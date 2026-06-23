Sinh năm 1998, đến từ Hải Phòng, cô gái cao 1,74m này không phải cái tên xa lạ với làng mẫu Việt. Từng lọt top 15 Miss Grand Vietnam 2025 và giành giải Best in Evening Gown tại Miss Fashion, Nguyễn Thị Hồng mang vào Miss Cosmo TP.HCM 2026 nhiều năm kinh nghiệm sàn diễn lẫn công việc đào tạo thế hệ người mẫu trẻ.

"Là một người mẫu, tôi xem thời trang là ngôn ngữ để kể những câu chuyện văn hóa. Mỗi bước chân trên sàn runway không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của thiết kế mà còn mang theo khát vọng lan tỏa hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế," cô chia sẻ.

Song song với công việc người mẫu, Nguyễn Thị Hồng còn là giảng viên catwalk với quan điểm rõ ràng về sứ mệnh của mình: "Tôi không chỉ dạy các em cách catwalk mà còn mong các em học được sự tự tin và bản lĩnh để theo đuổi ước mơ. Bởi tôi tin rằng sự tự tin chính là chìa khóa mở ra những cơ hội lớn trong cuộc sống."

Tại Miss Cosmo TP.HCM, cô cũng gửi thông điệp về một quan niệm sắc đẹp rộng hơn, vượt ra ngoài những chuẩn mực thông thường: "Mỗi người phụ nữ đều là một bông hoa độc nhất. Vẻ đẹp không được quyết định bởi tuổi tác hay những cột mốc mà xã hội đặt ra, mà được tạo nên từ hành trình, trải nghiệm và giá trị riêng của mỗi người. Dù đang ở độ tuổi nào hay bắt đầu lại từ đâu, hãy tin vào chính mình và dám tỏa sáng theo cách riêng."

Đêm chung kết diễn ra tối 19/6, Nguyễn Thị Hồng là một trong năm thí sinh bước vào vòng ứng xử quyết định, trước khi danh hiệu Á khôi 3 được xướng tên. Hoa khôi mùa đầu tiên thuộc về Nguyễn Thị Lệ Nam, người sẽ đại diện TP.HCM dự thi Miss Cosmo Vietnam 2027.