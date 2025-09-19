Ai đã khiến Địch Lệ Nhiệt Ba mặt mũi “biến dạng”, fan cũng không dám nhận?

Mới đây, nàng "mỹ nữ Tân Cương" Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý khi váy áo xúng xính tham gia sự kiện của nhãn hàng, quảng bá sản phẩm và tương tác với người hâm mộ. Một hotboy MXH đã may mắn có mặt tại hiện trường và dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc gặp gỡ với nữ diễn viên Tam Sinh Tam Thế. Tuy nhiên, dưới ống kính, Địch Lệ Nhiệt Ba trông có gì đó sai sai, chẳng khác nào "mỹ nhân rắn" trong phim hoạt hình với gương mặt khác lạ, khiến fan cứng cũng chẳng nhận ra nổi.

Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo công chún. Anh chàng hotboy mang đã phải lên tiếng xin lỗi vì quên tắt filter, khiến Địch Lệ Nhiệt Ba bị "biến dạng" với những ứng dụng như nhỏ mặt, gọn mũi, chỉnh to mắt: "Tôi cần filter nhưng Nhiệt Ba thực sự không cần đâu nhé! Xin lỗi Nhiệt Ba, xin lỗi các bạn, tôi thật sự không cố ý. Vội quá liền đưa điện thoại ra chụp luôn, không nghĩ đến việc phải tắt ứng dụng chỉnh ảnh đi".

Bố mẹ Địch Lệ Nhiệt Ba có lẽ cũng phải chào thua, không nhận ra nổi con mình.

Quả thực, qua ống kính "cam thường", nữ diễn viên đến từ vùng đất Tân Cương vẫn xinh đẹp lung linh, các đường nét gương mặt hoàn hảo như tượng tạc, khiến dân tình thấy mà mê. Cô chẳng khác nào nữ thần trong bộ trang phục thuộc BST Haute Couture Xuân/Hè 2025 đến từ thương hiệu Maison Sara Chraibi.

Mặc dù Địch Lệ Nhiệt Ba bị "dìm hàng" theo cách không ai ngờ tới nhưng người hâm mộ của cô vẫn vô cùng vui vẻ với người đã "hại" thần tượng của mình và tha thứ cho lời xin lỗi chân thành của anh chàng hotboy mạng. Nhiều người còn nói đùa rằng: "Hóa ra mỹ nhân tuyệt sắc như Địch Lệ Nhiệt Ba cũng phải chào thua trước những app chỉnh ảnh thế này!".

Địch Lệ Nhiệt Ba là cái tên nổi trội nhất nhì dàn sao nữ thế hệ 9X của Cbiz hiện nay, ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả nhờ nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng chuẩn đến từng milimet và khí chất nổi trội. Người đẹp này được coi là "nữ hoàng thảm đỏ" thế hệ mới của làng giải trí Hoa ngữ với vô số khoảnh khắc đẹp đến "phong thần", được giới mộ điệu hết mực săn đón.

Tuy nhiên, về diễn xuất, Địch Lệ Nhiệt Ba còn gây nhiều tranh cãi vì là "đỉnh lưu" duy nhất chưa thực sự chứng minh được sức hút của mình qua tác phẩm, cứ đóng phim là "xu cà na".

Nguồn: QQ