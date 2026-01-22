Tại buổi công bố dự án phim Tết 2026 mới đây do Trấn Thành làm đạo diễn, bên cạnh những thông tin xoay quanh nội dung và dàn cast, một chi tiết hậu trường bất ngờ được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng.

Theo đó, trong lúc giao lưu tại sự kiện, Lê Dương Bảo Lâm đã tiết lộ rằng Ngọc Nguyễn - nữ diễn viên từng góp mặt trong phim Mai thực chất đã từng tham gia phim Bộ Tứ Báo Thủ của Trấn Thành, tuy nhiên cuối cùng lại không được giữ lại phân cảnh. Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ anh và Ngọc Nguyễn đã theo yêu cầu của Trấn Thành quay bổ sung gấp rút, sau đó còn lồng tiếng cho vai diễn nhưng khi phim ra rạp, toàn bộ cảnh quay này đã bị cắt bỏ.

Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ Ngọc Nguyễn bị cắt khỏi phim Bộ Tứ Báo Thủ (Clip: @edwardnhieuchuyen)

Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ: "Một phân đoạn mà Lâm và chị Ngọc quay nguyên một đêm dài. Quay xong thì anh Thành nói là chưa đã, em có thể quay lại lần nữa. Lúc đó Lâm đang đi diễn ở tỉnh xa, còn chị Ngọc ở Hà Nội. Anh Thành gọi báo quay lại thì cả hai phải sắp xếp thực hiện và mất đến 6 tiếng để hoàn thành. Chị Ngọc quay xong cảnh đó là đừ người luôn. Sau đó mọi người về lồng tiếng vui vẻ, cuối cùng lên phim thì cắt hết".

Đáng lẽ Ngọc Nguyễn sẽ góp mặt trong Bộ Tứ Báo Thủ nhưng cuối cùng không xuất hiện. Nữ diễn viên cho biết dù bị cắt khỏi phim nhưng vẫn được Trấn Thành trả cát xê. Trên sân khấu, Ngọc Nguyễn hài hước tiết lộ năm nay ở Thỏ Ơi!! chắc chắn sẽ không gặp phải tình huống tương tự. Nguyên nhân chính là cô có nhiều phân cảnh dính líu dàn cast chính. "Năm nay sẽ không cắt được Ngọc vì dính líu quá nhiều, nếu cắt Ngọc thì sẽ không còn diễn viên chính nữa", nữ diễn viên hài hước nói.

Ngọc Nguyễn nhận nhiều sự yêu mến từ vai diễn "chị hàng xóm" trong phim Mai. Ảnh: Tổng hợp

Trước khi được chú ý với các vai diễn, Ngọc Nguyễn từng là gương mặt quen thuộc trong giới bán hàng online, đặc biệt qua các buổi livestream trên Facebook. Ban đầu, cô chỉ lên sóng để thanh lý đồ cá nhân, song sau đó nhận ra bản thân khá hợp với việc trò chuyện trước ống kính nên dần chuyển sang bán hàng một cách nghiêm túc hơn. Thời điểm này, Ngọc Nguyễn nhanh chóng thu hút lượng người xem ổn định nhờ lối nói chuyện duyên dáng, thẳng thắn, đôi khi có phần xù xì nhưng lại rất thật và dễ tạo thiện cảm.

Trên mạng xã hội, những đoạn clip ngắn của Ngọc Nguyễn bất ngờ được lan truyền mạnh mẽ, giúp tên tuổi của cô một lần nữa trở lại tâm điểm chú ý. Không ít khoảnh khắc đối đáp với cư dân mạng được chia sẻ rộng rãi, trong đó có màn phản hồi khi bị chê ngoại hình, khiến nhiều người bật cười và càng thêm yêu thích sự tự tin, cá tính của Ngọc Nguyễn.