Ai là nạn nhân bị Phan Thị Nhật Vi lừa đảo thì hãy liên hệ gấp với công an

Ngày 17-4, Phòng An ninh điều tra Công an TP Huế cho biết đã phát đi thông báo tìm nạn nhân liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phan Thị Nhật Vi (SN 1999; trú xã Phú Hải, huyện Phú Vang, TP Huế) thực hiện. Các nạn nhân hãy liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế địa chỉ số 2 đường Nguyễn Thái Học, phường Phú Hội, quận Thuận Hóa, TP Huế để làm việc.

Công an đọc lệnh khám xét, bắt giữ Phan Thị Nhật Vi.

Trước đó, cơ quan này phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Huế ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với Phan Thị Nhật Vi do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ tháng 4-2024, đối tượng Phan Thị Nhật Vi đã sử dụng tài khoản Facebook "ảo" để nhắn tin làm quen với một nạn nhân tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Sau một thời gian trò chuyện thân thiết, biết nạn nhân chưa đăng ký thi chứng chỉ IELTS nên Vi giới thiệu nạn nhân đăng ký luyện thi và thi IELTS ở Trung tâm Tiếng Anh tại Huế.

Trong quá trình này, Vi đã sử dụng nhiều thông tin gian dối, sai sự thật để chiếm lòng tin của bị hại rồi yêu cầu nạn nhân đóng tiền với nhiều lý do khác nhau như nộp tiền lệ phí thi, đưa ra thông báo hủy thi, nộp tiền bấm lịch thi lại, cam kết sẽ hoàn lại tiền sau khi thi xong và nhiều lý dó khác... Vi sử dụng tài khoản ngân hàng giả để nhận tiền của nạn nhân chuyển vào. Tổng số tiền mà Vi đã lừa đảo chiếm đoạt của nạn nhân lên đến hơn 164 triệu đồng.