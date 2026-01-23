Tối 22/1 vừa qua, buổi lễ công chiếu Running Man Vietnam Mùa 3: Con Rối Tự Do đã chính thức diễn ra, đánh dấu một cột mốc đặc biệt của truyền hình thực tế Việt Nam khi lần đầu tiên một format gameshow được đưa lên màn ảnh rộng dưới hình thức phiên bản điện ảnh.

Running Man Vietnam Mùa 3: Con Rối Tự Do có thời lượng lên tới 161 phút, là tập cuối cùng khép lại toàn bộ mùa 3. Sau bốn hồi Tiền - Tài - Sắc - Danh, tập cuối đóng vai trò như chiếc chìa khóa mở ra mọi ẩn ý được cài cắm xuyên suốt chương trình. Kịch bản liên tục tạo ra các cú twist bất ngờ, đẩy cao trào cảm xúc cho người xem.

Trong phiên bản điện ảnh này, các nghệ sĩ hóa thân thành những chú hề, lao vào cuộc đua tìm kiếm các quả bóng Running Ball. Người chiến thắng cuối cùng sẽ trở thành "Biểu tượng giải trí" của Running Man Vietnam Mùa 3. Trải qua hai nhiệm vụ chính là Chú Hề Quả Lắc và Chú Hề Sấp Mặt, các thành viên phải dốc toàn lực trong cuộc đua xé bảng tên cuối cùng, với sự hỗ trợ của những siêu năng lực đặc biệt.

Không chỉ gây ấn tượng về mặt hình thức và kịch bản, Con Rối Tự Do còn truyền tải thông điệp xuyên suốt của cả mùa 3: Con người thường mải miết chạy theo những cám dỗ như tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, nhưng thứ quý giá nhất lại chính là sự tự do. Tự do suy nghĩ, tự do lựa chọn, tự do yêu thương. Cuộc sống luôn buộc chúng ta phải chạy, nhưng đôi khi, điều cần thiết nhất là dừng lại để nhìn xem bản thân thực sự muốn gì và hành trình mình đang đi có ý nghĩa ra sao.

Trong những năm gần đây, Running Man Vietnam được xem là một trong những chương trình truyền hình thực tế thành công và được yêu mến nhất tại Việt Nam. Bên cạnh format hấp dẫn, sức hút của chương trình còn đến từ dàn cast chính, đặc biệt là hai cái tên nổi bật: Trấn Thành và Ninh Dương Lan Ngọc.

Nhắc đến Trấn Thành và Ninh Dương Lan Ngọc, khán giả thường nghĩ ngay đến những bộ phim điện ảnh trăm tỷ ngoài rạp. Tuy nhiên lần này, dù không phải phim điện ảnh đúng nghĩa mà chỉ là tập cuối của một chương trình truyền hình thực tế được chiếu rạp, sức hút của hai ngôi sao này vẫn tỏ ra không phải dạng vừa.

Dù đến ngày 24/1, Running Man Vietnam Mùa 3: Con Rối Tự Do mới chính thức khởi chiếu trên toàn quốc, nhưng ngay trong ngày 23/1, tác phẩm đã bất ngờ vươn lên dẫn đầu phòng vé Việt. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, bộ phim đạt doanh thu 2,3 tỷ đồng, bán ra 18.020 vé dù chỉ có 541 suất chiếu - con số cực kỳ ấn tượng đối với một sản phẩm truyền hình thực tế.

Thành tích này giúp Running Man Vietnam Mùa 3: Con Rối Tự Do bỏ xa nhiều tác phẩm xếp sau như Đồi Câm Lặng: Ác Mộng Trong Sương, Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng, Con Kể Ba Nghe, Conan Movie 1: Quả Bom Chọc Trời...

Với sức hút phòng vé hiện tại, câu hỏi được nhiều khán giả đặt ra là: Ai đỡ nổi Trấn Thành và Ninh Dương Lan Ngọc khi cả hai cùng xuất hiện? Không chỉ là át chủ bài của các tác phẩm điện ảnh, bộ đôi này còn chứng minh khả năng kéo khán giả ra rạp ngay cả với một chương trình truyền hình thực tế - điều chưa từng có tiền lệ tại showbiz Việt.