Em xinh Mỹ Mỹ được cầu hôn, lần đầu công khai danh tính bạn trai 6 năm

Mới đây, Mỹ Mỹ bất ngờ khiến showbiz Việt rần rần khi thông báo tin vui. Nối tiếp Quỳnh Anh Shyn, Mỹ Mỹ xác nhận được bạn trai 6 năm cầu hôn. Nữ ca sĩ cho biết cô đã nhận lời từ đầu năm nhưng đến nay mới chia sẻ thông tin này với người hâm mộ. Mỹ Mỹ cũng lần đầu công khai danh tính bạn trai chính là Hoài Nam.

Trên trang cá nhân, Mỹ Mỹ chia sẻ: "Hoa đào rực rỡ sắc hồng. Chúc anh năm mới được làm chồng em. Cảm ơn gia đình UK quá đã động viên kiến tạo giúp gia đình US lấy hết dũng cảm gạt bỏ ngại ngùng để công khai sự kiện xảy ra từ đầu năm nay.

Chúc mừng bạn Hoài Nam suốt hơn 6 năm qua luôn bên cạnh tớ, luôn đứng đằng sau âm thầm support tớ, luôn bao dung đón nhận tất cả sự thay đổi của tớ, một lúc kiêm nhiều nghề như làm bố, làm trợ lý, làm tài xế, bác sĩ tâm lý, phụ huynh, cảnh sát, máy rửa bát, đồng hồ báo ngủ, demo checker... và sắp tới là làm chồng nữa nhưng tớ biết bạn không mệt đâu, cố lên nhé 1212".

Mỹ Mỹ thông báo đã được bạn trai cầu hôn

Cận chiếc nhẫn kim cương của Hoài Nam dành cho Mỹ Mỹ

Chuyện tình cả hai đã trải qua 6 năm trước khi quyết định chia sẻ tin vui với công chúng

Hoài Nam cũng bày tỏ sự hào hứng khi được xác nhận danh phận

Bạn trai của Mỹ Mỹ là ai?

Mỹ Mỹ tên thật là Vũ Thị Mỹ Ngân, sinh năm 1996 tại Thái Nguyên. Ít ai biết rằng trước khi quyết định theo đuổi nghệ thuật, Mỹ Mỹ từng là sinh viên Học viện Ngoại giao. Tuy nhiên, niềm đam mê sân khấu và âm nhạc đã thôi thúc cô rẽ hướng, từng bước xây dựng sự nghiệp riêng trong làng giải trí.

Trước khi được biết đến với vai trò ca sĩ, cô từng là thành viên của vũ đoàn Bước Nhảy và hoạt động dưới sự quản lý của BN Entertainment. Sở hữu nền tảng vũ đạo bài bản cùng phong cách trình diễn năng động, Mỹ Mỹ nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng trong giới trẻ. Bên cạnh nghệ thuật, Mỹ Mỹ còn là một nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trên mạng xã hội. Tài khoản TikTok của cô hiện thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi, gây ấn tượng nhờ những video nhảy bắt trend và khả năng trình diễn cuốn hút.

Gần đây, Mỹ Mỹ tiếp tục nhận được sự quan tâm khi tham gia chương trình Em Xinh Say Hi. Nữ ca sĩ ghi dấu ấn nhờ ngoại hình sáng sân khấu, khả năng trình diễn tự tin cùng nền tảng vũ đạo nổi bật.

Mỹ Mỹ gây ấn tượng khi xuất hiện trong Em Xinh Say Hi

Về chuyện đời tư, Mỹ Mỹ từng xác nhận có bạn trai, cả hai đã ở bên nhau nhiều năm nhưng không hé lộ mối quan hệ trước công chúng. Hồi tháng 9/2025, Quỳnh Anh Shyn từng đăng trên Threads của mình rằng bản thân và Mỹ Mỹ có nhiều điểm chung, kể cả... tên người yêu. Người yêu của Quỳnh Anh Shyn tên Nam, cư dân mạng tiếp tục soi hint và phát hiện nửa kia của Mỹ Mỹ là Hoài Nam. Cách đây không lâu, Hoài Nam cũng từng xuất hiện trong chuyến đi chơi của Mỹ Mỹ cùng hội bạn thân Bích Phương, Quỳnh Anh Shyn...

Theo chia sẻ của Mỹ Mỹ, bạn trai cô không hoạt động trong lĩnh vực giải trí mà là người làm việc phía sau hậu trường. Hoài Nam từng theo học ngành Nghệ thuật tại Đại học Bournemouth (Anh) và hoàn thành chương trình Thạc sĩ trước khi trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp.

Sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực sản xuất hình ảnh, Hoài Nam đã góp mặt trong quá trình thực hiện nhiều dự án âm nhạc của các nghệ sĩ nổi tiếng như Vũ Cát Tường, Hòa Minzy, Khắc Hưng... Với kinh nghiệm chuyên môn và tư duy sáng tạo, anh được đánh giá là một trong những gương mặt trẻ nổi bật ở mảng sản xuất. Hoài Nam còn tham gia thực hiện MV Nỗi Đau Giữa Hòa Bình. Sản phẩm nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng và tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, song hành cùng sức nóng của bộ phim điện ảnh Mưa Đỏ.