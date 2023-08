"Ác nữ" Lim Ji Yeon gây sốc với tạo hình khác lạ chưa từng thấy, còn nhảy theo bài hát Việt tạo trend toàn cầu

Vừa qua, bộ phim The Killing Vote (Lá Phiếu Tử Hình) đánh dấu màn trở lại của "ác nữ The Glory" Lim Ji Yeon đã lên sóng. Bộ phim nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán vì hình tượng nhân vật mới mẻ của nữ diễn viên, ngoài ra còn có một phân đoạn đang không khỏi gây xôn xao.

Trong The Killing Vote, Lim Ji Yeon vào vai viên cảnh sát Joo Hyeon công tác ban phòng chống an toàn không gian mạng. Ở cảnh đầu của tập 1, Lim Ji Yeon đã khiến ai nấy vô cùng bất ngờ với tạo hình chưa từng thấy trong sự nghiệp. Cô nàng hóa trang gợi cảm, đội tóc giả màu tím và đóng giả làm một hot girl đang tương tác trực tiếp trên MXH. Có thể thấy, cô đang trà trộn để triệt phá một đường dây bóc lột lao động nữ trái phép thông qua hình thức live stream 18+. Nhờ cô câu giờ mà nam chính Moo Chan (Park Hae Jin) mới định vị được địa điểm và tập kích kịp thời.

Tạo hình hài hước khác lạ so với trước đây của Lim Ji Yeon

Ở cảnh phim này, Lim Ji Yeon khiến người xem bất ngờ với điệu bộ vô cùng "ngố", hậu đậu khi lần đầu làm công việc live stream tương tác. Điều thú vị hơn cả, nữ diễn viên đã nhảy theo bài hát Việt 2 Phút Hơn (do Pháo trình bày) từng "làm mưa làm gió" toàn cầu, thế nhưng đã bị chê bai hết lời trong phim vì nhảy cứng như khúc gỗ.

Thế nhưng hình ảnh Lim Ji Yeon thú vị, hài hước này khiến khán giả thích thú, trái ngược hoàn toàn với tính cách phản diện đáng ghét của The Glory hay cảm xúc bi kịch, đen tối của Khu Vườn Dối Trá.

Lim Ji Yeon nhảy theo ca khúc 2 Phút Hơn

Cảnh phim Lim Ji Yeon hóa trang, nhảy 2 Phút Hơn

Sau khi tập 1 lên sóng, The Killing Vote đạt rating trung bình toàn quốc là 4,1%, con số không thể gọi là cao đối với đài công như SBS. Tuy nhiên thành tích này có thể thông cảm được do vừa qua, The Killing Vote tập 1 đã bị dời xuống khung giờ 22h10 do bản tin khẩn về bão cuồng phong, ngoài ra còn khiến tập 2 vốn phát sóng ngay sau đó bị lùi hẳn sang tuần sau.

Tuy vậy, nội dung phá án, đậm chất trinh sát của The Killing Vote được khán giả đánh giá cao, có khởi đầu khá thú vị với tuyến nhân vật đa dạng về tính cách và câu chuyện.