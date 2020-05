"Mẹ ghẻ": Bị mẹ ruột bỏ rơi, đứa trẻ cố tình ngộ độc đi bệnh viện

Tập 16 của phim truyền hình Mẹ ghẻ vừa lên sóng trên THVL1 với hàng loạt diễn biến hấp dẫn. Dù biết Diệu (Văn Phượng) vì tình nghĩa nên chăm sóc mẹ và những đứa con của Phong (Hà Trí Quang) nhưng những việc Diệu làm lại tổn thương chính con ruột của mình.

Những ngày Diệu quay về nhà Phong để thay anh chăm sóc đàn con nhỏ dại, không ai nhìn thấy ánh mắt buồn bã và những giọt nước mắt lặng lẽ của bé An. Cậu bé đau đáu khi mẹ không còn nằm cạnh hát ru mình ngủ như ngày xưa vì phải chăm sóc bé Phương - con của Phong.

Bé An buồn bã khi mẹ chỉ quan tâm đến những đứa con của Phong.

Về phần Diệu, cô chỉ muốn con trai khi trưởng thành sẽ trở nên tự lập và là người hiểu chuyện nhưng cô đâu biết rằng An chưa hiểu được những gì mẹ mình mong muốn, cậu bé chỉ thấy buồn khi tình thương dần bị sẻ chia.

Vẫn mong Kiệt và Thư cũng biết tự lập và tự lo cho bản thân, Diệu yêu cầu Kiệt và Thư dọn dẹp phòng ngủ. Tuy nhiên, vốn được mẹ cưng chiều từ nhỏ, lại căm ghét Diệu, Kiệt và Thư kiên quyết không làm và đi mách bà nội. Bà Sang hiểu được tâm ý của Diệu nên khuyên các cháu làm theo lời cô.

Nga nhân chuyện này đã bày mưu để Kiệt cố tình nhảy từ trên ghế xuống bị thương và đổ cho Diệu tội ép 2 đứa trẻ dọn dẹp. Vì nóng ruột các cháu, bà Sang khuyên Diệu nên để Kiệt và Thư lớn thêm chút nữa rồi dạy dỗ cũng không muộn.

Bà Sang cố gắng khuyên nhủ các cháu nên nghe lời Diệu.

Chưa biết dạy dỗ Kiệt và Thư thế nào, thì Diệu phải đối mặt với sự tị nạnh, hờn trách của An.

Để có được tình thương và sự chăm sóc của mẹ, An đã cố tình ăn xôi đậu phộng để bị dị ứng và phải đưa đi khám bác sĩ. An cố tình giấu việc ăn đậu phộng để bác sĩ không đoán ra việc An bị dị ứng. Nhưng giấy thì không gói được lửa, bé Thư tình cờ nhìn thấy An ăn nên đã kể cho Diệu nghe. Hiểu được việc con trai cố tình làm cho bản thân ngộ độc, Diệu vừa đau lòng vừa giận.

An cố tình ăn đậu phộng để bị dị ứng đến mức nhập viện.

Diệu sẽ giải quyết ra sao khi An nói dối chỉ vì muốn có được sự chăm sóc, yêu thương của mẹ? Tập tiếp theo của Mẹ ghẻ sẽ lên sóng vào lúc 20g00 ngày 27/5/2020 trên THVL1.