“Ác nữ The Glory” Lim Ji Yeon có động thái gây tiếc nuối trong ngày Lee Do Hyun nhập ngũ

Theo tờ Osen đưa tin, nam tài tử Lee Do Hyun chính thức nhập ngũ trong hôm nay (14/8). Tài tử The Glory sẽ trải qua khóa huấn luyện cơ bản trước khi phục vụ trong ban nhạc quân đội của Lực lượng Không quân Hàn Quốc. Đại diện từ công ty quản lý của mỹ nam sinh năm 1995 tiết lộ thêm rằng, Lee Do Hyun không tổ chức sự kiện riêng cho người hâm mộ vào ngày nhập ngũ. Đồng thời, phía mỹ nam họ Lee cũng hy vọng fan hạn chế tới địa điểm nhập ngũ nhằm tôn trọng không gian riêng tư của những người lính khác.

Đáng nói cũng theo Osen, Lim Ji Yeon không thể tới đưa tiễn bạn trai kém 5 tuổi lên đường nhập ngũ, bởi cô đang bận rộn với lịch trình quay phim Revolver. Động thái này của “ác nữ The Glory” khiến nhiều khán giả cảm thấy tiếc nuối.

Lee Do Hyun chính thức nhập ngũ trong hôm nay (14/8). Đại diện Lee Do Hyun hy vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục ủng hộ anh và gửi tới nam diễn viên những lời động viên tinh thần

Đáng tiếc, Lim Ji Yeon không thể đến tiễn bạn trai trong ngày anh nhập ngũ

Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun công khai hẹn hò vào hôm 1/4 năm nay, nhanh chóng trở thành 1 trong những cặp đôi được khán giả châu Á quan tâm. Chênh lệch 5 tuổi song 2 ngôi sao vẫn trông vô cùng đẹp đôi khi xuất hiện bên nhau.

Lee Do Hyun luôn dành cho mỹ nhân họ Lim sự quan tâm ân cần, chu đáo. Dù luôn bận rộn song anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để tận hưởng những phút giây ấm áp bên người thương. Đơn cử như những lần dàn sao The Glory tụ tập, Lee Do Hyun luôn có mặt đầy đủ vì muốn được ở cạnh bên Lim Ji Yeon.

Đáp lại tấm chân tình của Lee Do Hyun, Lim Ji Yeon đã công khai nói lời cảm ơn anh khi đứng trên sân khấu nhận giải tại Baeksang 2023. Chưa dừng lại ở đó, người đẹp sinh năm 1990 còn gửi nhiều tin nhắn động viên, chúc mừng bạn trai khi chứng kiến anh đạt được thành công vang dội với bộ phim The Good Bad Mother.

Cặp đôi nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ khắp châu Á sau khi xác nhận chuyện tình cảm

