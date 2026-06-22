Sau tủ bếp không tay nắm, phòng tắm không tay nắm đang trở thành xu hướng mới trong các căn hộ hiện đại

Không chỉ mang đến vẻ đẹp tinh gọn, hiện đại, phòng tắm không tay nắm còn giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến vệ sinh, an toàn và trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Phòng tắm không tay nắm là gì?

Phòng tắm không tay nắm là kiểu thiết kế loại bỏ hoàn toàn các tay nắm truyền thống trên tủ lavabo, tủ gương, tủ lưu trữ hoặc các cánh cửa âm tường.

Thay vào đó, người dùng sẽ mở tủ bằng các giải pháp như:

- Hệ thống nhấn mở (push-to-open).

- Tay nắm âm được giấu vào cạnh cánh tủ.

- Cạnh vát 45 độ.

- Hệ ray điện hoặc cảm biến ở các công trình cao cấp.

Nhờ vậy, toàn bộ bề mặt tủ trở nên phẳng và liền mạch hơn, tạo cảm giác rộng rãi và sang trọng cho không gian.

Vì sao xu hướng này ngày càng phổ biến?

1. Mang lại cảm giác gọn gàng tuyệt đối

Trong những căn hộ hiện đại có diện tích từ 50-90m², mỗi mét vuông đều cần được tối ưu.

Các tay nắm truyền thống thường tạo cảm giác rối mắt khi xuất hiện quá nhiều trên hệ tủ. Khi loại bỏ chúng, phòng tắm trở nên thanh thoát hơn đáng kể.

Đây cũng là lý do phong cách này thường xuất hiện trong các thiết kế tối giản (Minimalism), hiện đại (Modern), Bắc Âu (Scandinavian) hoặc Japandi.

2. Dễ vệ sinh hơn

Một trong những vấn đề thường gặp trong phòng tắm là cặn nước, xà phòng và bụi bẩn tích tụ quanh các vị trí tay nắm.

Sau một thời gian sử dụng, các khe nhỏ quanh tay nắm dễ xuất hiện vết ố, nấm mốc hoặc cặn canxi.

Với thiết kế không tay nắm, bề mặt tủ phẳng hơn, ít góc chết hơn nên việc lau chùi trở nên nhanh chóng và đơn giản hơn rất nhiều.

Nhiều gia đình cho biết thời gian vệ sinh khu vực lavabo giảm đáng kể sau khi chuyển sang kiểu thiết kế này.

3. Tăng tính an toàn

Trong các căn hộ có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, các tay nắm kim loại nhô ra đôi khi trở thành điểm va chạm không mong muốn.

Không ít trường hợp trẻ em chạy nhảy trong nhà vệ sinh bị va vào góc tay nắm hoặc quần áo mắc vào các chi tiết kim loại.

Thiết kế không tay nắm giúp loại bỏ hoàn toàn những chi tiết nhô ra này, tạo môi trường an toàn hơn khi sử dụng.

4. Tạo cảm giác phòng tắm cao cấp hơn

Nhiều khách sạn 4-5 sao hiện nay đã chuyển sang sử dụng hệ tủ không tay nắm nhằm tạo hiệu ứng đồng nhất và sang trọng.

Khi kết hợp với:

- Gương đèn LED.

- Tủ treo tường.

- Chậu lavabo đặt bàn.

- Kính cường lực khung mảnh.

Không gian phòng tắm dễ dàng mang dáng dấp của một spa thu nhỏ ngay trong nhà.

Những vị trí thường áp dụng thiết kế không tay nắm

Xu hướng này không chỉ giới hạn ở tủ lavabo.

Hiện nay, các kiến trúc sư thường áp dụng cho:

Tủ lavabo

Đây là khu vực phổ biến nhất.

Các ngăn kéo sử dụng ray giảm chấn kết hợp cơ chế nhấn mở vừa tiện lợi vừa giữ được vẻ đẹp liền mạch.

Tủ gương

Tủ gương âm tường hoặc tủ gương có khoang chứa đồ phía sau đang rất được ưa chuộng.

Việc loại bỏ tay nắm giúp mặt gương trở nên sạch sẽ và hiện đại hơn.

Tủ lưu trữ cao kịch trần

Trong các căn hộ nhỏ, nhiều gia đình tận dụng khoảng trống cạnh bồn cầu để bố trí hệ tủ cao chứa khăn tắm, giấy vệ sinh và đồ dùng cá nhân.

Thiết kế không tay nắm giúp khối tủ trông nhẹ nhàng hơn dù có kích thước khá lớn.

Có phải phòng tắm nào cũng nên làm không tay nắm?

Dù đẹp và hiện đại, xu hướng này không phải lúc nào cũng phù hợp.

Các chuyên gia nội thất lưu ý một số điểm:

- Chi phí phụ kiện thường cao hơn tay nắm truyền thống.

- Hệ push-to-open chất lượng thấp có thể nhanh xuống cấp sau vài năm.

- Bề mặt cánh tủ dễ lưu lại dấu vân tay hơn.

- Cần thi công chính xác để các khe hở đều và đẹp.

Vì vậy, nếu lựa chọn phong cách này, gia chủ nên đầu tư hệ bản lề, ray trượt và phụ kiện chất lượng tốt để đảm bảo độ bền lâu dài.

Xu hướng nội thất của thời kỳ "ẩn chi tiết"

Sự phổ biến của phòng tắm không tay nắm phản ánh một xu hướng lớn hơn trong thiết kế nhà ở hiện đại: mọi chi tiết thừa đang dần được lược bỏ.

Từ tủ bếp không tay nắm, cửa giấu khuôn, điều hòa âm trần cho đến hệ tủ phòng tắm liền mạch, mục tiêu chung đều là tạo nên không gian sạch sẽ về mặt thị giác, dễ bảo trì và mang lại cảm giác thư giãn hơn cho người sử dụng.

Với những căn hộ hiện đại, đặc biệt là các căn hộ có diện tích vừa và nhỏ, phòng tắm không tay nắm có thể không phải là thay đổi lớn nhất, nhưng lại là một chi tiết đủ tinh tế để nâng tầm toàn bộ không gian sống.