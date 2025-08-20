Vào năm 2023, ca sĩ Phương Vy nhận được sự quan tâm của khán giả khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió 2023. Hiện tại, cô đang cùng chồng và con gái sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây, Phương Vy cùng con gái Ailani, chồng ngoại quốc chiếm spotlight khi xuất hiện tại tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam Destination Runway Fashion Week. Trên sân khấu, nữ ca sĩ sinh năm 1987 khoe trọn thần thái quyến rũ cùng giọng hát nội lực qua ca khúc On & On.

Bé Ailani gây chú ý khi đảm nhận vai trò mở màn cho bộ sưu tập của một nhà thiết kế. Phần biểu diễn của nhóc tỳ viral vì gương mặt xinh xắn, đôi chân dài miên man, thần thái đầy tự tin. Sau khi sự kiện này kết thúc, ca sĩ Phương Vy đăng tải hình ảnh của con gái đầu lòng trên mạng xã hội. Cô viết: "Trong muôn vàn điều mẹ có thể chở che thì quý giá nhất vẫn là giữ cho con trọn vẹn nét hồn nhiên, trong veo và niềm yêu đời. Vì đó chính là ánh sáng làm rạng ngời cả thế giới của con". Ailani hiện đang được nhiều khán giả yêu mến, thậm chí nhiều người còn cho rằng cô bé có thể nối tiếp Lọ Lem trở thành ái nữ Vbiz tiếp theo gây sốt trong thời gian tới.

Chị đẹp Phương Vy cùng gia đình xuất hiện tại Destination Runway Fashion Week 2025 – Tropical Jungle (Nguồn: @xuanlanentertainment)

Ailani - con gái của ca sĩ Phương Vy và Sean Trace sở hữu gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn

Nữ ca sĩ sinh năm 1987 khoe trọn thần thái quyến rũ cùng giọng hát nội lực qua ca khúc On & On

Bé Ailani gây chú ý khi đảm nhận vai trò mở màn cho bộ sưu tập của một nhà thiết kế. Cô bé được siêu mẫu Xuân Lan đánh giá cao (Nguồn: @xuanlanentertainment)

Phần biểu diễn đầy tự tin của nhóc tỳ trở nên viral trên mạng xã hội sau đêm diễn

Con gái của Phương Vy nhận được vô vàn lời khen ngợi từ khán giả vì nhan sắc và thần thái cuốn hút. Vẻ đáng yêu đúng tuổi của Ailani được bộc lộ rõ rệt sau hậu trường (Nguồn: @xuanlanentertainment)

Tháng 3/2025, Phương Vy về chung một nhà với chồng người Mỹ Sean Trace. Sau 1 thập kỷ chung sống, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng. Được biết, cái tên Ailani được lấy cảm hứng từ một nữ hoàng xinh đẹp của Hawaii, mang nét sang trọng và dịu dàng.

Theo Phương Vy, bé Ailani có tính cách năng động, yêu thích thể thao, vẽ, đàn và ca hát. Từ khi con mới năm tuổi, cô đã tạo điều kiện để Ailani được theo học những bộ môn yêu thích. Nữ ca sĩ và chồng thống nhất nuôi dạy con dựa trên những giá trị nền tảng như sự khiêm nhường, lòng nhân hậu, cách ứng xử tinh tế. Bên cạnh đó, cả hai cũng khuyến khích Ailani tự do khám phá, mạnh dạn bày tỏ quan điểm và rèn luyện tính độc lập trong suy nghĩ lẫn hành động.

"Ailani được nuôi dưỡng trong hai nền văn hóa là một món quà lớn dành cho bé. Tôi mong Ailani sẽ lớn lên với trái tim rộng mở, tự hào về cội nguồn của mình, trân trọng những điều đẹp đẽ từ cuộc sống", Phương Vy từng chia sẻ.

Theo Phương Vy, bé Ailani có tính cách năng động, yêu thích thể thao, vẽ, đàn và ca hát

Siêu mẫu Xuân Lan từng nhận xét cho rằng con gái Phương Vy là Hoa hậu trong tương lai

Không chỉ thừa hưởng nét đẹp lai Tây ấn tượng, Ailani còn sở hữu vóc dáng và chiều cao nổi bật từ người bố ngoại quốc. Từ nhỏ, nhóc tỳ này đã thích trò chuyện, vẽ tranh, đọc sách và luôn toát ra sự lém lỉnh, thông minh.

Phương Vy từng chia sẻ: "Vận động và chơi thể thao giúp trẻ phát triển toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần, trí tuệ, đem lại các cảm xúc tích cực, giúp trẻ tự tin và trưởng thành. Đồng thời, nó cũng gia tăng quá trình trao đổi chất và tuần hoàn máu, tốt cho tim mạch và hệ cơ xương khớp của trẻ, tăng cường khả năng miễn dịch, giúp trẻ khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, khả năng tập trung của trẻ cũng được cải thiện, giúp trẻ học tập tốt hơn.

Ngồi một chỗ xem tivi, chơi điện tử là thói quen không tốt cho sức khỏe, có nguy cơ gây ra các bệnh như béo phì, tim mạch, cận - loạn thị, đồng thời khiến hệ cơ và xương không phát triển toàn diện. Khuyến khích trẻ vận động vừa giúp trẻ từ bỏ được thói quen xấu này, đồng thời là cơ hội để trẻ rèn luyện sức khỏe, tinh thần, trí tuệ".

Visual trong trẻo, ngọt ngào của nhóc tỳ Ailani đốn tim người đối diện

Trên trang cá nhân, Phương Vy thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của con gái

Phương Vy giành giải Quán quân Vietnam Idol mùa đầu tiên được tổ chức năm 2007. Cô gây ấn tượng vì sở hữu giọng hát thực lực. Sau khi kết hôn, nữ ca sĩ dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình nhỏ. Trước truyền thông, không ít lần Phương Vy dành lời khen ngợi cho nửa kia.

Cô từng chia sẻ: "Từ ngày gặp Sean, tôi không "lạnh" nổi vì anh ấy rất lì. Anh ấy luôn muốn phải đối thoại, giải quyết hết mọi khúc mắc trong 24 tiếng chứ không chịu để qua ngày hôm sau. Nếu tôi không chịu nói chuyện, anh ấy đuổi theo, dồn tôi vào chân tường đến khi chịu mở lời". Cặp đôi nhận được nhiều lời khen ngợi vì ngoại hình xứng đôi. Trong khi ca sĩ Phương Vy ghi điểm vì nhan sắc mặn mà thì ông xã có phong thái chững chạc.

Tháng 3/2015, ca sĩ Phương Vy kết hôn với ông xã ngoại quốc Sean Trace

Khi ca sĩ Phương Vy tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, ông xã đồng hành cùng cô trong nhiều buổi ghi hình