Tâm lý như Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun: Cùng bí mật đến sự kiện ủng hộ bạn diễn nhưng tách ra đi riêng vì 1 lý do

Tối 20/7, Lim Ji Yeon đã dự sự kiện công chiếu VIP của tác phẩm điện ảnh Smugglers ở rạp chiếu phim Megabox COEX (Seoul). Tới tối 22/7, đoạn clip ghi lại hình ảnh Lee Do Hyun tới tham dự sự kiện này mới được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Thì ra cặp đôi nổi tiếng cùng tới buổi chiếu phim để ủng hộ bạn diễn, thế nhưng họ lại tách ra đi riêng.

Được biết, nguyên nhân 2 ngôi sao đi riêng là vì tránh gây chú ý và không muốn gây ảnh hưởng tới việc quảng bá của tác phẩm Smugglers. Hành động tinh tế của cặp đôi The Glory đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ khán giả.

Lim Ji Yeon xuất hiện trên thảm xanh của sự kiện công chiếu phim điện ảnh Smugglers. Trước ống kính, cô khiến người hâm mộ xuýt xoa trước diện mạo quyến rũ. Theo Osen, "ác nữ The Glory" tới ủng hộ bạn diễn cũ Park Jung Min

Được biết, mỹ nam sinh năm 1995 tới ủng hộ người đẹp Go Min Si - nữ diễn viên từng hợp tác với anh trong bộ phim Youth of May

Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun công khai hẹn hò vào hôm 1/4 năm nay. Chuyện tình của cặp đôi nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ công chúng nhờ hàng loạt chi tiết ngọt ngào, lãng mạn.

Lee Do Hyun luôn dành cho mỹ nhân họ Lim sự quan tâm ần cần, chu đáo. 1 phóng viên Hàn Quốc từng hé lộ về cách nam diễn viên cưng chiều bạn gái: "Dàn diễn viên The Glory có nhiều buổi tụ tập ăn uống. Riêng Lee Do Hyun không bao giờ bỏ qua những buổi tiệc có sự góp mặt của Lim Ji Yeon. Có lần Lee Do Hyun rất bận nhưng vẫn cố gắng thu xếp để đi dự tiệc cùng mọi người, vì anh ấy biết rõ Lim Ji Yeon cũng có mặt tại đó".

Đáp lại tấm chân tình của Lee Do Hyun, Lim Ji Yeon đã công khai nói lời cảm ơn anh khi đứng trên sân khấu nhận giải tại Baeksang 2023. Cô còn luôn âm thầm dõi theo, cổ vũ bạn trai kém 5 tuổi trong các dự án anh tham gia. Chứng kiến Lee Do Hyun gặt hái loạt thành tích ấn tượng với The Good Bad Mother, Lim Ji Yeon đã gửi nhiều tin nhắn động viên, chúc mừng bạn trai.

Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon hiện là 1 trong những cặp đôi đáng ngưỡng mộ nhất tại Kbiz

Nguồn: Naver, Twitter