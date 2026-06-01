Cao Thái Sơn trở lại đầy năng lượng với màn trình diễn gây sốt tại Chung Kết Miss Cosmo

Trình diễn trong đêm Chung kết Miss Cosmo Vietnam, Cao Thái Sơn lần đầu giới thiệu bản remix mới của ca khúc gắn liền tên tuổi, đồng thời bày tỏ sự không bất ngờ khi Nam Anh và Nam Em đạt thứ hạng cao.

Đêm Chung kết Miss Cosmo Vietnam vừa qua có thêm điểm nhấn đặc biệt khi Cao Thái Sơn xuất hiện với tiết mục được mong chờ nhất chương trình. Nam ca sĩ trình diễn ca khúc "Tất Cả Hoặc Không Là Gì Cả" với giọng hát nội lực và phong cách sân khấu cuốn hút, khuấy động không khí toàn bộ khán phòng.

Điều bất ngờ là bên cạnh phiên bản quen thuộc, Cao Thái Sơn lần đầu ra mắt bản remix hoàn toàn mới của ca khúc với phần phối khí sôi động, hiện đại, phù hợp với không khí trẻ trung và đẳng cấp của sân khấu Miss Cosmo.

"Tất Cả Hoặc Không Là Gì Cả" được phát hành năm 2023, do nhạc sĩ Đông Thiên Đức sáng tác. Ngay từ khi ra mắt, ca khúc đã chinh phục người nghe nhờ ca từ sâu sắc và cách thể hiện đầy cảm xúc của Cao Thái Sơn, hiện vẫn được xem là một trong những bản hit thành công nhất trong sự nghiệp hơn hai thập kỷ của anh.

Không dừng lại ở âm nhạc, Cao Thái Sơn còn ghi dấu ấn khi lấn sân kinh doanh với nhà hàng chay Tâm Tâm, đồng thời duy trì lịch trình biểu diễn sôi nổi giữa Việt Nam và Mỹ. Ở tuổi trưởng thành, anh được khán giả yêu mến không chỉ bởi giọng hát ngày càng chín muồi mà còn bởi hình ảnh người đàn ông biết cân bằng giữa nghệ thuật, công việc và gia đình.

Trước thềm đêm Chung kết, Cao Thái Sơn từng đón tiếp Nam Anh và Nam Em tại nhà hàng Tâm Tâm và dự đoán cả hai có khả năng lọt Top 5. Sau khi theo dõi trực tiếp đêm thi, anh cho biết phần ứng xử tự tin, thông minh của hai chị em đã xác nhận dự đoán đó. "Nam Anh và Nam Em có phần trả lời rất tự tin, thông minh và chuyên nghiệp. Các bạn thể hiện được cá tính riêng nhưng vẫn truyền tải được thông điệp tích cực đến khán giả. Chính vì vậy, khi cả hai đạt được thứ hạng cao trong cuộc thi, tôi không quá bất ngờ", Cao Thái Sơn chia sẻ.