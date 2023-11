ACFC "chào sân" Black Friday với ưu đãi lên đến 80% loạt thương hiệu thời trang quốc tế

ACFC "chào sân" ngày Black Friday với hàng loạt ưu đãi từ các thương hiệu thời trang quốc tế: Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Banana Republic, Karl Lagerfeld, Polo Ralph Lauren, Mango, Guess, United Colors Of Benetton, Sisley, French Connection, GAP, Old Navy, OVS, Cotton On, Levi’s, Dockers, TYPO, Sunnies Studios, Swarovski, Owndays, Parfois, Fitflop, Mothercare từ ngày 22/11 đến hết 27/11/2023.

Những năm trở lại đây, Black Friday luôn được các tín đồ thời trang trông đợi như một dịp đặc biệt để mua sắm với mức giá cực ưu đãi. Đến hẹn lại lên, ACFC Black Friday đã chính thức quay trở lại và chắc chắn sẽ làm các tín đồ thời trang thỏa lòng mong đợi.

Dành riêng cho các "tín đồ" đam mê thời trang cao cấp với các ưu đãi đặc biệt từ Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Banana Republic, Karl Lagerfeld và Polo Ralph Lauren

Cơ hội duy nhất với mức giảm đồng loạt lên đến 80% trong dịp này "điểm mặt gọi tên":

Tommy Hilfiger - đặc trưng với những thiết kế preppy phá cách. Calvin Klein - nổi bật với hình ảnh hiện đại, đầy táo bạo và mang đậm tính duy mỹ cao. Banana Republic - sự kết hợp hoàn hảo giữa nét đẹp cổ điển và xu hướng đương đại trong từng thiết kế.

Các fan trung thành của Polo Ralph Lauren không thể bỏ qua cơ hội đặc biệt để rinh về nhà các thiết kế yêu thích với giá chỉ còn một nửa.

Cùng góp mặt trong sự kiện siêu sale lần này, Karl Lagerfeld mang đến những thiết kế mang đậm tính cá nhân cùng mức ưu đãi lên đến 30% cho hàng loạt sản phẩm.

Theo đuổi hình ảnh phố thị nhộn nhịp với Mango, Guess, United Colors Of Benetton, Sisley, French Connection cũng đồng loạt được "giảm sốc"

Không hẹn mà gặp, Mango, Guess cùng United Colors Of Benetton đồng loạt giảm đến 50% cùng nhiều ưu bất ngờ khác.

Đặc biệt không thể bỏ qua khi mua sắm tại Mango, bạn sẽ nhận thêm ưu đãi hoàn đến 500.00VNĐ dành cho hoá đơn mua sắm từ 3.000.000 VNĐ

Nhắc đến phong cách phố thị thì không thể thiếu Sisley - thương hiệu đến từ Ý cũng chính thức điểm danh tại ACFC BLACK FRIDAY cùng ưu đãi 20%. Duy nhất từ ngày 23.11 - 27.11.2023, Sisley hoàn thêm 400.000 VNĐ cho khách hàng mua sắm với hoá đơn từ 4.000.000 VNĐ.

Không nằm ngoài cuộc, French Connection cũng đã có mặt cùng ưu đãi 70% cho hàng loạt sản phẩm tại cửa hàng.

"Săn lùng" các items dành cho mọi thế hệ với GAP, Old Navy, OVS, Cotton On cùng mức giảm lên đến 70%

Áp dụng chung mức ưu đãi đến 70%, GAP, Old Navy, OVS và Cotton On cùng điểm danh trong sự kiện ACFC BLACK FRIDAY.

Cơ hội chốt đơn hàng loạt items thời trang đến từ Mỹ từ GAP và Old Navy với hàng loạt sản phẩm đồng giá chỉ từ 99K, 199K, 299K, 399K.

Levi’s cùng Dockers có mặt trong sự kiện với ưu đãi có 1-0-2 dành riêng cho các tín đồ mê mẩn những sản phẩm denim và khaki

Các tín đồ mê mẫn denim cùng khaki chắc chắn không thể bỏ qua sự xuất hiện của bộ đôi Levi’s cùng Dockers với mức giảm sốc đến 75%.

"Thiên đường" phụ kiện/giày dép từ TYPO, Sunnies Studios, Swarovski, Owndays, Parfois và Fitflop cũng đang được sale cực mạnh

Cơ hội vàng cho những tín đồ của Swarovski, hàng nghìn tạo tác lấp lánh từ thương hiệu trang sức pha lê hàng đầu đang được giảm đến 40%.

Ưu đãi 50% dành riêng cho "thần dân" đam mê phụ kiện và quà tặng độc đáo đến từ TYPO. Không thể bỏ qua sự trẻ trung và ấn tượng, các thiết kế kính mắt thời trang từ Sunnies Studios cũng đồng loạt giảm nửa giá.

Bổ sung thêm vào tủ phụ kiện những chiếc mắt kính thời thượng cùng mức ưu đãi đến hơn 60%++ từ Owndays.

Phụ kiện hàng hiệu dành cho nữ giới đến từ Parfois cũng góp mặt với ưu đãi chạm đỉnh - lên đến 70%.

Gắn liền với nhịp sống hiện đại cùng những đôi giày thoải mái nhất đến từ Fitflop cũng đang được giảm đến 40% cùng ưu đãi mua 2 tặng 1 cực hấp dẫn.

Hàng loạt quần áo, phụ kiện và đồ chơi cho bé yêu từ Mothercare cũng có mặt trong sự kiện và đang được sale mạnh

Là thương hiệu mẹ và bé đến từ Anh Quốc duy nhất tại ACFC Black Friday, Mothercare đem đến hàng loạt những sản phẩm chất lượng với ưu đãi 50%.

Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu hàng hiệu quốc tế với mức giá tốt nhất hơn bao giờ hết tại ACFC Black Friday 2023. Xem chi tiết tại: https://bit.ly/47Ex7jk.