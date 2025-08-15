Con gái ca sĩ Phương Vy sở hữu nhan sắc lai đẹp như Hoa hậu

Mới đây, cô bé có Ailani - con gái của ca sĩ Phương Vy và chồng Tây đã xuất hiện tại buổi tổng duyệt cho show Destination Runway Fashion Week chủ đề "Tropical Jungle". Cô bé sinh năm 2016 khiến nhiều người bất ngờ vì vẻ đẹp lai ấn tượng.

Lên 9 tuổi, Ailani sở hữu vẻ đẹp như búp bê đáng yêu với đôi mắt to tròn, mũi cao, khuôn miệng cười chúm chím và một mái tóc xoăn điệu đà. Nhiều người khen ngợi vẻ ngoài của Ailani và dự đoán cô bé có thể trở thành Hoa hậu trong tương lai.

Nhan sắc xinh đẹp của con gái Phương Vy. (Ảnh MEOW Entertainment)

" Đỉnh top thật, mấy bé lai nhà Hồng Nhung, Elly Trần với Phương Vy đều xinh xỉu ", một người viết.

" Bạn cùng lớp với con trai út nhà tôi. Bé ngoan, lễ phép và rất dễ thương nha ", một người dùng bình luận.

Sau gần một thập kỷ gắn bó, Phương Vy Idol và ông xã người nước ngoài chào đón cô con gái đáng yêu Ailani, hiện sắp tròn 8 tuổi. Cái tên Ailani được lấy cảm hứng từ một nữ hoàng xinh đẹp của Hawaii, mang nét sang trọng và dịu dàng.

Cận cảnh vẻ đẹp lai ấn tượng của con gái ca sĩ Phương Vy.

Ở nhà, bé thường được gọi bằng biệt danh Kuru – từ tiếng Nhật chỉ những lọn tóc xoăn, bởi bé thừa hưởng mái tóc bồng bềnh từ cha. Không chỉ thừa hưởng nét đẹp lai ấn tượng, Ailani còn sở hữu vóc dáng và chiều cao nổi bật từ người bố ngoại quốc. Dù mang nhiều đường nét Tây giống cha, song cô bé lại có tính cách gần gũi, ấm áp giống mẹ.

Hình ảnh đời thường của cô bé Ailani.

Khác với nhiều sao Việt thường xây dựng hình ảnh con cái theo hướng sang chảnh, dùng hàng hiệu hay trở thành "tín đồ thời trang" từ nhỏ, Phương Vy Idol chọn để con gái sống giản dị, vui chơi đúng lứa tuổi và mặc những trang phục phù hợp, thoải mái.

Trên trang cá nhân, Phương Vy thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của con gái. Cô luôn là người mẹ dịu dàng, kiên nhẫn và yêu thương con vô điều kiện. Có lẽ chính nhờ cách nuôi dạy ấy mà Ailani càng lớn càng tình cảm, thông minh và rất biết điều. Nhiều người không tiếc lời khen ngợi, cho rằng Phương Vy đã hoàn thành xuất sắc vai trò làm mẹ.

Góc nghiêng thần thánh của con gái ca sĩ Phương Vy.

Ailani diện lễ phục cùng bố.

Trước đó, giọng ca Lúc mới yêu gây bất ngờ khi đăng tải loạt ảnh con gái tạo dáng yoga vô cùng chuyên nghiệp. Trong từng bức hình, Ailani toát lên sự tự tin, vui vẻ khi tập luyện cùng mẹ. Nhờ được khuyến khích vận động từ nhỏ, cô bé không chỉ sở hữu chiều cao ấn tượng so với lứa tuổi mà còn nuôi dưỡng niềm yêu thích đặc biệt với bộ môn yoga, thay vì e ngại hay lười tập luyện như nhiều bạn đồng trang lứa.

Ca sĩ Phương Vy tập yoga cùng con gái.

Phương Vy tâm sự: "Vận động và chơi thể thao giúp trẻ phát triển toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần, trí tuệ, đem lại các cảm xúc tích cực, giúp trẻ tự tin và trưởng thành. Đồng thời, nó cũng gia tăng quá trình trao đổi chất và tuần hoàn máu, tốt cho tim mạch và hệ cơ xương khớp của trẻ, tăng cường khả năng miễn dịch, giúp trẻ khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, khả năng tập trung của trẻ cũng được cải thiện, giúp trẻ học tập tốt hơn.

Ngồi một chỗ xem tivi, chơi điện tử là thói quen không tốt cho sức khỏe, có nguy cơ gây ra các bệnh như béo phì, tim mạch, cận - loạn thị, đồng thời khiến hệ cơ và xương không phát triển toàn diện. Khuyến khích trẻ vận động vừa giúp trẻ từ bỏ được thói quen xấu này, đồng thời là cơ hội để trẻ rèn luyện sức khỏe, tinh thần, trí tuệ".



