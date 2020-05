Á quân The Debut tái xuất sau 2 năm, tiết lộ điều đặc biệt về Hoàng Thùy Linh

Học trò của Hoàng Thùy Linh - Á quân The Debut là VP Bá Vương vừa trở lại với MV mang tên Anh không tốt đâu sau 2 năm vắng bóng.

Trở thành học trò của Hoàng Thùy Linh và may mắn giành được ngôi vị Á quân của cuộc thi The Debut, Bá Vương ngay sau đó được đầu quân vào công ty giải trí do ông bầu Quang Huy làm chủ. Nhưng sau 1 năm, anh chính thức rời công ty và bước đầu phát triển sự nghiệp solo.

Học trò Hoàng Thùy Linh - VP Bá Vương tung MV "Anh không tốt đâu".

Ca khúc lần này từng được VP Bá Vương thể hiện trên sân khấu vòng Bán Kết của chương trình The Debut. Tuy nhiên, với lần trở lại này, học trò Hoàng Thùy Linh bắt tay cùng Quán quân StillaD Tùng Dương (thuộc team Hương Tràm) khoác một lớp "áo mới" cho ca khúc này.

Tuy không thể có mặt để động viên VP Bá Vương ngay tại buổi họp báo nhưng "người thầy" Hoàng Thùy Linh đã tâm lý gửi tặng anh một lẵng hoa để chúc mừng. Tâm sự về cô giáo của mình trong buổi họp báo, VP Bá Vương cho biết sau The Debut, 2 thầy trò vẫn giữ mối quan hệ tốt, bằng chứng thông qua những lời chia sẻ, lời động viên hay góp ý cho sản phẩm âm nhạc của VP Bá Vương.

PV Bá Vương.

"Chị Hoàng Thùy Linh đối với tôi không phải là một người thầy hướng dẫn thí sinh theo kiểu cầm tay chỉ việc mà luôn lắng nghe những điều mà chúng tôi muốn. Đặc biệt, chị Hoàng Thùy Linh là người truyền cảm hứng cho bản thân tôi và các bạn thí sinh khác trong team. Chị luôn muốn tôi tự tay thực hiện những gì mình nghĩ và cảm thấy tự hào trước những thành công đó của học trò. Và chị Hoàng Thùy Linh sẽ xuất hiện ở những thời điểm quan trọng để động viên và cổ vũ tinh thần cho chúng tôi. Tôi nghĩ mình may mắn có được một người thầy tuyệt vời như vậy" - Anh chàng nói.

Hoàng Thùy Linh.

Chia sẻ về quyết định comeback, VP Bá Vương tâm sự: "Có thể nói, bài hát lần này là đúng với thể loại âm nhạc mà tôi đang theo đuổi. Ngoài ra, bài hát này còn cho tôi sự tự tin và thuyết phục chính bản thân có thể trở thành một nghệ sĩ, được thể hiện những ca khúc do chính mình sáng tác đến với công chúng".

"Bên cạnh đó, trong quá trình tham gia The Debut, do thời gian khá gấp rút nên tôi chưa thể chỉn chu từ hòa âm, phối khí cho ca khúc này. Bây giờ tôi và ekip cùng thực hiện, xem đây như một món quà muốn dành tặng cho người thân, khán giả đã âm thầm bên cạnh, động viên và ủng hộ khi tham gia The Debut và trên con đường hoạt động nghệ thuật trong tương lai".

Một số hình ảnh khác của sự kiện.

MV đề cập đến vấn nạn "đào mỏ" trong tình yêu, luôn thu hút sự quan tâm của mọi người. VP Bá Vương cùng người bạn Tùng Dương "bắt tay" hóa thân thành 2 chàng bad boy, vạch trần bộ mặt đam mê vật chất, phù phiếm của nhân vật nữ chính. Được biết, lời bài hát được VP Bá Vương lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật của một người bạn bị người yêu cắm sừng.