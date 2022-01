Á quân Rap Việt có động thái nhắc đến tlinh sau màn drama với Trấn Thành!

Trong đêm Chung kết Rap Việt mùa 2 vừa diễn ra, màn đối đáp giữa MC Trấn Thành cùng nữ rapper tlinh đã gây nên nhiều tranh cãi. Cụ thể, khi bị ông xã Hari Won đề cập đến chuyện tình cảm, tlinh đề nghị nam MC đổi sang câu khác tinh tế hơn và tranh cãi cũng bắt đầu từ đây. Nhiều người cho rằng Trấn Thành khai thác 1 vấn đề khá tế nhị, còn tlinh thì còn dở trong cách ứng xử.

Bên cạnh 1 số luồng ý kiến trái chiều, nhiều người cũng lên tiếng bênh vực tlinh, trong đó có Á quân Rap Việt mùa 1 - G.Ducky. Học trò Karik đã chia sẻ lại đoạn phỏng vấn giữa tlinh & Trấn Thành cùng câu bình luận ngắn gọn nhưng hơi sai 1 tí: "Sorry they are just queen (Xin lỗi vì họ là Nữ hoàng - tạm dịch)" nhưng "queen" chắc phải thêm "s" vì là số nhiều chứ nhỉ?

G.Ducky lên tiếng bênh vực tlinh