Ai bảo phim Trung Quốc bây giờ chán phải xem ngay siêu phẩm này: Không một giây thừa thãi, nam nữ chính đáng giá ngàn vàng

Mới đây, bộ phim ngắn Enemy (phần dân quốc) đã gây bão mạng xã hội nhờ chất lượng nghệ thuật cao cùng màn thể hiện ấn tượng của cặp đôi diễn viên chính. Nội dung tác phẩm xoay quanh chuyện vừa bi thương, vừa bi tráng của 2 đào hát. Vì muốn cứu lấy những người dân vô tội, họ đã chấp nhận diễn kịch cho quân Nhật xem. Cuối cùng, họ không ngại hy sinh tính mạng của mình để cùng chết với quân địch. Chuyện tình buồn của 2 đào hát giữa thời chiến loạn khiến người xem không khỏi thổn thức, xót xa.

Một vài hình ảnh đang viral của cặp đôi Hạ Thiên và Phần Chế Quả Tử trong Enemy (ảnh: fanpage Cbiz - Hóng Chuyện Bốn Phương)

Thực tế, đây không phải là một bộ phim được đầu tư mạnh tay để sản xuất, cặp đôi chính cũng không phải những diễn viên hàng đầu. Enemy thực chất là một sản phẩm của 2 nhà sáng tạo nội dung Hạ Thiên và Phần Chế Quả Tử. Tác phẩm được khán giả cũng như là cả nhà sản xuất/biên kịch đình đám Vu Chính hết lời khen ngợi. Từ nội dung, kịch bản, tạo hình, góc quay cho đến diễn xuất của nam nữ chính, tất cả đều được thực hiện chỉn chu, cả bộ phim không có một giây nào là thừa thãi.

Hiện lên trước mắt khán giả là một chuyện tình đẹp nhưng rất buồn trong thời loạn lạc.

Diễn xuất của nam nữ chính thực sự là quá tốt.

Không khó để thấy, Hạ Thiên và Phần Chế Quả Tử, cũng như tất cả những người đã góp công vào dự án này, họ đều cho thấy sự tâm huyết lớn. Xem xong Enemy, khán giả không khỏi cảm thấy rằng một nền nghệ thuật muốn phát triển lớn mạnh thì rất cần những con người như vậy.

Không chỉ khán giả Trung Quốc mà khi bộ phim được chia sẻ tại các trang mạng xã hội ở Việt Nam, nó cũng đạt được sự công nhận:

- Xem phim thấy quay ghép rất mượt, lúc đầu tui tưởng phim của Đài không á, ai ngờ phim ngắn.

- Phim này hậu kỳ 10 điểm không có nhưng. Nội dung hay cảnh quay đẹp.

- Phim ngắn bây giờ nhiều bộ kịch bản lẫn diễn xuất hay lắm.

- Cái cảnh hai người quay đầu nhìn nhau lúc đổi cách xưng hô má ơi nó viral bên Douyin khủng khiếp. Ghép cái BGM bài Khiên Ti Hí nữa nó đúng bùng nổ luôn ấy.

- Mấy nay lướt Douyin gặp toàn video BGM Kiếp, giờ ghép vào đoạn cuối phim này nó viral kinh khủng.

- Follow 2 bạn này lâu rồi, cảm thấy các bạn thật sự rất nghiêm túc làm phim luôn ấy. Viral là xứng đáng ạ.

Nói thêm về Hạ Thiên và Phần Chế Quả Tử, họ là 2 nhà sáng tạo nội dung đình đám Trung Quốc, từng rất nổi tiếng với phim ngắn Trốn Thoát Khỏi Bảo Tàng Anh Quốc. Giờ đây, họ trở lại với phim ngắn Enemy và một lần nữa được đánh giá rất cao. Cặp đôi được đánh giá là có visual rất sáng, diễn xuất tốt và hơn hết là có thái độ rất nghiêm túc với nghệ thuật.

nguồn: Douyin