộ trình vạch sẵn, nhưng chính khả năng xoay chuyển tình thế sẽ giúp bạn biến nguy thành cơ, thậm chí còn được cấp trên đánh giá cao hơn. Tài chính khá sáng sủa, đây là lúc thích hợp để bạn ngồi xuống rà soát lại sổ sách, lên kế hoạch chi tiêu cho năm mới.

Chuyện tình cảm là một nốt nhạc vui. Bạn toát ra sức hút tự nhiên khiến người khác phái không thể rời mắt. Người có đôi nên tận dụng thời gian này để hâm nóng tình cảm bằng những chuyến đi ngắn hoặc những buổi hẹn hò lãng mạn, sự gắn kết sẽ tăng lên đáng kể.

Tuổi Tuất: Gánh nặng trên vai, ví tiền eo hẹp

Một tuần khá mệt mỏi dành cho người tuổi Tuất. Bạn cảm thấy như cả thế giới đang đặt gánh nặng lên vai mình. Trách nhiệm nhiều, việc khó, nhưng sự hỗ trợ lại chẳng thấy đâu. Đã thế, ví tiền cũng "biểu tình" khi hàng loạt khoản chi không tên ập đến. Lúc này, đừng cố đóng vai người hùng.

Hãy học cách từ chối những việc không thuộc phận sự và tạm hoãn các kế hoạch đầu tư mạo hiểm. Ưu tiên hàng đầu là giữ chặt túi tiền và bảo vệ sức khỏe. Áp lực có thể khiến tim mạch và huyết áp của bạn bất ổn, hãy nhớ rằng sức khỏe mới là tài sản quý giá nhất, mất rồi khó tìm lại được.

Tuổi Hợi: Sự nghiệp êm xuôi, tình cảm nắng mưa thất thường

Người tuổi Hợi đón tuần mới với tâm thế khá bình ổn trong công việc. Bạn làm đâu chắc đó, lại có người giúp đỡ nên mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Đây là lúc thích hợp để giải quyết những việc tồn đọng cuối năm. Tuy nhiên, thời tiết lòng người lại hơi thất thường.

Chuyện tình cảm của bạn lúc nắng lúc mưa, khi thì ngọt ngào, lúc lại giận hờn vô cớ vì những áp lực bên ngoài. Đừng mang bực dọc ở công ty về nhà trút lên người thân. Ngoài ra, trời đã trở lạnh, hãy chú ý giữ ấm cơ thể, đặc biệt là vùng lưng và đầu gối, đừng để những cơn đau nhức làm giảm đi niềm vui đón năm mới của bạn.

(Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo. Chúc 12 con giáp một tuần mới bình an và rực rỡ!)